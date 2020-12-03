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"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал замечание нардепам, которые фотографировались с главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием во время заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"А давайте мы уже покинем фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги! И господин министр так же. Владислав Артурович, (министр инфраструктуры Владислав Криклий. - Ред.), до свидания! Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", - сказал Разумков, после чего часть нардепов в зале начала аплодировать.

Отмечается, что на "фотосессию" с министром пришли "слуги народа" Корявченков, Тищенко и другие парламентарии.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит законопроект о возвращении е-декларирования завтра, если будет консенсус всех фракций, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: 

ВР (29245) Криклий Владислав (323) Юрий Корявченков (37) Разумков Дмитрий (1520) Скичко Александр (41) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+28
"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР - Цензор.НЕТ 7288
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03.12.2020 13:17
+16
"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР - Цензор.НЕТ 8628
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03.12.2020 13:16
+10
Пришли утром в Раду, пофоткались, нажали пару кнопок, поискали секс-игрушки, пообедали ресторанной едой по цене школьного завтра, опять нажали пару кнопок, написали ****** и разошлись. И за все это еще и немалые деньги получили...
Да это же работа мечты, мать ее!
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03.12.2020 13:46
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Как девочки! Пофоткаться - святое! А, может чувствуют, что напоследок?
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03.12.2020 13:13 Ответить
А губки бантіком під масками не видно.)))
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03.12.2020 13:26 Ответить
корявченков юзик благодарен за объемы выкупленного щебеня...когда еще у них будет такой шанс честного обогащения...
а призвать президента, покинуть зону видосиков и работать, спикеру слабо?
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03.12.2020 15:28 Ответить
Детский сад, а не парламент. Это у них порядок а не в стране. Противно смотреть.
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03.12.2020 16:06 Ответить
Сначала думал, что это он так главного Клоуна троллит...
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03.12.2020 13:15 Ответить
у того зона видосиков
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03.12.2020 15:31 Ответить
"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР - Цензор.НЕТ 8628
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03.12.2020 13:16 Ответить
фамилиё в студию, страна должна знать своих героев))
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03.12.2020 21:32 Ответить
а заодно и у нее может личная жизнь наладиться, на фракции трахнут так, что пол-года не захочется))
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03.12.2020 21:34 Ответить
"Давайте покинем фотозону и пойдем работать": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию с Криклием в ложе Кабмина в ВР - Цензор.НЕТ 7288
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03.12.2020 13:17 Ответить
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03.12.2020 13:24 Ответить
**бані клоуни.
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03.12.2020 13:25 Ответить
Скандал із Польщею Ефективна робота уряду Зе зашкалює Криклій кращий!

https://www.youtube.com/watch?v=m5YBPMtyrCU
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03.12.2020 13:29 Ответить
"работать"-це красти?
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03.12.2020 13:36 Ответить
мабуть скоро буде новий уряд зелених дол*****iв, цей своє вже отселфiл
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03.12.2020 13:45 Ответить
Пришли утром в Раду, пофоткались, нажали пару кнопок, поискали секс-игрушки, пообедали ресторанной едой по цене школьного завтра, опять нажали пару кнопок, написали ****** и разошлись. И за все это еще и немалые деньги получили...
Да это же работа мечты, мать ее!
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03.12.2020 13:46 Ответить
А, груз ответственности! Давит, дышать не дает!
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03.12.2020 15:40 Ответить
Хорошо живут депутаты, но недолго. Какой-то путч, и им сразу капец
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03.12.2020 20:40 Ответить
"Давайте залишимо фотозону і підемо працювати": Разумков відчитав нардепів, які влаштували фотосесію з Криклієм у ложі Кабміну у ВР - Цензор.НЕТ 9793
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03.12.2020 13:53 Ответить
І це, увага, ваші нардепи! Жаль тільки що розплачується за дебілів вся україна.
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03.12.2020 15:41 Ответить
«Зеленский называл себя новым Рейганом, а оказался старым мистером Бином»
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03.12.2020 17:49 Ответить
Короче полное ложе 3,14дарасов и один разумков д'артаньян,

неверно ..... Д'артаньянов там нету в принципе, среди слуг так точно..... Чуют местами, кто поумнее, что скоро вместо суда печерского, будет народный, и там д'артанянские шмотки пригодятся..... принаряжаются.....
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03.12.2020 21:25 Ответить
Законопроектом по отсрочке введения РРО добита минимальная возможность поучения кредита МВФ. Нарушено одно из требований меморандума Украина-МВФ. Минус кредит..

Полный провал попытки восстановления антикоррупционного законодательства. Разумков до предела затянувший вопрос решения своим "альтернативным" законопроектом оставил Зеленского в дураках. Минус безвиз ...timeze2019.blogspot.com
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04.12.2020 08:19 Ответить
 
 