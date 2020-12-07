Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 7 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 декабря.

Антоненко доставили в зал суда. На данный момент судьи рассматривают заявления о готовности взять Антоненко на поруки.

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Тем временем, под зданием суда проходит акция протеста в поддержку Антоненко.

Стоит отметить, что здание суда и зал заседаний взяты под усиленную охрану правоохранителей.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.