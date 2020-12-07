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Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе Лисянского из-за сообщения о драке: будет проведено служебное расследование. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила служебную проверку из-за сообщения о драке в Святогорске с участием представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

Лисянский отстранен от должности до 21 декабря, сообщила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, произошедшем 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - говорится в сообщении.

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Сейчас Денисова приняла решение о проведении служебной проверки, которая продлится до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным отстранением Лисянского от должности на указанный период. По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в сети обнародовали видео, на котором мужчина, похожий на представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, в ресторане ссорится и нападает на другого мужчину.

Волонтер и правозащитник Константин Реуцкий сообщил, что, по его данным, Лисянский напал на владельца ресторана, возмутившись тем, что тот попросил его и отдыхавших с ним, покинуть закрывавшееся заведение. Лисянский не согласился и напал на мужчину после обещания вызвать полицию.

По сообщению СМИ, Павел Лисянский - уроженец оккупированного сейчас Антрацита. Ему 33 года, он мастер спорта Украины по борьбе самбо, кандидат в мастера спорта по борьбе дзюдо. В студенческие годы выступал за сборную университета по боксу, чемпион и призер Луганской области по боксу. Работал заместителем инженера, заместителем директора шахты "Фащевская".

Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе Лисянского из-за сообщения о драке: будет проведено служебное расследование 01
Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе Лисянского из-за сообщения о драке: будет проведено служебное расследование 02
Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе Лисянского из-за сообщения о драке: будет проведено служебное расследование 03

Автор: 

Денисова Людмила (996) драка (2019) расследование (3041) Лисянский Павел (96) Реуцкий Константин (14)


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Урочка с переулочка...Капец сотруднички
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07.12.2020 14:30 Ответить
Этот уж позаботится об ордиловцах))
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07.12.2020 14:53 Ответить
Защита прав человека "в натуре".
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07.12.2020 14:54 Ответить
Яке дибало-таке й надибало)))
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07.12.2020 15:02 Ответить
"Донбасс порожняк не гонит" .
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07.12.2020 15:17 Ответить
..это быдло под стать начальнице-рыговке...(((
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07.12.2020 16:53 Ответить
Порожняк не гонит, права граждан в надежных руках.
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07.12.2020 17:04 Ответить
 
 