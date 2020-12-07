Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета в знак протеста против обысков СБУ. ВИДЕО
Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва.
Перед голосованием, представитель фракции КМКС заявил, что из-за "политических преследований" они не будут голосовать за председателя областного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.
Таким образом партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.
Представитель партии Йосип Борто сообщил, что КМКС не будет принимать участия в голосовании за руководство облсовета, но в дальнейшем примет участие в работе.
По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела дома у Брензовича и в благотворительном фонде "Эгана Эде".
Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.
Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я дав тобі знизу посилання, що між румунами і мадярами відбувається, почитай, перш ніж подібне стверджувати.
Немає такої країни як Голандія!
На почитай, про румунський досвід, для розуміння проблеми... https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/01/24/7076511/
А щодо проблеми... як те, що ти писав "Угорщина там більш тісно від Румунії залежить та не дозволяє собі гавкати на Бухарест так як на Київ" співвідноситься із тим, на що я дав тобі посилання?
Латвії. Депортували якогось керівника кацапського ветеранства в рашку прямо в
домашніх капцях! Критикував та вимахувася перед латишським народом! Дали
пенделя та все! Угорська циганерія теж повинна бути депортована,силоміть ніхто
не тримає,тим більше що всі вони мають паспорти Угорщіни.Аусвайси на запроданство
отримані? Гуд бай нафік з України!!!
А якщо серйозно - то у переважної більшості звичайних угорців в Україні мізки "засрані" не гірше ніж у "зелених" Вони самі не розуміють що перейдучи в громадянство Угорщини разом з землями втратять все що мають будучи громадянами України угорського походження
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
И Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
Нужно начинать наконец-то уважать себя и свою страну, а не пресмыкаться перед цыганами)
Если они граждане Украины, какое отношение к ним имеет МИД Венгрии?