В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стражи порядка следят не только за тем, чтобы пассажиры метрополитена были в масках, но и за тем, правильно ли надеты средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материала, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что стремятся прежде всего не оштрафовать граждан, а добиться того, чтобы те надели маски, а тем, у кого масок нет, даже их предоставляют.

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"Полицейские в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан и подчеркивают необходимость не только ношение средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. Нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказал начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук.

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