РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11839 посетителей онлайн
Новости Видео
17 222 57

Волки терроризируют Ворохту: загрызли уже более 10 домашних собак. ВИДЕО

Поселок Ворохту на Прикарпатье атаковали голодные волки. Местных жителей просят быть на чеку.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Это уже не первое нападение волков на поселок. На этот раз хищники приблизились к человеческим жилищам - их жертвами уже стали более десятка домашних собак.

На кадры камеры наблюдения одного из домов Ворохты попали два рыскавших по двору волка. На этот раз обошлось без жертв.

К человеческим домам хищники приходят затемно, говорят ворохтянцы. Охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером, да еще и сидят на привязи.

Читайте также: Указом Зеленского в Карпатах создан новый национальный парк "Королівські Бескиди"

По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше. Одна из версий - это мигранты, возможно, из соседней Румынии. К человеческим дворам, скорее всего, их гонит голод.

Удастся ли поймать хотя бы одного волка, лесники не знают. Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми. Ведь на взрослого человека волки нападают крайне редко.

животные (931) Карпаты (305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
"ТСН вже не розказує про чупакабру, тому що вона стала президентом".

показать весь комментарий
03.12.2020 10:48
+34
Волки прибежали в села спросить у людей куда вывезли ихние леса
показать весь комментарий
03.12.2020 10:55
+23
Г+Г не хочет рассказать про борщевой набор? И скоко денег теперь тратят волки на пропитание? И хто в этом виноват и кто убил брата?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ТСН вже не розказує про чупакабру, тому що вона стала президентом".

показать весь комментарий
03.12.2020 10:48 Ответить
позичив під відео Ragulivna, друкую із збереженням авторства.
https://www.youtube.com/channel/UCz0CR9A29GmEeHCwRon_Zow Націоналіст України https://www.youtube.com/watch?v=tcDi5idHPpU&lc=************************** 1 день тому
Слава Україні !!! притомні люди не дивляться юдєн + юдєн , тим паче біксу наташу.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:32 Ответить
о так, ми всі любимо наташу.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:09 Ответить
В тех местах полно охотников, в чем же дело??? Или на зароботках??
показать весь комментарий
03.12.2020 10:49 Ответить
У відео про це все сказано.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:53 Ответить
Там же четко сказано - заповедник.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:56 Ответить
ліси вирубали - живності менше, це тільки видиме
показать весь комментарий
03.12.2020 10:51 Ответить
Вовки живуть і в стeпу, і в тундрі, і на орних зeмлях із хатами. Можуть облаштовувати собі житло в одному будинку з людьми.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:56 Ответить
А оружие купить местным жителям религия не позволяет?!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:51 Ответить
Відкопати сховисько місцевим заважає конспірація
показать весь комментарий
03.12.2020 13:57 Ответить
это да. с каких это пор волк так браво хвостом виляет? ))
показать весь комментарий
03.12.2020 11:52 Ответить
Волки прибежали в села спросить у людей куда вывезли ихние леса
показать весь комментарий
03.12.2020 10:55 Ответить
Это точно. И где делись козы олени зайцы.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:57 Ответить
Срочно вызывайте Кравчука и Сивохо. Пускай они с волками заключат перемирие
показать весь комментарий
03.12.2020 10:56 Ответить
хватит одного сивохо... чтоб волки сытые надолго ушли в леса....
показать весь комментарий
03.12.2020 11:42 Ответить
Г+Г не хочет рассказать про борщевой набор? И скоко денег теперь тратят волки на пропитание? И хто в этом виноват и кто убил брата?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:59 Ответить
Мы такие ,с нами шутки плохи ....
показать весь комментарий
03.12.2020 11:02 Ответить
Волки приходят к людям, когда сокращается пищевая база - вырубаются леса, уничтожаются звери. Пусть ворохтяне скажут спасибо сами себе, своим браконьерам и вырубщикам лесов.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:06 Ответить
Іноді буває щє через збільшення популяції.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:58 Ответить
Це дуже обмежені випадки.
Я часто ходжу "сталкером" в Чорнобильську зону. Популяція вовків там дуже сильно зросла після виселення людей, але ніякої загрози вовки не становлять. Більше того, я сам ночую в покинутих селах де тих вовків повно і вони вирощують там молодь в закинутих льохах (див. фільм BBC "Радиоактивные волки Чернобыля").
Чув як вони рвали якусь здобич і вили посеред ночі неподалік мене, коли йшов скрізь Рудий ліс.
І вони мене абсолютно не чіпають, ба навіть бояться. І за всі ці роки після аварії, популяція зросла в десятки разів але я не чув випадків щоб вони не те що напали - хоча б спробували налякати. Немає такого.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:11 Ответить
Там й кормова база зростає. Я ж кажу, що зменшення кб може відбуватися через збільшення популяції хижаків, популяція "кормів" може лишитися сталою (наприклад полювання, регулювання чисельності, хвороби, невідповідність або обмеження об'ємів кормів . Людський фактор не завжди до цього причетний впливом на кб, ось я до чого.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:13 Ответить
1+1 тероризує цілу Україну і всі про це мовчать!
показать весь комментарий
03.12.2020 11:07 Ответить
Зачем волков сразу стрелять? Загляните волкам в глаза, увидьте в их глазах мир, заключите с ними перемирие, подпишите дорожную карту, дайте им особый статус.... Или чего вы там еще даунбаситам прокацапленым пообещали...
показать весь комментарий
03.12.2020 11:12 Ответить
ах, забыл еще сказать, что нужно отвести собак из села чтобы не правацировали волков и ввести медведей-миротворцев
показать весь комментарий
03.12.2020 11:18 Ответить
И проголосовать за вожака стаи волков...который обещает собакам конец эпохи поедания их волками.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:21 Ответить
И главное не забывать баранов стрич.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:25 Ответить
І вожаком зграї вовків повнен бути баран або хоча б заєць, тоді і запанує мир і добробут.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:28 Ответить
Волки голосовали за Зелемойского...теперь в своем праве Что характерно, собаки тоже голосовали...и теперь их епут прямо в будках, которые они не строили.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:14 Ответить
А ви ще більше вирубуйте ліси і винищуєте тварин.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:16 Ответить
"Местных жителей просят быть на чеку."
Источник: https://censor.net/ru/v3234720

