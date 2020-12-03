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"На сраку собі її надягни! Я не казала, що я боліла, пані!.. Шо?! Я не бл#дюга! Чого ти мене так обзиваєш?!" - две женщины устроили драку в автобусе "Ковель-Луцк" из-за маски. ВИДЕО
Две пассажирки автобуса "Ковель-Луцк" устроили драку в салоне автобуса из-за того, что одна из них отказалась надевать защитную маску. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Конкурент", просьба надеть средство защиты переросла в словесную перепалку со взаимными оскорблениями, а потом - в драку. Впрочем, маску женщине пришлось надеть после звонка в полицию.
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+23 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий03.12.2020 15:20
+15 300winmag1
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+14 Максиміліан
показать весь комментарий03.12.2020 16:30
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Ситуация близилась к катастрофе.
Ситуацию удалось взять под контроль только после того, как правительство негласно обратилось за помощью к мафии.
Мафиози отправили на улицы патрули и начали нещадно киздить индивидуумов без масок.
Нічого нового.
По ніках бачу - хтось давніший, хтось =свіжіший=.
Не варто завжди все скидати на москалів.
Своїх вистачає.
Це - погано. Всі змучені, накручені, але якось треба намагатися зберігати людяність.
Так, є подібні персонажі.
На щастя, мене життя від таких оберігало (від безпосереднього контакту).
На форумі, правда, довелося зустріти. Кілька таких пішли, іноді заскочать, хтось лишився чи додався. Буває.
Хто дає розпорядження на носіння масок? Розумово-недоумкувати правителі України серед яких переважають представники політичної нації. Мета - подальше отупіння українців. Народ масово повівся на цю провокацію...
Біда та й годі..