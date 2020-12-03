Власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло, против которого законные методы не работают, - Кравчук. ВИДЕО

Зло в лице захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно остановить, применяя даже противозаконные методы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" первый президент Украины Леонид Кравчук.



"Я хочу обратиться ко всем белорусам. Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой. Закон и добро не применяют против человека, который творит беззаконие и зло. Зло необходимо остановить обязательно. Сегодня власть в Беларуси во главе с Лукашенко – это зло", - объяснил Кравчук.



Он отметил, что за свои почти 87 лет пережил польскую, немецкую и московскую оккупации, а сейчас переживает российскую агрессию.



"У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия, бесчеловечного враждебного отношения лидера и власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров", - отметил украинский политик, комментируя проведения в Минске последних акций протеста.

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