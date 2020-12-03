РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11839 посетителей онлайн
Новости Видео
22 042 71

"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский и кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева назвали предложение нового президента Молдовы Майи Санду вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья решением, продиктованным американскими политиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева обратила внимание на нового советника министра обороны Молдовы.

"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец! Что он им может насоветовать?!" - сказала Скабеева.

Жириновский обсуждая эту тему заявил, что необходимо увеличить контингент российских войск в Приднестровье.

"Не только не выведем, а в любой момент увеличим. И предупредить, если будет хоть один солдат убит, то мы примем меры, чтобы нейтрализована была Молдавия... Что бы им ни насоветовали, наш ответ будет жесткий. Заранее надо сказать, что вы кровью умоетесь", - пригрозил Жириновский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья

Автор: 

Молдова (1871) Приднестровье (657) пропаганда (3675) россия (95515) Мая Санду (212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
они?!.. не?!..
"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы - Цензор.НЕТ 2675
показать весь комментарий
03.12.2020 10:12
+47
Коротко про пердаки кацапів

"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы - Цензор.НЕТ 6346
показать весь комментарий
03.12.2020 10:11
+45
https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich

https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich Roman Davydenko @RomanDmitrich

https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich



Якщо вас жодного разу не називали нацистом, екстемістом, бандерівцем, русофобом, агентом держдепу, західним прихвоснем та посіпакою, порохоботом - задумайтеся, а чи порядна ви людина?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротко про пердаки кацапів

"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы - Цензор.НЕТ 6346
показать весь комментарий
03.12.2020 10:11 Ответить
Російських окупантів треба вбити. Всіх!!! Ніхто не має втікти.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:11 Ответить
они?!.. не?!..
"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы - Цензор.НЕТ 2675
показать весь комментарий
03.12.2020 10:12 Ответить
Ніт! Обама жи!! Був призидентом омерики - сцяв в під'їздах мокшанії, а як пішов з посади - одразу ж в молдавію совєтовать!!!11
показать весь комментарий
03.12.2020 10:17 Ответить
постарел старый еврей жириновский,да и умишком тронулся
показать весь комментарий
03.12.2020 11:44 Ответить
почти.
"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець!", - Жириновський і Скабєєва обговорюють зовнішню політику Молдови - Цензор.НЕТ 6951
показать весь комментарий
03.12.2020 10:18 Ответить

Боброїди!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:20 Ответить
Вы до Молдавии сначала доберитесь, чмошники ватные.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich

https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich Roman Davydenko @RomanDmitrich

https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich https://mobile.twitter.com/RomanDmitrich



