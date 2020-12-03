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В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стражи порядка следят не только за тем, чтобы пассажиры метрополитена были в масках, но и за тем, правильно ли надеты средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материала, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что стремятся прежде всего не оштрафовать граждан, а добиться того, чтобы те надели маски, а тем, у кого масок нет, даже их предоставляют.

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"Полицейские в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан и подчеркивают необходимость не только ношение средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. Нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказал начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук.

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В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок 01
В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок 02
В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок 03
В метро Киева полиция с начала карантина составила 148 протоколов на людей без масок 04

Автор: 

карантин (16729) маска (166) Метрополитен (1014) Нацполиция (16459) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+5
Ещё надо штрафовать тех, кто нос из маски высовывает.
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03.12.2020 23:22
+4
Они шо тоже в метро ездят?
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03.12.2020 23:11
+4
В качестве информации к размышлению:

1. Всё о незаконности «карантинных» постановлений от Кабмина: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhz0pxQ8sv2E%26fbclid%3*****************-nowz83xNwgqlA6HnBRXbpH1RHAHtUkGg7Y_V3PN7l3qo%26app%3Ddesktop&h=AT0tG1wcXFkenYWFGgbO7_VyG6NNXgkISp5cf3YQzh5KqhaSAwrsuqevSl57-rMNOT_t-PmlZAvICj3RNkRkPHd-fBZ3ApgsbpYQMLw1CM73KkZd4IEk-bkrxKkc9pHq7ASu&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3zRLCOHvHNOEXYq987-BaIXU_-oUb-v7sP891C4rK3-RuAOgimOdRThahqWfTcI-sCIl-**************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=hz0pxQ8sv2E&fbclid=IwAR1-FJj1SgEgATuruJfEu--5VFE1duXbEyaiROsIN6hhmnpOcFynTinJf2M&app=desktop
2. Если вас остановили на улице сотрудники полиции и выясняют где ваша маска, покажите им (расскажите им о) статью 3 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», согласно которому, требует, чтобы вам выдали маску или указали место, где вам выдадут маску с бюджетные средства. Вы не обязаны, за собственные средства, принимать противоэпидемические мероприятия!
Обращаю ваше внимание, потому что это важно: действительно, статья 44-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафа за нарушение правил, карантина людей! А дальше ВНИМАНИЕ - указанная норма не касается здоровых людей, а в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» касается людей, которые уже болеют инфекционными болезнями, то есть уже являются бактерионосителями !!!
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=-UC%2CP-y-R Анатолій Буднік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309510683649668&id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 сентября в 23:23 ·
Сьогодні в метро "Площа Льва Толстого" троє поліцаїв указали щоб я одяг намордник. Я їм нагадав рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року про незаконність Постанови Кабміну та запитав чому в порушення ст. 60 Конституції України та рішення Конституційного суду вони намагаються виконати незаконну Постанову та попросив їхні посвідчення, щоб відкрити проти них кримінальну справу за перевищення службових обов'язків.
Двоє поліцаїв зразу утекли, а третій, якого я зажав в проході, зазначив що вони не заставляють, а лишень пропонують і також швиденько зник. НЕБІЙТЕСЯ ЦИХ ІСТОТ, А ВИМАГАЙТЕ ЇХНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИКЛИКАЙТЕ ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ, ФІКСУЙТЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПИШІТЬ ЗАЯВУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗЛОЧИНУ ч.1 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень або влади). БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ І ПОБОРЕТЕ !!!
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04.12.2020 08:30
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Правила форума Совет форумчан
А сколько было составлено протоколов на корупционеров высокого ранга ?
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03.12.2020 23:09 Ответить
Они шо тоже в метро ездят?
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03.12.2020 23:11 Ответить
Ещё надо штрафовать тех, кто нос из маски высовывает.
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03.12.2020 23:22 Ответить
и член из трусов
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03.12.2020 23:30 Ответить
Это - эквивалентно.
Даже есть картинка такая в инете.
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04.12.2020 00:27 Ответить
Эх, вашу бы полицию к нам, а то у нас все без масок ходят.
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03.12.2020 23:23 Ответить
В Одэссе? Одэсса это неправильная Одесса ))
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03.12.2020 23:36 Ответить
У метро Києва поліція від початку карантину склала 148 протоколів на людей без масок - Цензор.НЕТ 5021
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04.12.2020 00:57 Ответить
тупа мусорська показуха
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04.12.2020 00:20 Ответить
В качестве информации к размышлению:

