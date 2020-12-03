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Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 декабря, в городе Днепр на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 106 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Дмитрию Анатольевичу Акимову, 25.03.1991 года рождения, старшему солдату, старшему стрелку 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31.07.2014 года в районе города Шахтерск Донецкой области в результате мощных обстрелов наемниками РФ позиций Вооруженных Сил Украины из реактивных систем залпового огня "Град", а также атаки наемниками РФ колонны БТР десантников.

Об этом со ссылкой на депутата Днепропетровского областного совета Глеба Прыгунова, говорится в материале местного издания dnipro.depo.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем чтить память погибших Героев. Дмитрий Акимов, погиб летом 2014 под Шахтерском. Сегодня установили вместе с ОО "Родине коло" мемориальную доску в 106-й школе, где Дмитрий учился. Спасибо тем, кто положил жизнь за Украину! Спасибо родителям за воспитание Героев! Спасибо Вооруженным Силам Украины за возможность жить в свободной стране! Спасибо Днепровская епархия Православной Церкви Украины за постоянную духовную поддержку воинов и семей Героев! Слава Украине! ", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ

Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре 01
Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре 02
Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре 03
Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре 04
Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре 05

Автор: 

Днепр (4417) школа (3014) мемориальная доска (217) Донбасс (26956) военнослужащие (6134) Ян Осока (1501) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3972

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03.12.2020 16:58 Ответить
Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7212 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.12.2020 17:33 Ответить
очень правильно написано : загинув, захищаючи територіальну цілісність України від російських окупантів!
а не так,как говорит Зеленский : " та сторона"
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03.12.2020 17:55 Ответить
 
 