Якщо вас жодного разу не називали нацистом, екстемістом, бандерівцем, русофобом, агентом держдепу, західним прихвоснем та посіпакою, порохоботом - задумайтеся, а чи порядна ви людина?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:13 Ответить
Так то оно так..но слово "порохобот" в вашем перечне - лишнее...
показать весь комментарий
03.12.2020 14:07 Ответить
До чого там вальцедроти - ці хворі на голову створіння
показать весь комментарий
03.12.2020 19:23 Ответить
"Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы - Цензор.НЕТ 4671
показать весь комментарий
03.12.2020 10:13 Ответить
в мире животных - нафиг их смотреть)))
показать весь комментарий
03.12.2020 10:14 Ответить
И Вольфыч и "сливной бачок" банально завидуют,сами непрочь негритянского духа отведать)
показать весь комментарий
03.12.2020 10:14 Ответить
БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! Хотя, какие они люди? Там только оболочка человеческая, начиненная дерьмом вперемешку с концентрированной желчью.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:15 Ответить
Збуджується воно на негрів.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:18 Ответить
Путлер очень плохо выглядит, его горшок ещё год назад уже возили за ним по всем встречам. А сейчас оно вообще сократило свои появления до минимума. Вид у него потрепанный, несмотря на штукатурку и профессиональную съемку. Жирик тоже на ладан дышит. Во всем мире происходит естественная смена поколений. ***** со своими войнушкамм достал уже всех. Кровью умоются только кацапы, если полезут
показать весь комментарий
03.12.2020 10:26 Ответить
У молдаванів - негр, у кацапів - бурят...
показать весь комментарий
03.12.2020 10:27 Ответить
Чекаємо американців і на наших теренах.
Може Байден розжене плісняву.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:29 Ответить
Хай хоть китаянка. Главное, чтоб не кацапка.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:14 Ответить
И да. Таки Молдовы, а не Молдавии.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:15 Ответить
Бурлить кремлівське болото.
Єт харашо
показать весь комментарий
03.12.2020 10:28 Ответить
жирик чистокровный русак как и наш щирый хохол
показать весь комментарий
03.12.2020 10:32 Ответить
А этих всё разрывает.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:33 Ответить
Це називається репортаж із психлікарні. Як казав проф. Преображенський: "Біда нашої країни в тому, що ті, кому треба приймати пігулки, приймають закони".
показать весь комментарий
03.12.2020 10:36 Ответить
На месте редакции я бы писал имя пропагандистки на американский манер: Ольга «Сливной Бачок» Скабеева.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:36 Ответить
От тварі кацапські, як підтримувати погроми в США, то вони за права негрів, а як радник в сусідній державі, то расизм так і пре з їхніх гнилих поганих ротів. Тварі.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:37 Ответить
Бо так воно і було, орди нахлєбніків і всякої шушери трощили магазини мотивуючи це протестом проти того що якийсь урка "зажмурився" під час арешту. Святого мученика з того рецедивіста зробили, тьфу.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:47 Ответить
вот он
"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець!", - Жириновський і Скабєєва обговорюють зовнішню політику Молдови - Цензор.НЕТ 8713
показать весь комментарий
03.12.2020 10:47 Ответить
RED!!!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:55 Ответить
Два дебіла- єта сіла! ****-бееву та жиріка-пєдіка маю на увазі...
показать весь комментарий
03.12.2020 10:48 Ответить
Иногда открываю макшанское Эхо Москвы. Читаю шо там либералы ордынские пишут. И в последнее время ловлю себя на мысли, закрывая сайт - а не пошли бы вы, свинота, нахер...
показать весь комментарий
03.12.2020 10:51 Ответить
Украине и Молдавии нужно сделать то, что они должны были совместно сделать еще в самом начале ( и на что не хватило , как всегда "политической воли"), блокировать Приднестровье, сухопутный проезд и закрыть свое воздушное пространство для пролета туда ( если там есть аэродромы). По факту все эти мероприятия мы и Молдова будем производить на своей территории и имеем полное право. При надобности Молдова может обратиться за содействием к Румынии ( или кто то считает что молдаване это не те же румыны, две трети исторической Молдавии находится на территории Румынии, именно Молдавия совместно с Валахией соединившись создали Румынию, а часть Молдавии , так называемую Бессарабию Раша просто завоевала , на ее территории СССР и создала Молдавскую ССР, присоединив к ней Молдавскую автономную область Украины ( Приднестровье) созданную специально для мотивации своей агрессии ( как в свое время создавали Карело- финскую автономную обл в период агрессии против Финляндии) , взамен предоставив юг Бессарабии и Черновицкую обл, передав их Украине.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:55 Ответить
Між московитами і румунами у ставлення відповідно, до українців і молдаванів - жодної різниці. Великодержавна шовіністська московська кліка не вважає українців за окрему націю, їх мову і, відповідно на право на свою державність. Великорумунська ідеологія не вважає молдаван за окрему націю, їх мову і, відповідно, право на державність. І в Бухаресті, і в Москві тільки очікують на благоприємні обставини для здійснення чергово "аншлюсу". Московитів "давить жаба", що саме українські землі - то історична споконвічна тисячолітня Свята Русь, до котрої московщина не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі, що саме українці - істинні русичі, (руси, русини), а кацапи собі цю назву украли і привласнили. А румунів сильно "тисне"- що Молдавська держава має вікову славну історію, а такого поняття як "румун" і "румунія" ще якихось 200 років тому не існувало в природі.І далеко не факт, що молдавани - це "ті же румуни": далеко не всі молдавани так вважають і далеко не всі згідні на "аншлюс" з т.з. "романія-марє". Як тільки про таке "возз"єднання синхронно заспівають в Бухаресті і Кишиневі - Придністрянщина повернеться до складу України (надіюсь, ніхто не заперечує, що Лівобережжя Дністра - то споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями, котрі ніколи не підуть під Румунію?).