1. Всё о незаконности «карантинных» постановлений от Кабмина: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhz0pxQ8sv2E%26fbclid%3*****************-nowz83xNwgqlA6HnBRXbpH1RHAHtUkGg7Y_V3PN7l3qo%26app%3Ddesktop&h=AT0tG1wcXFkenYWFGgbO7_VyG6NNXgkISp5cf3YQzh5KqhaSAwrsuqevSl57-rMNOT_t-PmlZAvICj3RNkRkPHd-fBZ3ApgsbpYQMLw1CM73KkZd4IEk-bkrxKkc9pHq7ASu&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3zRLCOHvHNOEXYq987-BaIXU_-oUb-v7sP891C4rK3-RuAOgimOdRThahqWfTcI-sCIl-**************************************************************************** https://www.youtube.com/watch?v=hz0pxQ8sv2E&fbclid=IwAR1-FJj1SgEgATuruJfEu--5VFE1duXbEyaiROsIN6hhmnpOcFynTinJf2M&app=desktop
2. Если вас остановили на улице сотрудники полиции и выясняют где ваша маска, покажите им (расскажите им о) статью 3 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», согласно которому, требует, чтобы вам выдали маску или указали место, где вам выдадут маску с бюджетные средства. Вы не обязаны, за собственные средства, принимать противоэпидемические мероприятия!
Обращаю ваше внимание, потому что это важно: действительно, статья 44-3 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафа за нарушение правил, карантина людей! А дальше ВНИМАНИЕ - указанная норма не касается здоровых людей, а в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» касается людей, которые уже болеют инфекционными болезнями, то есть уже являются бактерионосителями !!!
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=-UC%2CP-y-R Анатолій Буднік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309510683649668&id=100037722171214&__cft__%5b0%5d=AZUCZEtyGLxtr39ICm9b-NtDebSdDbjytJHpw69jb4FXxcw-eYQoEz62ofl4PcX86W_IJZZRbvgxS1OkUGbSdOHae99lfskDqqXIqyKn3SamkLXeMq5osoQsm-wTTLhtOYJIJpmht_gMJILe8TnEqId8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 сентября в 23:23 ·
Сьогодні в метро "Площа Льва Толстого" троє поліцаїв указали щоб я одяг намордник. Я їм нагадав рішення Конституційного суду від 28.08.2020 року про незаконність Постанови Кабміну та запитав чому в порушення ст. 60 Конституції України та рішення Конституційного суду вони намагаються виконати незаконну Постанову та попросив їхні посвідчення, щоб відкрити проти них кримінальну справу за перевищення службових обов'язків.
Двоє поліцаїв зразу утекли, а третій, якого я зажав в проході, зазначив що вони не заставляють, а лишень пропонують і також швиденько зник. НЕБІЙТЕСЯ ЦИХ ІСТОТ, А ВИМАГАЙТЕ ЇХНІ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИКЛИКАЙТЕ ОПЕРАТИВНУ ГРУПУ, ФІКСУЙТЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПИШІТЬ ЗАЯВУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗЛОЧИНУ ч.1 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень або влади). БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ І ПОБОРЕТЕ !!!
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04.12.2020 08:30 Ответить
еще постанова ВЦСПС 1936 р. ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!!
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09.12.2020 08:09 Ответить
Голубчик, Вы о чём???...
"Ум за разум зашёл"?
Надеюсь - проспались уже!
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13.12.2020 19:36 Ответить
Якщо приміщення не перевітрюється - не відкриті вікна у вагонах хочь трохи, то маска автоматично стає маскарадною. Відчиняйте вікна хочь трохи.

І також на роботі і вдома і в під'їзді де живете і на першому поверсі де ходить більше за все людей щоб сісти в ліфт.
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04.12.2020 09:58 Ответить
мусорня своєю улюбленою справою займається , нічого робити не треба - тільки знущайся з громамадян
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04.12.2020 10:56 Ответить
жаль дебилы не болеют коронавирусом
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09.12.2020 08:05 Ответить
148 протоколів в метро? Та вони нічого не роблять. Там всі 148 проколів міг скласти кожний працівник поліції.
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04.12.2020 12:15 Ответить
найди еще постановление ВЦСПС 1936 года.
ПО МОРДЕ ЛУПИТЬ РЕЗИНОВЫМИ ДУБИНКАМИ, ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ НА ШТРАФ.
В ГЕРМАНИИ 200 ЕВРО ШТРАФ ЗА НОШЕНИЕ МАСКИ НИЖЕ НОСА, И ПЛАТЯТ, КТО ПОПАЛся
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09.12.2020 08:03 Ответить
 
 