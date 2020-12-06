За полгода работы на горячую линию волонтерского проекта "Мой телефонный друг" обратились около 500 одиноких людей. ВИДЕО
Волонтеры проекта "Мой телефонный друг" звонят людям, оказавшимся в одиночестве или в изоляции, общаются с ними, обсуждают актуальные события и дружат.
Об этом говорится в сюжете Екатерины Ментус на 5 канале, передает Цензор.НЕТ.
Проект начали Украинская волонтерская служба и Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. В нем сейчас 6000 волонтеров. Единственное требование для волонтеров - общаться дважды в неделю по 15 минут.
"Многие звонили нам, чтобы попросить помощи с продуктами, но на самом деле им нужно было не столько продукты, как живая поддержка другого человека. Мы начали смотреть, есть ли такие проекты в Украине. Для нас было удивление, что их просто нет", - говорит координатор проекта и председатель Украинской волонтерской службы Анна Бондаренко.
За полгода на горячую линию обратились около полутысячи людей, ищущих себе телефонного друга. Проект точно продлится до конца года. Но организаторы планируют его продолжить.
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