показать весь комментарий
03.12.2020 13:47 Ответить
1)Согласен что Приднестровье никогда не входило в состав ни Молдавского государства и Румынии ( кроме 1941-1944). Но сказав "а" нужно говорить "б" южная Бессарабия , заднестровская часть Одесской обл. никогда не входила Украину ( в какие либо времена), это была часть Молдавского княжества, а после ее завоевания турками и татарами это была территория Турции с расположением там Буджакской орды ( подчиненной Крымскому хану), так же весьма скользким является вопрос по Черновицкой обл. , так называемая Сев. Буковина.. Это часть Молдавского княжества, а косвенно к Украине она относится лишь в дальние времена Киевского княжества последних лет его существования. ( впрочем как и Закарпатская обл что еще с более древних времен была в составе Венгрии). Согласна ли в таком случае Украина обменять на исторические украинские земли Приднестровья половину Одесской обл и Черновицкую обл., очень сомневаюсь. ( но по вашей версии так и должно произойти).2) Румынское государство было создано путем объединения двух княжеств с породненным национальным составом княжество Валахая и княжества Молдавия ( кстати их всех в Украине называли одним названием волахи.., даже невестку Ивана 3 князя Московского , дочь молдавского независимого князя Стефана, прозывали волошанка.. Так что народ это один. А обособленность молдаван по две стороны реки Прут, был создан искусственно в процессе завоевания этой части Молдавии Россией. ( в 1812 году только война с Наполеоном помешала России удержать в своей власти всю Молдавию и Валахию ( по Дунаю) вместе с ней и удержать только часть Молдавии за рекой Прут ( Бессарабию) Если вы ратуете за воссоздание Молдавского государства, в его гос. границах, то Молдове нужно отдать Черновицкую обл, заднестровкую часть Одесской обл, и румынскую часть Молдавии что вдвое больше нынешней Молдавии ( Кишинева) Ну в общем ерунда полная, тем паче что именно Молдавия и является составной частью созданного государства Румыния) как бы к этому не относиться. Поэтому нужно принять статус кво, нынешние границы нерушимы и на этом все. Приднестровье это Молдова, Крым и Донбасс, а также Закарпатье, Черновицкая обл, задестровская одесчина это Украина, Абхазия и юж. Осетия это Грузия, Карабах это Азербайджан.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:12 Ответить
Я якось недавно короткочасно дискутував на цю тему з Вашим однодумцем, щоправда під триколоьором. Короткочасно - бо він не витримує дискусії і переходить на нецензурщину і образи. Я пропонував йому - поїдь у Чернівці, Стороженець, Заставну, Кіцмань, в Ізмаїл, Болград, Одесу, Сарату, Татарбунари, Арциз... - попитай людей, запропонуй, щоб їх з чиєїсь легкої руки віддали Молдавії (читай - під Румунію). Відтак - вийди на вулиці Тирасполя, Бендер, Рибниці, навколишніх сіл від Дністра до т.з. "кордону" з Україною - ти почуєш одну і ту ж відповідь. Безумовно - непорушність кордонів, але, як тільки заправили Кишинева і Бухареста спробують стерти кордон між країнами - непорушність полетить шкереберть.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:14 Ответить
Ерунду вы говорите.и в тех же Черновцах,Измаиле и Рени огромное количество людей делают румынские паспорта.да и в Тирасполе тоже.потому что румынский паспорт даёт больше преимуществ.и насчёт опроса вопрос тоже сомнительный, никто никого не спросит, в Молдову может не захотят, а в Румынию, Венгрию или Польшу - как знать.венгры вам скажут обратное. Вы проведите вопрос в украинском Крыму, а хотят ли они в Украину? Вот кацапы и поступили так с Украиной.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:24 Ответить
Румунські паспорти робляться з одною-єдиною корисною метою - бізнес, гроші, шастання по закордонам, навчання студентів... і все "прєімущєство". Румунського патріотизму там 0/0 (мені, доречі теж пропонували...). Тим більше на територіальні теми. Щодо Криму - буде обговорюватися тема Криму - поговоримо про Крим.
показать весь комментарий
04.12.2020 07:30 Ответить
Вы, как всегда, конкретно и по делу.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:29 Ответить
Ага , вірменам вже помогли-виручили, вигрібають союзнички, шокапєц. Ото надуйте собі пару амерікосов і переможіть. Головне не забудьте раструбить про чергову пабєду.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:58 Ответить
что то я подобное от жирика слышал... Ирак.. тоже звучала такая фраза.. результат всем известен!
показать весь комментарий
03.12.2020 11:07 Ответить
мне вот интересно. приднестровье это анклав окружённый со всех сторон враждебными государствами и не имеет прямой границы с мордором. его можно как то блокировать так, что бы туда не смогли попадать орки? поставку продуктов, электричесва, газа?
поставить ультиматум - орки ***** или блокада...
или тут есть какие то подводные камни, почему эта плесень там так долго живёт?
показать весь комментарий
03.12.2020 11:17 Ответить
Вот же неймется мокшанским уродам ! Да займитесь СВОИМИ проблемами, что вы нос свой вонючий суете везде ???
показать весь комментарий
03.12.2020 11:21 Ответить
Смешно, ********* вместе с эйдельштейном и капли мочи этого негра не стоит!
показать весь комментарий
03.12.2020 11:27 Ответить
