Водитель столичного такси умер за рулем - его Skoda вылетела на тротуар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Шухевича в Деснянском районе столицы неуправляемое такси выехало на тротуар. Оказалось, что водитель умер за рулем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові.Еспресо.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Так неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

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Когда свидетели ДТП подошли к машине, увидели водителя без сознания. По предварительным данным, мужчина скончался во время движения, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошло ДТП.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.









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