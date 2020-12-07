РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12411 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
14 385 61

Украинские САУ "Богдана" могут принять на вооружение в 2022 году, если Минобороны подпишет соответствующие документы, - СМИ. ВИДЕО

Предварительные испытания "Богданы" могут закончить в следующем году, а принять гаубицу на вооружение смогут в 2022 году, если будут подписаны документы для разблокировки контракта уже в этом месяце.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом говорится в сюжете проекта "Донбасс.Реалии".

Первая украинская самоходная артиллерийская установка калибра НАТО "Богдана" появилась в  сборочном цеху Краматорского завода тяжелого станкостроения. 

"Система управления абсолютно дублирована, мы можем управлять как в автоматизированном режиме, так и осуществлять ручное управление всеми механизмами - это по требованию наших военных. Программный продукт полностью нашего производства, производства нашего предприятия, созданный на элементной базе европейских производителей", - рассказывает главный конструктор проекта "Богдана" Евгений Черманенко.

Над украинской гаубицей начали работать в 2016 году. В 2018-м опытный образец уже продемонстрировали на параде в День Независимости Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны впервые за годы независимости Украины планирует заказать у "Антонова" три самолета, - Уруский

Но в 2019 году испытания фактически остановились. Уже почти год "Богдана" не уезжала из этого цеха, а контракт между Министерством обороны Украины и Краматорским заводом - заблокирован. Все из-за поставок боеприпасов для дальнейших испытаний.

На предприятии утверждают, что Минобороны перевело на них ответственность за закупку снарядов. Процесс затянулся, поскольку ранее в Украину таких боеприпасов не поставляли. Речь о калибре 155 миллиметров - это калибр НАТО. Украинская армия использует калибр 152 миллиметра. В конце концов сроки контракта были сорваны, но боеприпасы все-таки купили и уже можно начинать предварительные испытания, а затем и государственные.

"Неоднократные наши обращения в Министерство обороны не принесли успеха. В сентябре прошлого года мы были вынуждены обратиться в суд, чтобы заставить Министерство обороны подписать дополнительное соглашение, которое пролонгирует действие контракта. На сегодняшний день у нас есть положительное решение двух апелляций по этому вопросу и мы ждем подписания дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие контракта со стороны Министерства обороны. Как только эти дополнительные соглашения будут подписаны, мы немедленно уедем на предварительные испытания", -  отметил директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев.

О "Богдане" снова вспомнили после ажиотажа вокруг планов Министерства обороны купить для вооруженных сил чешские САУ Dana.

САУ 2С3 "Акация" была на вооружении советской армии с 1971 года. Способна делать 3-4 выстрела в минуту. Экипаж - 6 человек. Максимальная дальность - 20,5 километра активно-реактивным снарядом. "Акация" стреляет калибром 152 миллиметра. Вес снаряда более 40 килограмм. И скорострельность во многом зависит от силы рук и мастерства того, кто подает снаряды.

Отмечается, что сновными характеристиками любой САУ является дальность стрельбы, скорострельность, интеграция в современную систему управления вооружением и мобильность.

"Самоходную гаубицу Dana начали производить в конце 70-х годов прошлого века. Характеристики - 5 выстрелов в минуту. Экипаж - 5 человек. Максимальная дальность стрельбы - 25,5 км. В Украине сразу заговорили, мол, Минобороны покупает устаревшие гаубицы. Но сейчас понятно, что речь идет о модификации 2017 - Dana М2", - говорится в сообщении.

Интересно, что Dana способна стрелять советскими снарядами для гаубиц Д-20 и "Акация". Сравнивать напрямую Dana и 2С3 в контексте возможной закупки не совсем правильно, поскольку в украинской армии САУ Dana рассматривают как замену именно буксируемой артиллерии, а не самоходной.

Также читайте: Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "ЕС" Михаил Забродский приводит данные The Military Balance о том, что в целом в Чехии на хранении находится более 40 САУ Dana, которые могут продать в Украину.

