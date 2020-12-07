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Мэр Чернигова Атрошенко - депутатам: Ровно я шел по жизни, могу говорить с президентом и вором. ВИДЕО

Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - Ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Чернигове: Атрошенко переизбран мэром, в горсовет проходят пять партий. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+38
Это прямо начало какой-то песенки в стиле шансон.
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07.12.2020 15:10
+23
Мурчит на рабочем месте
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07.12.2020 15:11
+20
Вибрали))))Хай щастить)))
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07.12.2020 15:11
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Это прямо начало какой-то песенки в стиле шансон.
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07.12.2020 15:10 Ответить
чего это чмо не говорит на украинском языке,выбрали ГОПНИКА--шло ОНО ровно по жизни
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07.12.2020 15:46 Ответить
По жизни к успеху шёл ровно, -
От шконки до пляжа в Майями,
Базарить могу, безусловно,
И с президентами, и с ворами.

Прочёл я когда-то книжки,
Наверное, штуки две, -
Зачем нам наука, братишки?
Ведь главное в жизни, - лавэ!
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07.12.2020 18:36 Ответить
сам сочинил?
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07.12.2020 22:58 Ответить
Ага.
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07.12.2020 23:11 Ответить
круто!
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07.12.2020 23:25 Ответить
Це мій вірш 2018 року. Про "клоунів" у вступному "епіграфі" до вірша, - до речі, я тоді навіть не міг уявити, що це буде насправді. Так що це, таке собі наванговане передбачення...



И мертвым, и легитимным, и несудимым дважды,
И клоунам, шоколадно-серьезным, -
За все придется ответить однажды, -
Рано, или поздно.

"Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Матф.6:21)

От вас, "шоколадные патриоты",
Тошнит уже до блевоты,
Смотреть на ваши хари, рыла и будки
Отвратительно до колик в желудке,
Как же вы надоели, ублюдки!
Жирные морды, тупые рожи,
Глазенки, опухшие после пьянки,
Одни и те же, одно и то же, -
Только одетые в вышиванки,
Бьете ревностно в грудь копытом,
Разрывая рубашку в клочья, -
"Верный сын Украины! Такая же дочь я!",
И бежите, - к корытам! К корытам!
Совесть ваша, как крот, слепа,
И вывернута наизнанку,
Вы сегодня - под флагом УПА,
А завтра - под кацапской портянкой,
Плюньте в меня, если я не прав, -
Вы счастливы, только что-то украв,
Вот ваша цель в этой жизни, -
Слепые трасты, счета и оффшоры,
Там ваша Родина, ваша Отчизна,
Но вы же, скоты, - обычные воры,
Хоть и считаете, что очень ловки,
Гнилое отродье совка!
Ну что же, воруйте, - пока
Не болтаетесь на веревке!


Марширует свиная рать,
Оптимизма полна, и прыти,
Ей на всё, и на всех насрать, -
Лишь была бы жратва в корыте.

