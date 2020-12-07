Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 декабря.
Антоненко доставили в зал суда. На данный момент судьи рассматривают заявления о готовности взять Антоненко на поруки.
Тем временем, под зданием суда проходит акция протеста в поддержку Антоненко.
Стоит отметить, что здание суда и зал заседаний взяты под усиленную охрану правоохранителей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
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Чому невинні у тюрмі,
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.
Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.
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А хто боїться так дівчат,
Хто з клоуна вже став магістром?
Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.
11.08.2020 р.Анатолій Березенський