Карантин выходного дня существенно не повлиял на распространение коронавируса, - инфекционист Дубровский. ВИДЕО

Врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что карантин выходного дня практически не повлиял на эпидемию коронавируса, а полный локдаун будет свидетельствовать о том, что власти не знают, что делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это (карантин выходного дня. - Ред.) может как-то и повлияло, каких-то пару процентов. Но, естественно, существенно, серьезно это никак не повлияет. А то, что закрыты кафе, закрыты кинотеатры, но при этом открыты электрички, метро, маршрутка… Это разве может как-то существенно повлиять? Ну да, заболеет допустим не 1 тыс. человек, а 950 - это что-то меняет? Ничего не меняет", - заявил врач.

По его мнению, введение локдауна означает, что остановить эпидемию не получается, поэтому прибегают к крайней мере.

"Вообще я хочу сказать, это отношение к локдауну - это крайняя мера. Например, летит самолет, и начинается проблема, пилот рулит вправо, влево. Делает запасные маневры. А когда все прыгают с парашютом из самолета – это уже крик отчаяния. Локдаун - это символ, что ничего не получается, мы не знаем, что делать, мы просто ставим стоп-кран, и есть такой миф, что что-то произойдет. А что произойдет?" ­- отметил Дубровский.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в результате карантина выходного дня зафиксировали уменьшение не только динамики, но и количества заболевших коронавирусом.

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