Мер Чернігова Атрошенко - депутатам: Рівно я йшов по життю, можу говорити з президентом і злодієм - Цензор.НЕТ 2828
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08.12.2020 18:50 Ответить
Вибрали))))Хай щастить)))
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07.12.2020 15:11 Ответить
А что, были более достойные? "Феня" меру не к лицу, но может он мер хороший ...
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07.12.2020 15:16 Ответить
да барыга он
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07.12.2020 16:08 Ответить
О какой мере вы говорите??? Запомните, и другим расскажите, слово мэр пишется с буквой Э! Не позорьтесь, как двоечник Дубинский! Он тоже это слово не знает! Або пишіть українською!
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07.12.2020 20:21 Ответить
Дима, я приношу свои извинения за то, что задел тонкие струны вашей, грамматической души. Не читайте форумы (так и до инфаркта недалеко). Ибо, на форумах важна суть, а не форма. Вы прекрасно поняли о чем был мой пост. Ваше кривлянье "о какой мере ..." - тут совершенно не уместно.
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08.12.2020 10:09 Ответить
Безмерно рад, что тонкие струны моей ранимой души всё-таки нашли путь к Вашему, огрубевшему на форумах, организму, и надеюсь в период ёрничания над моим замечанием, Вам немножечко было стыдно за пропущенные уроки грамматики...
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08.12.2020 18:31 Ответить
Да вы медиум! Именно за этим я и пишу на форумах, что бы подобные вам "грамотеи" стыдили меня за грамматические ошибки. А вы всем на ошибки указываете или только я удостоился такой чести?
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09.12.2020 09:07 Ответить
сышишь витьок? ты видел шо этот дядько сделал из города Че за предыдущие года? что представлял из себя город до 14 года, и что этот город представляет сей час?
я например приехал из крыма в 14 году в чернигов. мухосранск мухосранском. даже в сравнении с зачуханым, занюханным симферополем. сей час это совсем другой город. совсем.
конечно его выбрали повторно и дай бог будут выбирать и далее.
по этому не знаешь тему - молчи.
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07.12.2020 18:49 Ответить
Ты рассуждаешь, как обыватель. Что, в общем-то, понятно и простительно. Слышал такое слово "децентрализация"? Не буду говорить за Чернигов, скажу за Днепр. В 2014 г. городской бюдет был 1 млрд. грн. А в 2020 г. - 15 млрд. Корректно ли сравнивать возможности мэров ДО 2015 г. и после? В Днепре много чего сделал мэр (наверное как и в Чернигове), НО! Бюджет вырос на 1 500% , а работ выполнено больше на 300%. Хороший мэр? Ню, ню ...
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08.12.2020 10:04 Ответить
Во первых бабло после децентрализации мэрам привалило это раз.
Во-вторых, Атроха во времена Майдана титушню приводил свою рыговскую.
В третьих- он строит Чернигов не для жителей- а для себя т к он владеет строительным бизнесом и все заказы выполняют его фирмы.
Да, он немного лучше предыдущих но далеко не супер
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08.12.2020 12:06 Ответить
дак погоди. я тебя не пойму. много сделал для города - херово. ничего не сделал - тоже херово.
дороги делает? делает. порядок наводит? наводит. шо тебе ещё надо?
то шо ворует - дак де гарантии, что придёт новый (на пример тот что лет 10 был до этого и вообще нихера не делал?)
тыж как не простой обыватель должен понимать, что найти такого, что не будет наживаться на госс заказах и жить на одну зарплату - это надо искать из простого народа типо меня. у которого нет ни связей, ни знакомых, ни друзей (до 14 года жил в крыму. а тут новая жизнь. ноль знакомств и друзей). а таких до ,.кормушки,, не пускают - не та система. вот по этмоу из говна и выбирают тех, кто сидя на потоках бабла, делает из потока глотки, но и оставляет для города бОльшую часть. пусть и разными путями.
а возьми любого политика - любого. все имеют ,,заводы,, , ,,праходы,, . кучу комовьёв, сватов и прочих родичей.
тут надо реформировать всё. что бы такие схемы как ты пишешь были невозможны.
а пока маемо, тэ що маемо. ничо не поделать...
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10.12.2020 19:16 Ответить
Мурчит на рабочем месте
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07.12.2020 15:11 Ответить
Ти ще навчись з тупорилим клоуном знайти загальну мову.
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07.12.2020 15:11 Ответить
спільну мову
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07.12.2020 15:17 Ответить
дебил?
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07.12.2020 15:11 Ответить
фарту масти...было бы эпично если б он вдобавок финку с руки на руку перебросил и заставил присутствующих её целовать
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07.12.2020 15:14 Ответить
Тон розмови з нинішнім преЗЕдентом не буде відрізнятися від розмови з бандюкам.
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07.12.2020 15:14 Ответить
В принципі, в нас вся влада така.
Від зеків нічим не відрізняється.
Ті самі життєві цінності.
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07.12.2020 15:14 Ответить
напомню что эти ценности у нашего народа
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07.12.2020 19:50 Ответить
Чушь. Наглая и несусветная. Так есть "русский шансон" но НЕТ "украинского шансона".
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07.12.2020 23:18 Ответить
Украинского, к сожалению, много чего нет.
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08.12.2020 00:37 Ответить
В данном случае - "к счастью".
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08.12.2020 00:41 Ответить
"Блатняку" чи "шансону"? Бо Фома з "Мандрів" все життя вважає, що співає "шансон".
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08.12.2020 08:50 Ответить
шансон это состояние человека))) в украине балбесов и неучей ровно столько же сколько и в раше
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08.12.2020 10:07 Ответить
Короче, какая разница с кем говорить и поставил знак равенства между преЗедентом и бандитом!
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07.12.2020 15:15 Ответить
Типок на мурке сессию всегда вести будет?
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07.12.2020 15:15 Ответить
