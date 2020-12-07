Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета в знак протеста против обысков СБУ. ВИДЕО

Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва.

Перед голосованием, представитель фракции КМКС заявил, что из-за "политических преследований" они не будут голосовать за председателя областного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Таким образом партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.

Представитель партии Йосип Борто сообщил, что КМКС не будет принимать участия в голосовании за руководство облсовета, но в дальнейшем примет участие в работе.

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По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела дома у Брензовича и в благотворительном фонде "Эгана Эде".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.