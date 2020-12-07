Украинские САУ "Богдана" могут принять на вооружение в 2022 году, если Минобороны подпишет соответствующие документы, - СМИ. ВИДЕО

Предварительные испытания "Богданы" могут закончить в следующем году, а принять гаубицу на вооружение смогут в 2022 году, если будут подписаны документы для разблокировки контракта уже в этом месяце.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом говорится в сюжете проекта "Донбасс.Реалии".

Первая украинская самоходная артиллерийская установка калибра НАТО "Богдана" появилась в сборочном цеху Краматорского завода тяжелого станкостроения.

"Система управления абсолютно дублирована, мы можем управлять как в автоматизированном режиме, так и осуществлять ручное управление всеми механизмами - это по требованию наших военных. Программный продукт полностью нашего производства, производства нашего предприятия, созданный на элементной базе европейских производителей", - рассказывает главный конструктор проекта "Богдана" Евгений Черманенко.

Над украинской гаубицей начали работать в 2016 году. В 2018-м опытный образец уже продемонстрировали на параде в День Независимости Украины.

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Но в 2019 году испытания фактически остановились. Уже почти год "Богдана" не уезжала из этого цеха, а контракт между Министерством обороны Украины и Краматорским заводом - заблокирован. Все из-за поставок боеприпасов для дальнейших испытаний.

На предприятии утверждают, что Минобороны перевело на них ответственность за закупку снарядов. Процесс затянулся, поскольку ранее в Украину таких боеприпасов не поставляли. Речь о калибре 155 миллиметров - это калибр НАТО. Украинская армия использует калибр 152 миллиметра. В конце концов сроки контракта были сорваны, но боеприпасы все-таки купили и уже можно начинать предварительные испытания, а затем и государственные.

"Неоднократные наши обращения в Министерство обороны не принесли успеха. В сентябре прошлого года мы были вынуждены обратиться в суд, чтобы заставить Министерство обороны подписать дополнительное соглашение, которое пролонгирует действие контракта. На сегодняшний день у нас есть положительное решение двух апелляций по этому вопросу и мы ждем подписания дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие контракта со стороны Министерства обороны. Как только эти дополнительные соглашения будут подписаны, мы немедленно уедем на предварительные испытания", - отметил директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев.

О "Богдане" снова вспомнили после ажиотажа вокруг планов Министерства обороны купить для вооруженных сил чешские САУ Dana.

САУ 2С3 "Акация" была на вооружении советской армии с 1971 года. Способна делать 3-4 выстрела в минуту. Экипаж - 6 человек. Максимальная дальность - 20,5 километра активно-реактивным снарядом. "Акация" стреляет калибром 152 миллиметра. Вес снаряда более 40 килограмм. И скорострельность во многом зависит от силы рук и мастерства того, кто подает снаряды.

Отмечается, что сновными характеристиками любой САУ является дальность стрельбы, скорострельность, интеграция в современную систему управления вооружением и мобильность.

"Самоходную гаубицу Dana начали производить в конце 70-х годов прошлого века. Характеристики - 5 выстрелов в минуту. Экипаж - 5 человек. Максимальная дальность стрельбы - 25,5 км. В Украине сразу заговорили, мол, Минобороны покупает устаревшие гаубицы. Но сейчас понятно, что речь идет о модификации 2017 - Dana М2", - говорится в сообщении.

Интересно, что Dana способна стрелять советскими снарядами для гаубиц Д-20 и "Акация". Сравнивать напрямую Dana и 2С3 в контексте возможной закупки не совсем правильно, поскольку в украинской армии САУ Dana рассматривают как замену именно буксируемой артиллерии, а не самоходной.

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Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "ЕС" Михаил Забродский приводит данные The Military Balance о том, что в целом в Чехии на хранении находится более 40 САУ Dana, которые могут продать в Украину.

"В нашем артиллерийском зоопарке мы получим еще одно удивительное животное, без каких-либо перспектив на дальнейшее развитие и дальнейшую поставку", - подчеркнул Забродский.

В Министерстве обороны заявили, что вместе с Генштабом рассматривают вопрос закупки САУ Dana М2.

"Если думать о перспективе, а не о сиюминутном каком-то соглашении, если не назвать это вообще оборудкой, тогда нужно прежде всего вкладывать соответствующие ресурсы и уделять внимание отечественному производителю", - подчеркнул Забродский.

По словам депутата, в парламентском комитете есть информация о проблемах украинской "Богданы" с артиллерийской частью, в частности с конструкцией и производством ствола. Станок, на котором сделали ствол для "Богданы" спроектировали и изготовили на том же Краматорском заводе. Подобных технологий ранее в Украине не было. Предприятие также приобрело оборудование для диагностики состояния ствола.

По словам руководства завода, сейчас вся проблема в заблокированном контракте и невозможности продолжить испытания. Финансировался проект на 80% Министерством обороны. На заводе сумму не называют, но в открытых источниках есть данные о потраченных 140 млн гривен. На запрос "Донбасс Реалии" в Минобороны ответили, что и дальше рассчитывают на "Богдану".

Как рассказали на Краматорском заводе, в Минобороны пообещали подписать документы для разблокирования контракта в декабре. Если это произойдет, предварительные испытания "Богданы" закончат в следующем году, а принять гаубицу на вооружение смогут в 2022 году.

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