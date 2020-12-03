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"На сраку собі її надягни! Я не казала, що я боліла, пані!.. Шо?! Я не бл#дюга! Чого ти мене так обзиваєш?!" - две женщины устроили драку в автобусе "Ковель-Луцк" из-за маски. ВИДЕО

Две пассажирки автобуса "Ковель-Луцк" устроили драку в салоне автобуса из-за того, что одна из них отказалась надевать защитную маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Конкурент", просьба надеть средство защиты переросла в словесную перепалку со взаимными оскорблениями, а потом - в драку. Впрочем, маску женщине пришлось надеть после звонка в полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяная пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за просьбы надеть маску. ФОТО

Автор: 

драка (2019) женщины (886) карантин (16729) Луцк (583) Білин (22) автобус (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
все правильно!

Уродов без маски надо бить в лицо без слов !
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03.12.2020 15:20
+15
Водій долбооб, таких безмасочників треба висаджувати зразу
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03.12.2020 15:38
+14
Як же мене дістало це коронабісся! Люди, ви що подуріли?!
Їхав не так давно у Київ, отака само сектантка зі свідків Ковіду мені сусідкою попалася. Вимагала сидіти в наморднику. Я їй пояснюю, що в мене є тест на антитіла і я не можу бути носієм, а вона істерить і збирається викликати полцію.
Люди взагалі не мають мізків! Коронабісся показало наскільки в нас тупе суспільство. На кого покажуть пальцем ЗМІ, того й будуть ненавидіти. Сьогодні ненавидять тих, хто без намордників, завтра будуть ненавидіти кучерявих, післязавтра лисих...

Люди, прибирайте дупу з плечей і ставте замість неї на плечі голову!
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03.12.2020 16:30
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Сразу видно переселенцев с Донбасса. Или внучек энкаведистов. Или привезенных после войны в теплушках кацапов. Вроде перечислены все популярные в Украине варианты?
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03.12.2020 19:20 Ответить
Я на боці білявки .
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03.12.2020 19:42 Ответить
Почему никто их не разнимал? А, ну ясно: все снимали...
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03.12.2020 20:03 Ответить
Я б ще поїпалу зїздив ,щоб недойо до усіх . Це безмозґле фемло явно не здогадується що крім неї є ще й люди і вони можуть мати рацію ,на відміну від неї.
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03.12.2020 20:03 Ответить
понравилось что на родном языке
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03.12.2020 20:08 Ответить
Одна моя знакомая принципиально не носила маску, смеялась с тех кто носит. Сейчас лежит с ковидом в больнице.
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03.12.2020 20:15 Ответить
Так пусть бы принципиально сдыхала дома!!!
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03.12.2020 20:42 Ответить
В Бразилии гордые но тупые потомки испано-индейцев категорически не хотели носить маски.
Ситуация близилась к катастрофе.
Ситуацию удалось взять под контроль только после того, как правительство негласно обратилось за помощью к мафии.
Мафиози отправили на улицы патрули и начали нещадно киздить индивидуумов без масок.
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03.12.2020 20:45 Ответить
😂
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03.12.2020 21:42 Ответить
Красота спасет мымр!
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03.12.2020 22:09 Ответить
Суку без маски надо пенделить.
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03.12.2020 23:00 Ответить
Та это видео уже было на Цензоре три дня назад ,там два видео было с разных телефонов снимали ..
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03.12.2020 23:01 Ответить
Набагато ефективніша маска вкупі з каструлею.Від воздушно-капельної атаки вірусу захищені не тільки рот та ніс,але й вся голова.Захист збільшується пропорційно до розміру кастрюлі.Так наприклад,якщо в приміщеннях,транспорті,громадських місцях а також ,бажано ,в особистих помешканнях постійно одягати на себе виварку,то ризик зараження знижується на 80%.Але проведенні нещодавно досліди взагалі вражають,поширення епідемії вдалося зупинити взагалі серед колективу з 10 осіб,які вкупі з маскою використовували ще й ванну.При чому чим товща ванна(наприклад чавунна)тим швидший ефект!Люди,бережіть себе,поважайте оточуючих,прокинувшись зранку одягніть маску і залазьте під ванну,а ще краще в оцьому і спіть.
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03.12.2020 23:28 Ответить
Коментарі цілковито відображають =рівень= населення України.
Нічого нового.
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04.12.2020 00:29 Ответить
Це - геть не рівень населення. Тема - "гаряча та смачна", - це є вигул пригожиньскіх "ольгінців" здебільшого...
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04.12.2020 01:36 Ответить
Я тут всіх знаю. Як і вони мене.
По ніках бачу - хтось давніший, хтось =свіжіший=.
Не варто завжди все скидати на москалів.
Своїх вистачає.
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04.12.2020 02:02 Ответить
Бг-ггг... свiжiшчий... мне почему-то видение пошло, мол, пыня представился... Дай , боже.
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04.12.2020 02:06 Ответить
своiх вистачае... вспомнил черноротую соседку-палец в рот не ложи, обложит с ног до головы на чем стоишь и ни по чем... Выдворили несколько лет назад из Португалии , за аморальное поведение(бывшая ментовка-психолог на зоне)). Приехала тогда восвояси с наколкой на одном плече ментовского погона мамлея и аббревиатуры СССР. Сколько помню, все время попiд тином , на вечерних сплетне-посиделках костерит всех и вся. Достается и Европе... А вот за СССР она любому глотку перегрызет. Откормила себя, шо льоху на убой, стала даже немочной ходить (из-за грузности) Срок давности прошел, теперь на дожитие будет обратно к дочери возвращаться в ненавистную Европу(в Португалию), надоело украинским горобцям дулi крутити, примется за португальских гарабцей)))...
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04.12.2020 02:22 Ответить
Агресія зашкалює, на жаль.
Це - погано. Всі змучені, накручені, але якось треба намагатися зберігати людяність.

