Волки терроризируют Ворохту: загрызли уже более 10 домашних собак. ВИДЕО
Поселок Ворохту на Прикарпатье атаковали голодные волки. Местных жителей просят быть на чеку.
Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Это уже не первое нападение волков на поселок. На этот раз хищники приблизились к человеческим жилищам - их жертвами уже стали более десятка домашних собак.
На кадры камеры наблюдения одного из домов Ворохты попали два рыскавших по двору волка. На этот раз обошлось без жертв.
К человеческим домам хищники приходят затемно, говорят ворохтянцы. Охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером, да еще и сидят на привязи.
По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше. Одна из версий - это мигранты, возможно, из соседней Румынии. К человеческим дворам, скорее всего, их гонит голод.
Удастся ли поймать хотя бы одного волка, лесники не знают. Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми. Ведь на взрослого человека волки нападают крайне редко.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.youtube.com/channel/UCz0CR9A29GmEeHCwRon_Zow Націоналіст України https://www.youtube.com/watch?v=tcDi5idHPpU&lc=************************** 1 день тому
Слава Україні !!! притомні люди не дивляться юдєн + юдєн , тим паче біксу наташу.
Я часто ходжу "сталкером" в Чорнобильську зону. Популяція вовків там дуже сильно зросла після виселення людей, але ніякої загрози вовки не становлять. Більше того, я сам ночую в покинутих селах де тих вовків повно і вони вирощують там молодь в закинутих льохах (див. фільм BBC "Радиоактивные волки Чернобыля").
Чув як вони рвали якусь здобич і вили посеред ночі неподалік мене, коли йшов скрізь Рудий ліс.
І вони мене абсолютно не чіпають, ба навіть бояться. І за всі ці роки після аварії, популяція зросла в десятки разів але я не чув випадків щоб вони не те що напали - хоча б спробували налякати. Немає такого.
Источник: https://censor.net/ru/v3234720
На каком "чеку" надо быть?
НАЧЕКУ, censor, НАЧЕКУ.
Не только волки бешеные, но и корректоров поуволили нафиг.
Зато все на "чеку".
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