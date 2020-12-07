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Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Шухевича в Деснянском районе столицы неуправляемое такси выехало на тротуар. Оказалось, что водитель умер за рулем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові.Еспресо.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Так неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

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Когда свидетели ДТП подошли к машине, увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошло ДТП.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 01
Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 02
Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 03
Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 04

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Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 05
Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 06
Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар 07

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ДТП (7673) Киев (25518) смерть (9222) такси (211)


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это тот случии когда правильно писать - остоновка сердца и сильный удар, и не наоборот.
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07.12.2020 00:43 Ответить
Далеко не самый плохой способ умереть. У меня бабка овощем 3 месяца лежала перед смертью. В памперсе...
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07.12.2020 07:05 Ответить
3 Місяці? В мене батькові проторили 3 місяці, а він пролежав рік і три місяці. Геть не порухий і з паралізованою лівою частиною тіла.
Оперіцію, сцуки зробили; перебрали з анастезією. Він то вийшов з анастезії і почало як би кращати, а потім вночі бац.... і далі увесь остаток життя на наркоті, бо лікування вже ніц.
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07.12.2020 08:52 Ответить
Боженька славься Великий щастя шо меня там небыло!
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07.12.2020 07:04 Ответить
Замучені,загнані люди в цих таксі.Щоб заробити хоч щось,працюють мало не цілодобово.Слава Богу що нікого не покалічив і не погубив.
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07.12.2020 08:22 Ответить
абсолютная правда,знакомый таксист целый день на работе,звонят и в 2 и в 3 часа ночи развезти компанию после гулянок.не отказывается,говорит что иначе не выживешь ..
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07.12.2020 12:54 Ответить
это зеленский виноват, при порошенко такого не было.
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07.12.2020 12:57 Ответить
 
 