Глава Нацполиции Клименко наградил патрульного, получившего ранения при задержании вооруженных злоумышленников в Киеве. ВИДЕО

Глава Национальной полиции Игорь Клименко посетил в больнице раненого инспектора Управления патрульной полиции в городе Киев лейтенанта полиции Виталия Тафийчука. Глава Нацполиции вручил полицейскому нагрудный знак "За отвагу в службе". Также ведомственные награды получили еще трое полицейских, которые задерживали группу фигурантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Именно благодаря таким действиям полицейского и формируется общее мнение обо всем ведомстве. Впереди у тебя сложная операция, я уверен, что она пройдет успешно, и ты скоро вернешься к службе", - сказал Клименко.

Вспоминая день задержания правонарушителей, патрульный Тафийчук рассказал, что к концу его смены оставались считанные часы, на следующий день он должен был идти в отпуск.

"Это был почти конец смены. Мы патрулировали в Святошинском районе, когда заметили автомобиль, который нарушал правила дорожного движения, а именно - не работало заднее освещение номерного знака. Мы остановили транспортное средство, сделали устное замечание и указали водителю на его техническую неисправность", - рассказал Виталий.

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Он добавил, что это был водитель такси, а в салоне автомобиля находились трое пассажиров, которые вели себя подозрительно. Поэтому полицейские решили проверить документы у мужчин.

Напарник Виталия заметил у одного из пассажиров рацию и кобуру. Как только злоумышленники поняли, что полицейский увидел указанные предметы, вышли из автомобиля и побежали. Мужчина, которого преследовал Виталий, вытащил огнестрельное оружие, выстрелил и трижды ранил полицейского.

"Я был в сознании, там еще были выстрелы, волновался за напарника, что с ним. Мы понимаем, что на службе есть риски. Нет гарантии, что полицейский заступит на службу и не получит никаких травм. Но после этого случая во всех поднялся боевой дух. Все еще больше стараются, самоотверженно работают. Такие ситуации неприятны, но добавляют мужества", - отметил Виталий Тафийчук.

Патрульный служит в полиции почти три года. Сегодня глава Нацполиции вручил лейтенанту полиции Виталию Тафийчуку его первую награду - нагрудный знак "За отвагу в службе".

Кроме того, ведомственные награды получили напарник раненого полицейского и экипаж патрульной полиции, который прибыл на подмогу коллегам и помог задержать вооруженных злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября Киеве правоохранители задержали троих человек, которые открыли стрельбу в Святошинском районе столицы. В результате происшествия пострадал работник патрульной полиции, который остановил подозрительный автомобиль.

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