«Итак, нация, лишившись в Великую Отечественную своего цвета, предоставила своим женщинам (которые и так тащили на себе страну всю войну) возможность иметь мужчину из того, что осталось: из инвалидов, тыловых крыс, вертухаев, смершевцев, тринадцатилетних подростков, дряхлых стариков и т. д. Демобилизованный здоровый мужчина представлял собой такую редкость, что на него шла настоящая охота. В этой охоте женщины были готовы на все: на тунеядство и пьянку «любимого» мужчины. На его эгоизм и нежелание строить семью, заниматься детьми или зарабатывать деньги. На вранье и бесконечные измены с такими же несчастными, как она. На побои и унижение ее достоинства. Мужчина превратился в легкомысленного, безответственного попрыгунчика. В ленивое, вечно пьяное быдло, с хреном наперевес. А женщина стала рабочей конягой, на которой держится все: семья, колхоз (завод), дети, домашнее хозяйство. Да еще ночью будь любезна подмахни ему (пахнущему водкой и чужими дешевыми духами) как-нибудь позабористей, а то он, неровен час, уйдет к другой - вона, они в очередь стоят... Девушки, взяв пример со своих несчастных матерей, считали, что так и надо. Терпеливо сносили все эти унижения, и даже регулярные побои. Лежащее на диване пьяное сокровище воспринималось как норма: ну не повезло человеку в жизни - начальство его не любит... С течением времени российские мужчины утратили главное, что олицетворяет мужчина: мужество, благородство, честь и достоинство. Став бесчестными, они легко врут и обманывают других. Утратив мужество - они бояться в открытую сразится с врагом, предпочитая действовать исподтишка. Потеряв достоинство, они превратились из работников в рвачей, которые только и норовят стянуть все, что плохо лежит. А утратив благородство, они перестали уважать своих противников и не могут теперь рассчитывать на ответное уважение. Как только у русских женщин появился выбор, они с удивлением обнаружили, что может быть и по-другому. Лавинообразный рост браков с иностранцами или просто с мужчинами другой нации - это характерная примета времени. Русский мужчина не выдерживает сравнение ни с кем: ни с чеченцем, ни с китайцем, ни с американцем, ни с евреем. Поездив по миру и посмотрев на другие народы, я могу с уверенностью сказать: нигде, ни в каких землях нет такого скотского отношения к женщине, как в России. Везде: на Востоке, на Западе, в исламском мире - женщину берегут, ее уважают, ей помогают, ее любят. Все в природе взаимосвязано: избавившись от необходимости участвовать в конкуренции за женщину, русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации - в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. И теперь я могу сказать это твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина - самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле. Итак, я могу сказать, что российская власть в ее нынешнем виде есть продукт деградации российского мужчины. Российская власть лжива и гадка - потому, что лживы и гадки мужчины, которые ее олицетворяют. Российская власть коварна и бесчестна - потому, что коварны и бесчестны мужчины, которые ее формируют. Российская власть тупа и мерзка - потому, что тупы и мерзки мужчины, которые ее выбирают... Милые русские женщины! Не давайте подонкам! Не водитесь с ними! Говорите им прямо, что они мерзки и отвратительны. Даже если это русские мужчины. Любите только благородных, мужественных, добрых, трудолюбивых, заботливых и честных. Даже если это китаец или зулус»..
....
показать весь комментарий
03.12.2020 11:29 Ответить
Встречньій вопрос. У бюргеров после 2 МВ не бьіло такого же дефицита мужчин? У поляков, англичан, французов?
показать весь комментарий
03.12.2020 23:32 Ответить
НЕТ.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:02 Ответить
Чиряк зріє.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:16 Ответить
А какое твое свинячье дело скабеева с рожей свиньи - негр там, американец.. хоть инопланетянин - это другое государство
показать весь комментарий
03.12.2020 12:26 Ответить
Введун хренов. Добалакається, що в сауні "введуть" держак від лопати, що і шиєю не поверне.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:57 Ответить
Полетіли американці перший раз в космос. Повернулись, кажуть: "У нас дві новини: хороша і погана. Хороша - бог є. Погана - вона негритянка"
показать весь комментарий
03.12.2020 13:35 Ответить
Зачем Цензор тянет этих рашосвиней в наше информпространство?Своих проблем мало или что?
показать весь комментарий
03.12.2020 13:36 Ответить
Так и вижу жирика зампотылом в приднестровье -слева тушенка -справа негр,такой прямо Неггр.Старая сволочь кровью угрожает - так кровь всегда с обеих сторон, а сам то ,за свою жирную жизнь кровь то видел??Что провоцируешь войну,думаешь твоя кровь в тебе крепче ,чем у других, сидит и пролиться не может?
показать весь комментарий
03.12.2020 13:43 Ответить
Мільйон відсотків американські негри краще за мокшанських жидів.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:10 Ответить
Ротация кацапских окупационных войск уже много лет проходит через Кишиневский аэропорт. Запретить посадку самолетов РФ в Кишиневе и через некоторое время кацапы сами попросятся отпустить их домой.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:19 Ответить
Как молдоване на пыжились и особый статус и проросийский в доску през, а в итоге... в общем жирик все сказал. Касапы не уйдут пока касапия будет существовать как государство. Ждать не долго. Дольше совка это гнилое недообразование точно не продержится. Царь издохнет и феодалы растащат все по норкам. Можно делать ставки кто первый. Я ставлю на рамзанчика.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:30 Ответить
Хочу просто нагадати вже не новий віршик про цапівмосковії:
Русский витязь, лежащий в грязи
у пивнушки, раскинувши руки.
Знай. Тебя опоили хохлы,
а Обама насцал в твои брюки.

