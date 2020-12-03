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Карантин выходного дня существенно не повлиял на распространение коронавируса, - инфекционист Дубровский. ВИДЕО

Врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что карантин выходного дня практически не повлиял на эпидемию коронавируса, а полный локдаун будет свидетельствовать о том, что власти не знают, что делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это (карантин выходного дня. - Ред.) может как-то и повлияло, каких-то пару процентов. Но, естественно, существенно, серьезно это никак не повлияет. А то, что закрыты кафе, закрыты кинотеатры, но при этом открыты электрички, метро, маршрутка… Это разве может как-то существенно повлиять? Ну да, заболеет допустим не 1 тыс. человек, а 950 - это что-то меняет? Ничего не меняет", - заявил врач.

По его мнению, введение локдауна означает, что остановить эпидемию не получается, поэтому прибегают к крайней мере.

"Вообще я хочу сказать, это отношение к локдауну - это крайняя мера. Например, летит самолет, и начинается проблема, пилот рулит вправо, влево. Делает запасные маневры. А когда все прыгают с парашютом из самолета – это уже крик отчаяния. Локдаун - это символ, что ничего не получается, мы не знаем, что делать, мы просто ставим стоп-кран, и есть такой миф, что что-то произойдет. А что произойдет?" ­- отметил Дубровский.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в результате карантина выходного дня зафиксировали уменьшение не только динамики, но и количества заболевших коронавирусом.

