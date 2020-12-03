"Настроения нема...": в Киеве мужчина ворвался в церковь и грозил перерезать себе горло разбитой бутылкой. ВИДЕО

В церкви на улице Магнитогорской (возле "Дарынка") в Киеве мужчина угрожал перерезать себе горло разбитой бутылкой. Ему помешали сотрудники патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.

"Экипаж столичных патрульных прибыл на вызов на улицу Магнитогорскую. Там, в помещение церкви ворвался мужчина и, держа у горла разбитую бутылку, угрожал совершить самоубийство. Очевидцы немедленно вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные были на месте в считаные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.

Тогда, подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки, а командир роты Евгений Косянчук отобрал у него острый предмет.

В дальнейшем мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

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