Так, є подібні персонажі.
На щастя, мене життя від таких оберігало (від безпосереднього контакту).

На форумі, правда, довелося зустріти. Кілька таких пішли, іноді заскочать, хтось лишився чи додався. Буває.
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04.12.2020 04:01 Ответить
Це просто спір був не про Порошенко, а то б вже весь автобув побився) А взагалі так, культура та рівень спілкування страшенно впали останнім часом. Скоро почнемо спілкуватись як афроамериканська мафія, з мазафака через кожне слово.
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29.06.2021 01:32 Ответить
по- європейські.. . пані Галіна і пані Марічка поругаліся...
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04.12.2020 00:37 Ответить
Бандеровці!!
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04.12.2020 10:48 Ответить
а ваапше-та у молодичок не достае , бiсаг з кошолок, с кульком муки та оселедцем, для бiльшоi туснi в автобусi... та як пiдготовчого заходу перед рiздвом, з пахощами оселедця пiд шубою...
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04.12.2020 02:12 Ответить
рівень виховання українців може бажати кращого... мат-перемат, неповага... нажаль кацапня глибоко в'їлася...
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04.12.2020 06:56 Ответить
А Волинь и Ровенщина самі бандеровські -европейські області !!
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04.12.2020 10:39 Ответить
Там палець в рот не положи відкусять і руку! Фаріонші ! Ніцойші ! І ці люди робили майдан!!
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04.12.2020 10:47 Ответить
Наступного разу воно, перед входом до громадського транспорту, одягне дві маски. Урок...
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04.12.2020 08:13 Ответить
Ця ідіотська вимога - носити маски - відіб'є останні мізки у людей.
Хто дає розпорядження на носіння масок? Розумово-недоумкувати правителі України серед яких переважають представники політичної нації. Мета - подальше отупіння українців. Народ масово повівся на цю провокацію...
Біда та й годі..
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04.12.2020 09:53 Ответить
"Чорнороті"- европейкі- "бендеровкі"!!
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04.12.2020 10:36 Ответить
По факту, жіночка, що відстоювала запровадженні Урядом карантинні заходи захищала не тільки своє право на життя без КОВІДа, а і безпеку інших пасажирів. Вона діяла в стані необхідної оборони. А в свою чергу порушниця не реагувала на законні зауваження та вперто не припиняла вчиняти правопорушення і перевела свої дії з простого адмінпорушення до ***********.
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04.12.2020 12:24 Ответить
Если бы ковида небыло его надо было бы придумать. Такой себе эволюционный отбор. Не даром в средневековой европе евреи меньше всего от чумы пострадали. За гигиеной следили. Мылись просто чаще. Тут тот же уровень. Жаль только что и невиновные страдают(
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04.12.2020 12:40 Ответить
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