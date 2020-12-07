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Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета в знак протеста против обысков СБУ. ВИДЕО

Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва.

Перед голосованием, представитель фракции КМКС заявил, что из-за "политических преследований" они не будут голосовать за председателя областного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Таким образом партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.

Представитель партии Йосип Борто сообщил, что КМКС не будет принимать участия в голосовании за руководство облсовета, но в дальнейшем примет участие в работе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто расшатывает Закарпатье? Как из-за коррупции прорастает государственная измена. ВИДЕО

По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела дома у Брензовича и в благотворительном фонде "Эгана Эде".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Автор: 

Венгрия (1945) горсовет (667) нацменьшинства (231) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+70
есть хорошеее предложение представителям парти закарпатских венгров - покинуть территорию Украины и больше не возвращаться
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07.12.2020 14:43
+66
Наймите им бусик пусть едут в венгрию и там обижаются
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07.12.2020 14:42
+39
В Украине нет партий типа "партия поляков", словаков, румын, конечно же русских и т.п. А вот для мадьяр почему-то сделали исключение и официально зарегистрировали маленькую, но все равно вонючую пятую колонну.
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07.12.2020 14:48
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є, але вони жили і в Буковині до другої Світової, причому їх було 75% а українців 25% за тих часів, потім вони залишили Буковину
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07.12.2020 15:30 Ответить
Румунам для початку потрібно власні проблеми із мадярами, зокрема у Тімішоарі вирішити,а вже потім наші коментувати...
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07.12.2020 16:06 Ответить
і там мадяри компактно проживають, і навіть їх більше ніж в Україні в декілька разів мільон осіб якщо правильно пам'ятаю, і в Сербії у Войводині мадяри компактно живуть, навіть в Словенії вони є (мабуть розсілилися за часів Австро-Угорської Імперії), але ні яку країну так не кусає Угорщина як Україну
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07.12.2020 16:33 Ответить
Та ну. Українські проблеми це ніщо у порівнянні з тим, що мадяри у Румунії витворяють. Інше питання, що Румуни члени НАТО і ЄС, а ми ні. Тому мадяраси і нахабніють. Тим паче, що це консерва кацапів і усі провокації вони роблять на кошти Кремля.
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07.12.2020 16:42 Ответить
так, кремлю немає сенсу сплачувати за провокації у Тимішоарі, але це не єдина причина, Угорщина там більш тісно від Румунії залежить та не дозволяє собі гавкати на Бухарест так як на Київ
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07.12.2020 16:46 Ответить
Кремлю є сенс розхитувати ЄС, а особливо НАТО з любої точки, де це можливо.
Я дав тобі знизу посилання, що між румунами і мадярами відбувається, почитай, перш ніж подібне стверджувати.
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07.12.2020 16:50 Ответить
я що румун по-твоєму?
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07.12.2020 16:36 Ответить
Я бачу прапор Румунії.
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07.12.2020 16:40 Ответить
ти забув мене особисто, я киянин, а для тебе я можу прапор Голандії повісити .. хочеш?)
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07.12.2020 16:42 Ответить
А прапор Києва? Слабо?
Немає такої країни як Голандія!
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07.12.2020 16:44 Ответить
чому це немає... була.. куда ділася?))
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07.12.2020 16:47 Ответить
Не знаю Можливо ти уроки в школі прогулював?
На почитай, про румунський досвід, для розуміння проблеми... https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/01/24/7076511/
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07.12.2020 16:48 Ответить
тебе нах послати? за хамство... без пихатихі індюків розумію проблеми
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07.12.2020 16:52 Ответить
До чого тут хамство? Карту відкрий, де ти бачиш Голландію, як країну? Є Нідерланди.
А щодо проблеми... як те, що ти писав "Угорщина там більш тісно від Румунії залежить та не дозволяє собі гавкати на Бухарест так як на Київ" співвідноситься із тим, на що я дав тобі посилання?
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07.12.2020 16:56 Ответить
зараз в мене румунський провайдер, голандський буде після 22-ої
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07.12.2020 16:50 Ответить
Не сперечайся ,закарпатець правий , з 1.01.2020 р. Нідерланди офіційно відмовились від назви Голландія !!))
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07.12.2020 17:01 Ответить
але назва залишилася Амстердам у Голандії, керуючий з нижніх ландів
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07.12.2020 17:14 Ответить
Факт,що офіційно країни Голландія не існує,а назва в пам"яті може бути віками !!))
