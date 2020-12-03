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"Настроения нема...": в Киеве мужчина ворвался в церковь и грозил перерезать себе горло разбитой бутылкой. ВИДЕО

В церкви на улице Магнитогорской (возле "Дарынка") в Киеве мужчина угрожал перерезать себе горло разбитой бутылкой. Ему помешали сотрудники патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.

"Экипаж столичных патрульных прибыл на вызов на улицу Магнитогорскую. Там, в помещение церкви ворвался мужчина и, держа у горла разбитую бутылку, угрожал совершить самоубийство. Очевидцы немедленно вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные были на месте в считаные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.

Тогда, подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки, а командир роты Евгений Косянчук отобрал у него острый предмет.

В дальнейшем мужчине вызвали специализированную скорую помощь. Предварительно, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

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Киев (25518) самоубийство (999) угрозы (851) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+8
А мог бы поехать в рашку и грохнуть путина
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03.12.2020 14:03
+4
Я думаю, если бы он самовыпилился хуже бы не стало
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03.12.2020 14:01
+3
Зрителей искал...
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03.12.2020 14:05
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Я думаю, если бы он самовыпилился хуже бы не стало
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03.12.2020 14:01 Ответить
Опять копы помешали) да что ж такое)
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03.12.2020 14:03 Ответить
А мог бы поехать в рашку и грохнуть путина
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03.12.2020 14:03 Ответить
"Настроения нема"...
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03.12.2020 14:07 Ответить
Лучше беню или ренат бандитыча, потом боголюбова, корбена. и это перерастет в маленькое хобби
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03.12.2020 14:12 Ответить
Украина страна мирная, мы не терористы, как Иран
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03.12.2020 15:14 Ответить
Давай мы тебе поможем, поставим пару синяков и руки вывернем))
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03.12.2020 14:04 Ответить
Еще и посадить могут. Выйдет очень православным, ведь его спас Бок))
Попом может станет даже.
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03.12.2020 14:04 Ответить
Похоже, что перед этим он себе бутылку об голову разбил.
"Настроения нема...": в Киеве мужчина ворвался в церковь и грозил перерезать себе горло разбитой бутылкой - Цензор.НЕТ 5723
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03.12.2020 14:05 Ответить
ну он же наверняка не из ВДВ
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03.12.2020 14:26 Ответить
Зрителей искал...
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03.12.2020 14:05 Ответить
💯%
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03.12.2020 14:08 Ответить
нема настроения - грохни ЗЕльоного!
Появится веселье.....
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03.12.2020 14:16 Ответить
до чего зебобики довели население
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03.12.2020 15:12 Ответить
сколько дадут годков за самоубийство ?
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03.12.2020 21:12 Ответить
Нужно отменить ответственность за подстрекательство. А то такой вот будет и не дай Бог рядом быть, потом обвинят, бо у него настроения нима, а ты ему не понравился. .
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12.04.2021 18:59 Ответить
 
 