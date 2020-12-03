Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска с начала суток 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, враг осуществил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.
Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 105 взрывоопасных предметов.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
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