Также читайте: Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Я еще до введения зеленого дурантина говорил, что зебилам нужен дурантин с одной целью - показать быдлу видимость работы, поскольку лохи начали потихоньку просыпаться, и задавать вопрос: "что сделано за 9мес, кроме дорог за такие деньжища короновирусного фонда?"
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03.12.2020 12:55
+2
И с красным клапаном.
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03.12.2020 12:46
+1
Все через сраку роблять.
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03.12.2020 12:40
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Все через сраку роблять.
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03.12.2020 12:40 Ответить
О, новый юнит)
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03.12.2020 12:40 Ответить
Из табакерки!
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03.12.2020 14:39 Ответить
Зато у него маска именно на том месте которое и нужно защищать от "пандемии".
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03.12.2020 12:45 Ответить
И с красным клапаном.
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03.12.2020 12:46 Ответить
И это не он.
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03.12.2020 12:47 Ответить
Неважно. Видно - мужик с головой.
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03.12.2020 12:49 Ответить
А маску с клапаном носит. Не знает, что такая маска совершенно не пригодна для изоляции выдоха её носящего.
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03.12.2020 12:54 Ответить
Да похрену, никакая маска совершенно не пригодна для изоляции выдоха.
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03.12.2020 12:59 Ответить
Да неужели??? Зачем же хирурги пользуются масками?
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03.12.2020 13:06 Ответить
Це ж той, який помер, всі думали, шо від ковіду, а аналіз не підтвердив?
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03.12.2020 13:09 Ответить
Хирурги - чтоб слюна с бактериями не попала на операционное поле. Но мы же, кажецца, чють выше говорили о выдохе с аэрозолем, не?
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03.12.2020 13:10 Ответить
Вы считаете, что хирургическая маска не ловит аэрозоль?
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03.12.2020 13:23 Ответить
А вы считаете, что ловит? Наивняк
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03.12.2020 13:27 Ответить
Еще совместно с СИЗ глаз для защиты от попадания на слизистые крови и других жидкостей пациента.
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04.12.2020 03:38 Ответить
Як ЗІЗ.
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03.12.2020 13:10 Ответить
Як захист хірурга від пацієнта в меньшій мірі, як захист пацієнта від хірурга в більшій мірі.
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03.12.2020 13:29 Ответить
Маска завжди була ЗІЗ. Може, ще зі стоматолога слина тобі в рота тече, того він і в масці?
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03.12.2020 13:33 Ответить
Про слину краще посдискутуй з Карантин вихідного дня істотно не вплинув на поширення коронавірусу, - інфекціоніст Дубровський - Цензор.НЕТ 6733 https://censor.net/ru/user/384928, це його пояснення див. вище.
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03.12.2020 13:46 Ответить
Я еще до введения зеленого дурантина говорил, что зебилам нужен дурантин с одной целью - показать быдлу видимость работы, поскольку лохи начали потихоньку просыпаться, и задавать вопрос: "что сделано за 9мес, кроме дорог за такие деньжища короновирусного фонда?"
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03.12.2020 12:55 Ответить
А у нас є брихінги Дурестепана. І на хрена зеленодебільному лехторату щось ще. Лікуйтеся, люди від зарази зараз, потім - не встигнете...
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03.12.2020 13:04 Ответить
Взагалі коли існує якась проблема, у даному випадку пандемія, то адекватна влада створює якійсь орган (штаб, комітет, комісію тощо) який бере на себе вирішення даного питання, там повинні бути певні фахівці, які вводять за особистим підписом відповідні рішення, ці рішеня виконує влада, яка призначає виконавців таких заходів і виконавців їх фінансування та правового забезпечення. Такі рішеня повинні бути публічними щоб громадяни бачили хто і за що відповідає при впроваджені певних дій. У даному випадку влада тримає весь час дулю в кишені. Мілкий бізнес під шумок розоряють заради супервеликих ділків-магнатів. В метро як ходили попрошайки так і ходять, як нічого не робили для технічного забезпечення протиепідемічних заходів так нічого і не зробли (скажемо посилити вентиляцію в ліфтах і вагонах метро, автомати для автоматичної дезінфекції вагонів і салонів в транспорті, як це давно вже зробили в Китаї тощо). Тому громадяни не вірять цій владі , яка приймає рішення невідомо як, і не відомо хто відповідальний за них.
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03.12.2020 13:22 Ответить
Эта рыжая тварь уже на ахметкин канал переметнулась.Медведчук зарплаты урезал?
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03.12.2020 13:23 Ответить
В ютубе "Надежда Жолобак: Ситуация с норками и коронавирусом" - это о том, что "у страха глаза велики". Выводы шокируют - изолированные особи быстро теряют иммунитет. Долго изолированные живут меньше. И внимание - украинская смертность в этом году меньше чем за предыдущий год. По факту с лета в местечках все забили на корону, иначе не выжить без работы и денег. Игра в панику возможно только там, где правительствам дают на это денег. ВОЗ в теме и в доле.
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03.12.2020 13:24 Ответить
На самом деле важно не количество заболевших, а соотношение количества заболевших/выздоровевших, если выздоровевших больше, то это означает что заболеваемость идет на спад
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03.12.2020 13:25 Ответить
Карантин выходного дня существенно не повлиял...

Так может быть тех мудаков, которые убеждали что оно сильно поможет теперь уволить за профнепригодность?
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03.12.2020 13:39 Ответить
Так можно всех поувольнять! Других где наберем?!
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03.12.2020 14:42 Ответить
Точно! Без Степашки и Шмыгаля народ же ж передохнет как мухи! Низзя увольнять, пущай дальше экспериментируют!
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03.12.2020 15:37 Ответить
Мудаки кочаться, что будем делать? Пропадем!
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03.12.2020 15:52 Ответить
Ну дебіли, вы вже якось домовтеся та брешіть щось одне. А то один в тин, інший - в млин.
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03.12.2020 13:49 Ответить
" а полный локдаун будет свидетельствовать о том, что власти не знают, что делать." Типа если они не обьявят локдаун то это будет означать что они знают что делать?)
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03.12.2020 14:24 Ответить
Так по всьому світі. Їм сказали робити безглуздий локдаун, вони і роблять саме локдаун, навіть слів не міняють.
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04.12.2020 07:08 Ответить
 
 