Оце найкраща характеристика всієї процапомосковської брехні.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:42 Ответить
это кто говорит - потомок палестинских цыган ???
показать весь комментарий
03.12.2020 17:46 Ответить
Фет Фрумоса на них нет! Сказочники!
И тут Биндеры вошли в Бендеры!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:04 Ответить
Кацапам літературу подарував негр - Пушкін (Ганібал). Вони мають негрів на руках носити
показать весь комментарий
03.12.2020 19:28 Ответить
если у кацапни полыхает значит всё делается правильно!
показать весь комментарий
03.12.2020 19:37 Ответить
А в Африке Гитлера выбрали! )
показать весь комментарий
03.12.2020 21:43 Ответить
І першим в атаку на Молдову з гвинтівкою Мосіна на перед піде ЖАРОНОВСЬКИЙ , АБО ЙОГО СИНОК !
показать весь комментарий
03.12.2020 22:08 Ответить
"Ви бачили нового радника міністра оборони Молдови? Негр! Американець!", - Жириновський і Скабєєва обговорюють зовнішню політику Молдови - Цензор.НЕТ 6802
показать весь комментарий
03.12.2020 22:39 Ответить
Ватные потуги)))) ... аххахаха интересно как они хотят кровью ""умыть"" ?? Приднестровье закрыто полностью Украиной и Молдовой .... и пора этот гнойник размотать байрактарами уже давно .... и ******** тут ичего не сможет сделать так же как и в КАРАБАХЕ .... ну только ... соснуть Турецкий ***!.
показать весь комментарий
03.12.2020 23:32 Ответить
прыдурок.
показать весь комментарий
04.12.2020 07:36 Ответить
 
 