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07.12.2020 17:18 Ответить
не треба сперечатись, є така країна Голландія. крапка
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07.12.2020 17:25 Ответить
До речі ,Голландія є в Севастополі !!)))
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07.12.2020 17:27 Ответить
тролінг мене не цікавить, залиш його для інших малолєток
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07.12.2020 17:29 Ответить
Це не троллінг,це Ядерний іенстітут ,колишне СВВМІУ, в мене дядько там викладав ,вчив підводників-атомщиків !!))
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07.12.2020 17:36 Ответить
Я з голландцями працював,вони задовбали своїм-"Голланд, гут!!" !!)))
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07.12.2020 17:29 Ответить
тому ще є голандці в природі... і мова є голандська. Нидерландский язык часто называют голландским или фламандским. Правильнее говорить, что данные названия относятся к соответствующим группам диалектов. можешь его называть его фламандским, если тебе нравится, можешь - датч, все поймут о каком ты народе и стране, ... Голанд крупнейший из ландов, поэтому Амстердамцы из Голландии и Роттердамцы из Южной Голландии всегда так будут говорить "Голланд, гут!!", а Фландрия (Фламандский регион) другой ланд и уже в Бельгии в основном, не входит в Нидерланды, а язык тот же, что и в Голландии
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07.12.2020 17:43 Ответить
Двометрові блондини з блокитними очима !!!)))
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07.12.2020 18:23 Ответить
арійці))
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07.12.2020 18:30 Ответить
це нащадки стародавніх фрізів
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07.12.2020 18:40 Ответить
тобі зрозуміло що йдеться про Нідерланди, тут немає про що сперечатись
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07.12.2020 17:26 Ответить
вона завжди офіційно називалась Королівство Нідерланди, але Амстердам у Голандії, ферштейн?
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07.12.2020 17:28 Ответить
Медьіртем,як кажуть мод"яри!!)
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07.12.2020 17:33 Ответить
ніхто назву Ноlland з карти не стер і я маю право її вживати, мені вона більш подобається ніж узагальнююча Нижні Землі, що я робив завжди, і зрозуміло про що йдеться, не треба сперечатись з цього, а закарпатець просто тролить та хамить тільки для свого задоволення, поводлить себе як дешевка, та ще й фактами маніпулює заодне
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07.12.2020 17:24 Ответить
наші українські проблеми і коментую.. чи ти вже забув хто я?... так почитай усі коменти мої - згадаєш
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07.12.2020 16:37 Ответить
Задовбав своїми румуно-молдавськими Авами і голландськими понтами.
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07.12.2020 22:15 Ответить
******** дати волю - завтра запалає, як на Донбасі.
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07.12.2020 15:20 Ответить
не запалає! ******* дуууже сцикливий народець! але, якщо не забрати владу у місцевих князьків, які зовсім не мадяри - то можливо всяке!
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07.12.2020 16:00 Ответить
есть и другие венгры в Украине, которые в Киеве живут и вокруг Киева по Центральной Украине, Йожеф Сабо как яркий пример, это уже наши венгры, они прекрасно интегрировались в украинскоее общество.. а эти не, не хотят интегрироваться.
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07.12.2020 15:24 Ответить
То мад"яри,а це ******* !!))
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07.12.2020 15:27 Ответить
йожеф садо не дуже гарний приклад(((
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07.12.2020 16:01 Ответить
чому... це приклад успішно інтегрованого поважного мадяра в українське суспільство, антиеризовий тренер Динамо).. а я знаю і простих угорців з під Черкас, наприклад
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07.12.2020 16:13 Ответить
*антикризовий
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07.12.2020 16:13 Ответить
ну... а Вася Рац?
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07.12.2020 17:55 Ответить
нагадав, вже забув за нього... Сабо ж не один мадяр))... на Закарапатті він був Ласло Рац, а у Динамо Василий)
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07.12.2020 18:44 Ответить
Історична батьківщина знову накрутила "українців" угорського походження, не подобається їм тут, хай на батьківщині їх виберуть депутатами і там показують свій норов, а то задобвали ці меншини зі своїми правами і українській владі щонайменше потрібно звертати увагу на такі випадки.
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07.12.2020 15:31 Ответить
Вот вообще не защищаю этих потенциальных (или реальных) сепаратистов, но обращает на себя внимание топорная работа нашего "доблестного" СБУ. Обыск для проверки информации? А как же ОРД? Не? Понимаю. Это же работать надо. Долго, нудно, не интересно и самое главное - ручки на этом не позолотишь.