На каком "чеку" надо быть?
НАЧЕКУ, censor, НАЧЕКУ.
Не только волки бешеные, но и корректоров поуволили нафиг.
Зато все на "чеку".
показать весь комментарий
03.12.2020 11:16 Ответить
шановна, все що пов'язано з Карпатами- подається виключно в цілях срачу та зводиться до бенефісу https://censor.net/ua/user/461407 та таких як він.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:38 Ответить
Эти волки походу не позорные, а голодные,позорные-наверху...
показать весь комментарий
03.12.2020 11:25 Ответить
Якби собаки були домашніми, вони були б у будинках.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:33 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2020 12:44 Ответить
На видео не волк.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:50 Ответить
Вроде на видео тот лабрадор и лазил о котором чувак позже говорит что пропал.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:56 Ответить
собака то точно, но судя по хвосту бубликом, таки не лабрадор )
показать весь комментарий
03.12.2020 12:01 Ответить
Для хозяина он лабрадор.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:05 Ответить
)) шо то я не подумал.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:09 Ответить
междупрочим, есть такой парадокс. с массовым распространением фотоловушек в дикой и не только природе, ими зафиксированы некоторые животные, которые уже десятилетия считались вымершими. но вместе с тем, резко сократились сообщения о снежных людях, инопланетянях, чупакабрах и подобных феноменах дофотоловушковой охоты )
показать весь комментарий
03.12.2020 11:59 Ответить
криптозоология никуда не ушла просто стали меньше освещать об этом
показать весь комментарий
03.12.2020 12:47 Ответить
сейчас в новостных трендах корона либо выборы США
показать весь комментарий
03.12.2020 12:50 Ответить
) но если бы хоть мелочь в кадр попалась, то осветили бы так, шо мало не показалось бы.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:57 Ответить
а если в округе замечено больше корейцев, то эффект пропажи собак приобретает другое толкование )
показать весь комментарий
03.12.2020 12:03 Ответить
По перше, на відео були собаки, а по-друге, для чого тримати на ланцюгах своїх собак!?
показать весь комментарий
03.12.2020 12:30 Ответить
Одичавшие собаки зачищают территорию, где они кормятся с помой, от других собак.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:10 Ответить
Блін ліси вирубали коли рубали нищили все живе при вирубці, тепер вовки немають що їсти і йдуть там де є їжа...
показать весь комментарий
03.12.2020 12:41 Ответить
Взагалі дивно що вони ще є там місцеві та і не місцеві працівники різних служб постійно їздять на полювання на кабанів медведів і вовкі, реально думаю що з румунії прийшли своїх вже давно вибили
показать весь комментарий
03.12.2020 12:44 Ответить
На відео з камер однозначно зафіксовано собаку. У вовків хвіст завжди опущений.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:10 Ответить
хвост бубликом никогда не закрутит )))
Вовки тероризують Ворохту: загризли вже понад 10 домашніх собак - Цензор.НЕТ 6180

...
показать весь комментарий
03.12.2020 13:27 Ответить
"Мигранты из соседней Румынии" - там голодно, вот они оттуда и бегут туда, где якобы "сыто".
показать весь комментарий
03.12.2020 13:34 Ответить
Видать узнали про "кінець епохи бідності"
показать весь комментарий
03.12.2020 15:34 Ответить
На відео з камери точно не вовк, а собака. Коротше, вовка ніхто не бачив. Але ж то таке
показать весь комментарий
03.12.2020 16:10 Ответить
я в 13 веке во франции,,,,,,??
показать весь комментарий
03.12.2020 17:59 Ответить
 
 