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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, враг осуществил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 105 взрывоопасных предметов.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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Автор: 

обстрел (27129) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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тихого вечорочка... та й ночки, синочки!
Оккупанты с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4166

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03.12.2020 17:59 Ответить
все шо надо знать о - зеленом перемирии
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03.12.2020 17:59 Ответить
Рождественские, новогодние, школьные, хлебные...... помнишь?
Отож не вякай
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03.12.2020 18:07 Ответить
Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4118
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03.12.2020 18:03 Ответить
семь раз отмерь - один шепни
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03.12.2020 18:06 Ответить
да хватит уже этого интеллектуального локдауна. Нет у нас перемирия, бубочка просто хочет капитулировать.
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03.12.2020 18:11 Ответить
І кожний раз лейтмотивом в таких повідомленнях звучить - "наші воїни вогонь в відповідь не відкривали". Невже дійсно притримуються біблейської заповіді підставляти щоку?
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03.12.2020 18:26 Ответить
От жеж кацапы мазилы, да? Каждый день обстреливают всу, и попасть не могут. Ай да умище владимир зеленое солнышко, как в воду глядел, когда сказал, что надо просто перестать стрелять. Разумист высшего разряда.
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03.12.2020 22:29 Ответить
Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5853
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04.12.2020 00:02 Ответить
 
 