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07.12.2020 15:33 Ответить
Як просто роблять латиші з такого роду типами, яким щось не подобається в
Латвії. Депортували якогось керівника кацапського ветеранства в рашку прямо в
домашніх капцях! Критикував та вимахувася перед латишським народом! Дали
пенделя та все! Угорська циганерія теж повинна бути депортована,силоміть ніхто
не тримає,тим більше що всі вони мають паспорти Угорщіни.Аусвайси на запроданство
отримані? Гуд бай нафік з України!!!
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07.12.2020 16:01 Ответить
Вісантлатошро !!! Це до побачення ,мад"ярською !!))
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07.12.2020 16:45 Ответить
Выше уже писали, я вот тоже за то, что б они покинули Украину. Но, перед выездом отказались от украинского гражданства. И написали заявления в миграционную службу о том, что они хотят добровольно отказаться от вьезда в Украину на ближайшие 326 лет. Вот это будет демаршь и кузькина мать закарпатским правосекам и "фашиздам".
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07.12.2020 16:01 Ответить
Viszlát
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07.12.2020 16:02 Ответить
Це скорочено ,від вісантлаташро ??)))
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07.12.2020 16:47 Ответить
Це до побачення. а Viszontlátásra, це прощавай.
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07.12.2020 16:54 Ответить
Ми в арміі казали-Вісантлатош!!))
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07.12.2020 17:10 Ответить
Дера іда кічіт басунк !! В нас в взводі два толмача було ,з закарпаття !!)))
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07.12.2020 17:15 Ответить
Признаки госизмены зафиксированы на видео, а они еще протестуют
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07.12.2020 16:03 Ответить
"Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета в знак протеста против обысков СБУ." - если им так нравится всё венгерское, пусть собирают манатки и едут жить в Венгрию.
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07.12.2020 16:04 Ответить
Хай "в знак протесту" покинуть Україну...
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07.12.2020 16:23 Ответить
проблема в тому, що вони компатно мешкають і вважають, що вони вже на мадьярщині
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07.12.2020 16:16 Ответить
*компактно... тобто в них є свої міста і села, у цьому проблема, відсотки це вже другорядне
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07.12.2020 16:17 Ответить
так же компактно их и вывезти
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07.12.2020 16:43 Ответить
тиж сам розумієш, шо це нереально
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07.12.2020 16:57 Ответить
Реально -розмістить на ротацію та переформування наші підрозділи саме у населених пунктах з переважаючоюкількістю угорського населення Хай ці "невдоволені Україною" своїми шкурами прикривають наших хлопців від ракетних атак (Заодно побачимо наскільки ті угорці дорогі Орбану і його "працедавцям" - кацапам )
А якщо серйозно - то у переважної більшості звичайних угорців в Україні мізки "засрані" не гірше ніж у "зелених" Вони самі не розуміють що перейдучи в громадянство Угорщини разом з землями втратять все що мають будучи громадянами України угорського походження
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30.01.2023 19:58 Ответить
Якшо не бажаєте мирно жити в Україні. то їдьте до багатої та ситої угорщини.Не любишь Україну, боїшься її то поки не піздно їдь.Другого даунбасу не буде.
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07.12.2020 16:14 Ответить
Вони б і раді, але ж на мадьярщині не такі й дурні, їм добре вливають грошей аби вони залишалися на місці, так є перспектива прихопити території.
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07.12.2020 17:58 Ответить
В Венгрии есть партия украинцев?
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07.12.2020 16:23 Ответить
Да могут и из Украины смело убираться. Никто плакать не будет.
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07.12.2020 16:25 Ответить
"Партия венгров" - дураки в Украине вообще выводов не делают из Крыма и восточных регионов?Скоро дождетесь - "Орбан введи войска!" и мальчика-венгра в трусиках распятого.
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07.12.2020 16:32 Ответить
Мадяри - не воїни. Ця розцяцькована шантрапа тільки "хоробро" скавчала з-за спин австрійських (у Першу Світову) і німецьких (у Другу). І грабувала місцеве українське населення, щоправда там, де не було поблизу підрозділів УПА. А при перших же пострілах - драпала "без задніх ніг". Точ-у-точ, як румуни...
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07.12.2020 16:46 Ответить
Могут в знак протеста покинуть пределы Украины. Причем навсегда.
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07.12.2020 16:55 Ответить
Є поняття етнічної території. Якби українці Кубані діяли як угорці Закарпаття ти теж би радив їм покинути Росію?
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07.12.2020 23:12 Ответить
І кріп з ними. Помахати перед носом забороною обіймати державні посади - працюватимуть аж гай шумітиме.
