"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы. ВИДЕО
Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский и кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева назвали предложение нового президента Молдовы Майи Санду вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья решением, продиктованным американскими политиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева обратила внимание на нового советника министра обороны Молдовы.
"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец! Что он им может насоветовать?!" - сказала Скабеева.
Жириновский обсуждая эту тему заявил, что необходимо увеличить контингент российских войск в Приднестровье.
"Не только не выведем, а в любой момент увеличим. И предупредить, если будет хоть один солдат убит, то мы примем меры, чтобы нейтрализована была Молдавия... Что бы им ни насоветовали, наш ответ будет жесткий. Заранее надо сказать, что вы кровью умоетесь", - пригрозил Жириновский.
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Єт харашо
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....
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Оце найкраща характеристика всієї процапомосковської брехні.
И тут Биндеры вошли в Бендеры!