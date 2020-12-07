Мэр Чернигова Атрошенко - депутатам: Ровно я шел по жизни, могу говорить с президентом и вором. ВИДЕО

Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - Ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.

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