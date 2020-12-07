Мэр Чернигова Атрошенко - депутатам: Ровно я шел по жизни, могу говорить с президентом и вором. ВИДЕО
Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.
Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - Ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий. ИНФОГРАФИКА
Топ комментарии
+38 Randall Flag #387882
показать весь комментарий07.12.2020 15:10
+23 Michail Viktorovich
показать весь комментарий07.12.2020 15:11
+20 Віталій Павлов
показать весь комментарий07.12.2020 15:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От шконки до пляжа в Майями,
Базарить могу, безусловно,
И с президентами, и с ворами.
Прочёл я когда-то книжки,
Наверное, штуки две, -
Зачем нам наука, братишки?
Ведь главное в жизни, - лавэ!
И мертвым, и легитимным, и несудимым дважды,
И клоунам, шоколадно-серьезным, -
За все придется ответить однажды, -
Рано, или поздно.
"Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Матф.6:21)
От вас, "шоколадные патриоты",
Тошнит уже до блевоты,
Смотреть на ваши хари, рыла и будки
Отвратительно до колик в желудке,
Как же вы надоели, ублюдки!
Жирные морды, тупые рожи,
Глазенки, опухшие после пьянки,
Одни и те же, одно и то же, -
Только одетые в вышиванки,
Бьете ревностно в грудь копытом,
Разрывая рубашку в клочья, -
"Верный сын Украины! Такая же дочь я!",
И бежите, - к корытам! К корытам!
Совесть ваша, как крот, слепа,
И вывернута наизнанку,
Вы сегодня - под флагом УПА,
А завтра - под кацапской портянкой,
Плюньте в меня, если я не прав, -
Вы счастливы, только что-то украв,
Вот ваша цель в этой жизни, -
Слепые трасты, счета и оффшоры,
Там ваша Родина, ваша Отчизна,
Но вы же, скоты, - обычные воры,
Хоть и считаете, что очень ловки,
Гнилое отродье совка!
Ну что же, воруйте, - пока
Не болтаетесь на веревке!
Марширует свиная рать,
Оптимизма полна, и прыти,
Ей на всё, и на всех насрать, -
Лишь была бы жратва в корыте.
я например приехал из крыма в 14 году в чернигов. мухосранск мухосранском. даже в сравнении с зачуханым, занюханным симферополем. сей час это совсем другой город. совсем.
конечно его выбрали повторно и дай бог будут выбирать и далее.
по этому не знаешь тему - молчи.
Во-вторых, Атроха во времена Майдана титушню приводил свою рыговскую.
В третьих- он строит Чернигов не для жителей- а для себя т к он владеет строительным бизнесом и все заказы выполняют его фирмы.
Да, он немного лучше предыдущих но далеко не супер
дороги делает? делает. порядок наводит? наводит. шо тебе ещё надо?
то шо ворует - дак де гарантии, что придёт новый (на пример тот что лет 10 был до этого и вообще нихера не делал?)
тыж как не простой обыватель должен понимать, что найти такого, что не будет наживаться на госс заказах и жить на одну зарплату - это надо искать из простого народа типо меня. у которого нет ни связей, ни знакомых, ни друзей (до 14 года жил в крыму. а тут новая жизнь. ноль знакомств и друзей). а таких до ,.кормушки,, не пускают - не та система. вот по этмоу из говна и выбирают тех, кто сидя на потоках бабла, делает из потока глотки, но и оставляет для города бОльшую часть. пусть и разными путями.
а возьми любого политика - любого. все имеют ,,заводы,, , ,,праходы,, . кучу комовьёв, сватов и прочих родичей.
тут надо реформировать всё. что бы такие схемы как ты пишешь были невозможны.
а пока маемо, тэ що маемо. ничо не поделать...
Від зеків нічим не відрізняється.
Ті самі життєві цінності.
,клоуны ,спортсмены и теперь поэты
В когорту гепы, трухана и других чётких, ровных и конкретных.
чуваки вы возьмите фото города чернигова до 14 года и что с городом стало за года, когда им руководил этот почтенный дядько.
всё остальное пустозвонство и накидывание каках на человека.
Це відображення рівня населення у відповідних містах.
П@дец у нас політики, куди не плюнь одні злодії і "авторитети"🤦🤦🤦