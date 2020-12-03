Волки терроризируют Ворохту: загрызли уже более 10 домашних собак. ВИДЕО

Поселок Ворохту на Прикарпатье атаковали голодные волки. Местных жителей просят быть на чеку.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Это уже не первое нападение волков на поселок. На этот раз хищники приблизились к человеческим жилищам - их жертвами уже стали более десятка домашних собак.

На кадры камеры наблюдения одного из домов Ворохты попали два рыскавших по двору волка. На этот раз обошлось без жертв.

К человеческим домам хищники приходят затемно, говорят ворохтянцы. Охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером, да еще и сидят на привязи.

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По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше. Одна из версий - это мигранты, возможно, из соседней Румынии. К человеческим дворам, скорее всего, их гонит голод.

Удастся ли поймать хотя бы одного волка, лесники не знают. Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми. Ведь на взрослого человека волки нападают крайне редко.