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07.12.2020 17:13 Ответить
"І все пішло як по маслу. Мадяри почали вистрибувати у вікна, а ми їх ловили за ноги і знову стягували в залу. Всім їм добряче перепало", - сапер Водичка о правильном обращении с венграми. "Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ними панькатися", - он же.
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07.12.2020 17:15 Ответить
Венгры поссорились со всеми своими соседями на почве идиотских, необоснованных территориальных претензий. Они почти изгои в ЕС и в НАТО.
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
И Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
Нужно начинать наконец-то уважать себя и свою страну, а не пресмыкаться перед цыганами)
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07.12.2020 17:25 Ответить
що мадьяри, що касапи - в них однакові амбіції
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07.12.2020 18:02 Ответить
звичайно..що ті, що інші.. фіно-угри
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07.12.2020 20:42 Ответить
Зрівняв хрін з пальцем. Ти був в Фінляндії і Угорщині? Московія по культурі на порядок нижче.
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07.12.2020 23:18 Ответить
Так, в угорців є постімерський синдром, до речі як і в поляків, але вони в Євросоюзі, отже ніякої мови про велику Угорщину не може бути.
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07.12.2020 23:23 Ответить
Та й прутень їм в сраку, теж мені новини.
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07.12.2020 17:55 Ответить
Ехайте нах в мадярию к своим циганам
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07.12.2020 17:55 Ответить
спроба загострити питання, вказує на замовний характер цього...питання. тут або гроші або вплив, що конвертується..у гроші.
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07.12.2020 17:59 Ответить
А сколько их там, это как-то влияет на результаты голосования?
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07.12.2020 18:04 Ответить
Нам, Україні потрібен закон про колаборацію, в якому передбачити окремим пунктом неможливість займати посади в держслужбі, обирати і бути обраним в державні та місцеві органи влади особам з подвійним громадянством.
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07.12.2020 18:07 Ответить
И как же теперь без них облсовет работать будет! Ситуация почти такая как в Харькове с мэром.
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07.12.2020 18:55 Ответить
Ну так и шли бы дальше.
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07.12.2020 20:15 Ответить
Заборонити партію як антиукраїнську!
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07.12.2020 20:19 Ответить
Та і копнякка їм для прискорення.
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07.12.2020 20:21 Ответить
А они в Украине живут как граждане Венгрии? А иностранные граждане могут в Украине избираться депутатами какого-либо уровня?
Если они граждане Украины, какое отношение к ним имеет МИД Венгрии?
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07.12.2020 20:53 Ответить
Какая разница, кто кого обыскивал, лишь бы людям было что покушать!
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07.12.2020 21:27 Ответить
Прапор в руки,барабан на шию,і з піснею на мад'ярщину.В одну сторону.
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07.12.2020 21:35 Ответить
А партия ЗЕлёных папуасов всё таки решила остаться?
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07.12.2020 21:54 Ответить
Партія угорців залишила засідання Закарпатської облради на знак протесту проти обшуків СБУ - Цензор.НЕТ 5776
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07.12.2020 22:15 Ответить
Зебики, шо здесь рассусоливать, ******* - в кутузку, за пренебрежение нашей Конституцией... И тема закроется раз и навсегда.
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08.12.2020 00:11 Ответить
В мае 1943 года президент Рузвельт сообщил президенту Чехословакии в изгнании Эдуарду Бенешу, что после войны немцы будут высланы из Судетской области. Угорці, які були залишені на Закарпатті після Другої світової - "подарунок" Сталіна Україні на майбутнє.
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08.12.2020 09:53 Ответить
Какие молодцы-даже выкидывать не пришлось)А не могли бы "покинуть" аж в Будапешт?
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08.12.2020 10:10 Ответить
Что вы носитесь с этими псевдо -венграми!! Посадить десяток венгров, за измену родине и нарушение территориальной целосности Украины, перекрыть им все каналы незаконной контрабанды, и незаконных доходов,и остальные быстро сядут на жопу!!! Носятся с этой дерьмократией и с этой сраной Венгией!! То же мне нашли государство!!! Шестьсот лет были под римской империей, триста лет были под турцией , двести лет под австрией , и вдруг, нате вам новая нация Венгры!! Ха...Хаа!!!
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08.12.2020 11:36 Ответить
Щось тебе "попердолило"! Які 600 років під Римською імперією? Мадяри прийшли на Балатон тоді коли навіть Візантія північніше Болгарії не совалася!
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30.01.2023 20:03 Ответить
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