А в чем, собственно, разница разговора между нашим президентом и вором?
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07.12.2020 15:16 Ответить
Настоящий русский человек, ауе! Чернигов в надежных руках!
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07.12.2020 15:21 Ответить
Ну добре хоч не шлєпєр якийсь
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07.12.2020 15:24 Ответить
А этот сколько раз "не сидел"?
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07.12.2020 15:24 Ответить
этот просто бывший мусор)
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07.12.2020 15:35 Ответить
Дважды. (к сожалению)
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07.12.2020 16:05 Ответить
так это ж прям комбо для него! Он может общаться с президентом и вором в одном лице! В одном огромном, отожравшемся лице
Мер Чернігова Атрошенко - депутатам: Рівно я йшов по життю, можу говорити з президентом і злодієм - Цензор.НЕТ 2193
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07.12.2020 15:39 Ответить
теперь в Чернигове будет все краями....
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07.12.2020 15:42 Ответить
Я ровно отстегиваю и президенту и ворам, мне нечего предъявить)))
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07.12.2020 15:57 Ответить
Атроша криминал легализовавшийся во-власти, на нем печать не где ставить, только недалекий житель города Чернигов мог за него голосовать
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07.12.2020 16:07 Ответить
А кто у нас не легализовавшийся во-власти криминал?
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07.12.2020 16:22 Ответить
придурок, за него проголосовало под 80%
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07.12.2020 19:51 Ответить
папка твой придурок, иначе б предохранялся p.s. за Атрошу проголосовало 77,5 процев избирателей из 39 процев ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ!!!!!
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08.12.2020 15:04 Ответить
77,5% это и есть под 80%)))) ты просто по пьяне сделанный))) а те кто не пришел на выборы решили те кто пришел. вопросы есть?
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08.12.2020 18:42 Ответить
вопросы есть - поддержка Атроши маленькая, решило меньшинство , т.к. те кто не пришел не мог проголосовать ПРОТИВ
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09.12.2020 09:02 Ответить
а с чего ты взял что те кто не пришел проголосовали бы против а не за? )))) вообще те кто не ходит на выборы считаются недогражданами, и должны жить так как решат те кто пришел на выборы
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09.12.2020 09:07 Ответить
Просто серая маса повелась потому шо в Чернигове он начал "велике крадивныцтво" гораздо раньше чем Зе. Жители увидели ремонт дорог которого тут сроду не было и подумали что прилетел волшебник на голубом вертолете. И теперь обожествили того кто своим фирмам дает все эти заказы на стройку. И все читают мантру что "при Атрохе начали отстраивать город".
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08.12.2020 12:20 Ответить
Вумне теля у двох мамок сосе! - он хотел сказать, но не рискнул, мабуть.
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07.12.2020 16:14 Ответить
Красиво сказано ,прямо поэт.Кого только у власти у нас в Украине не было :бизнесмены ,зеки
,клоуны ,спортсмены и теперь поэты
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07.12.2020 16:43 Ответить
Ровный мурчащий мэр.
В когорту гепы, трухана и других чётких, ровных и конкретных.
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07.12.2020 16:48 Ответить
"закон(та))чен)ный" мер................- нужное подчеркнуть)))
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07.12.2020 17:03 Ответить
..уточняем..= нужное вычеркнуть..)))
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07.12.2020 17:04 Ответить
дно. мэр-ауешнік...
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07.12.2020 18:10 Ответить
тут видимо кабаны, которых отогнали от кормушки мера города ноют и заказывают такие вот примитивные статейки для лохов.
чуваки вы возьмите фото города чернигова до 14 года и что с городом стало за года, когда им руководил этот почтенный дядько.
всё остальное пустозвонство и накидывание каках на человека.
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07.12.2020 18:51 Ответить
Так сказать - Прописался
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07.12.2020 19:28 Ответить
ну и как можно назвать тех недоумков, которое своими руцями выбрали себе в меры вот такую блатнявую гопоту??? или же в преЗЕденты шута-наркомана??? а потом виноваты будут все, кроме идиотов, которые все это нам навыбирали...
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07.12.2020 20:53 Ответить
абсолютно беспалевно
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07.12.2020 20:57 Ответить
Це просто ганьба! Гепи, труханови, ось такі зеко-бидлани!
Це відображення рівня населення у відповідних містах.
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07.12.2020 21:30 Ответить
Шёл ровно, не сворачивая.Мер Чернігова Атрошенко - депутатам: Рівно я йшов по життю, можу говорити з президентом і злодієм - Цензор.НЕТ 470
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07.12.2020 22:06 Ответить
А 'какая разница'
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07.12.2020 22:31 Ответить
Одним реченням урівняв президента і вора.
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07.12.2020 23:14 Ответить
Позиция ровная...- это он вообще на каком? Дожили!
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07.12.2020 23:53 Ответить
Чувак що на зоні свого часу сидів? папанятіям у нього все
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08.12.2020 07:41 Ответить
Вот и шел бы ты ровно на хрен и там по фени ботал!!! Бегемот!!!! Ровный!!
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08.12.2020 08:58 Ответить
Головне щоб чернігівчанам подобалось)) А там хоч мавпа ними керує.
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08.12.2020 09:56 Ответить
Прямо бувалий зайшов в камеру і почав мурчати і права качати🤔
П@дец у нас політики, куди не плюнь одні злодії і "авторитети"🤦🤦🤦
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06.01.2021 23:18 Ответить
 
 