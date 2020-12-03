"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал замечание нардепам, которые фотографировались с главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием во время заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"А давайте мы уже покинем фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги! И господин министр так же. Владислав Артурович, (министр инфраструктуры Владислав Криклий. - Ред.), до свидания! Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", - сказал Разумков, после чего часть нардепов в зале начала аплодировать.

Отмечается, что на "фотосессию" с министром пришли "слуги народа" Корявченков, Тищенко и другие парламентарии.

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