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Новости Видео Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 декабря.

Антоненко доставили в зал суда. На данный момент судьи рассматривают заявления о готовности взять Антоненко на поруки. 

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Тем временем, под зданием суда проходит акция протеста в поддержку Антоненко.

Стоит отметить, что здание суда и зал заседаний взяты под усиленную охрану правоохранителей.

Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 01
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 02
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 03
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 04
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 05
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 06
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 07
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 08
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 09
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 10
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 11
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Автор: 

апелляция (628) арест (10455) протест (5858) суд (25093) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+18
Да заканчивайте этот цирк. Выйдете к народу Президент и Аваков , скажите, мы обосрались. ,простите нас.
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07.12.2020 12:51
+17
Дело Шеремета будет одной из самых позорных страниц в каденции нынешнего президента!
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07.12.2020 13:27
+14
Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 6488
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07.12.2020 12:46
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Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 6488
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07.12.2020 12:46 Ответить
Да заканчивайте этот цирк. Выйдете к народу Президент и Аваков , скажите, мы обосрались. ,простите нас.
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07.12.2020 12:51 Ответить
"Прастити нас, мы ниспицально" - этого мало, надо видимо в отставку всем руководителям этого псевдорасследования подавать, которое ещё напоминаю с 2016 года тянется. А Президенту уже принимать решение по руководителям ведомств, которые явно засиделись, и вместо борьбы с преступностью занимаются вертолётами-катерами-локомотивами одни и контрабандными потоками другие
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07.12.2020 13:02 Ответить
да не будет прыЗЕдент извинятся! клоуны этого никогда не делают.
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07.12.2020 13:17 Ответить
free Riffmaster!
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07.12.2020 13:01 Ответить
А судьи кто? (с)
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07.12.2020 13:02 Ответить
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2476
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07.12.2020 13:07 Ответить
Дело Шеремета будет одной из самых позорных страниц в каденции нынешнего президента!
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07.12.2020 13:27 Ответить
Так, але вони будуть робити все, щоб невинних засудили і тоді все залишиться на совісті суда.
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07.12.2020 14:48 Ответить
Мало людей (((. А потом те же фопы вякают, почему их плохо поддерживают. Вот вышли бы так хотя бы несколько тысяч поддержать Антоненко. А ведь он защищал тех же фопов, пока они торговали
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07.12.2020 13:37 Ответить
Зоя, а модно узнать как именно защищал?
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07.12.2020 17:17 Ответить
ЧОМУ НЕВИННІ У ТЮРМІ?

Чому невинні у тюрмі,
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.

Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.

Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Хто з клоуна вже став магістром?

Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.

11.08.2020 р.Анатолій Березенський
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07.12.2020 14:45 Ответить
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07.12.2020 15:31 Ответить
 
 