"В нашем артиллерийском зоопарке мы получим еще одно удивительное животное, без каких-либо перспектив на дальнейшее развитие и дальнейшую поставку", - подчеркнул Забродский.

В Министерстве обороны заявили, что вместе с Генштабом рассматривают вопрос закупки САУ Dana М2.

"Если думать о перспективе, а не о сиюминутном каком-то соглашении, если не назвать это вообще оборудкой, тогда нужно прежде всего вкладывать соответствующие ресурсы и уделять внимание отечественному производителю", - подчеркнул Забродский.

По словам депутата, в парламентском комитете есть информация о проблемах украинской "Богданы" с артиллерийской частью, в частности с конструкцией и производством ствола. Станок, на котором сделали ствол для "Богданы" спроектировали и изготовили на том же Краматорском заводе. Подобных технологий ранее в Украине не было. Предприятие также приобрело оборудование для диагностики состояния ствола.

По словам руководства завода, сейчас вся проблема в заблокированном контракте и невозможности продолжить испытания. Финансировался проект на 80% Министерством обороны. На заводе сумму не называют, но в открытых источниках есть данные о потраченных 140 млн гривен. На запрос "Донбасс Реалии" в Минобороны ответили, что и дальше рассчитывают на "Богдану".

Как рассказали на Краматорском заводе, в Минобороны пообещали подписать документы для разблокирования контракта в декабре. Если это произойдет, предварительные испытания "Богданы" закончат в следующем году, а принять гаубицу на вооружение смогут в 2022 году.

Также читайте: "Укрспецэкспорт" об обысках СБУ: "Подобные сценарии используются для передела рынка или влияния на кадровую политику компании"

Автор: 

госзакупки (960) Минобороны (9327) оборона (5205) оружие (10215) Забродский Михаил (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
А що не так з Молотом? Те що хтось додумався ремонтувати ствол замість того щоб його списати?
Нафіга кацапські фейки повторювати?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:24
+12
Можу сказати будь кому.
Той ствол що розірвався був ремонтований. Хто прийняв це рішення - йому треба відповідати.
Молот не гірше радянський Санєй.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:39
+9
Кацапе, доки ти тут шастаєш, у тебе в мухосранії, чорті що твориться:
« 7 декабря 2020

На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня» Ил-80.

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.»
показать весь комментарий
07.12.2020 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ее уже 4 года "ПРИНИМАЮТ" но мы помним как приняли наши минометы "Молот" и 18 погибших и десятки раненных.....А пока ее примут в войсках личный состав должен снег чистить и траву красить....."Дана "ведь "ДОРОГАЯ" - ждем набу ""Богдану - ни разу не выстелившую боевым снарядом,без автомата заряжания и КРАЗА- краз то обанкротился....Включите мозги ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ.....и хватит везде кричать грабят и зрада....
показать весь комментарий
07.12.2020 15:19 Ответить
А що не так з Молотом? Те що хтось додумався ремонтувати ствол замість того щоб його списати?
Нафіга кацапські фейки повторювати?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:24 Ответить
Скажи это семьям погибшим,я на 100% уверен что погибло от разрывов "молота" больше 18 бойцов.А что с Барсами с этими молотами внутри? Их тоже даже не приняли на вооружение...Какие фейки? "Молот" - это труба за 20 тысяч долларов - убийца наших военных....
показать весь комментарий
07.12.2020 15:30 Ответить
Можу сказати будь кому.
Той ствол що розірвався був ремонтований. Хто прийняв це рішення - йому треба відповідати.
Молот не гірше радянський Санєй.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:39 Ответить
чудік розірвався ремонтований ствол. уймись і збігай до лікаря поки є вільні місця
показать весь комментарий
07.12.2020 16:10 Ответить
САУ Богдана застаріла зброя від народження. Потрібне інше шассі, яке здатне нести довшу гармату 52 калібра а не 47 калібрів як у САУ Богдана і потрібна власне гармата з автоматом зарджання який дозволяє робити більше 10 пострілів за хвилину!!!! Тому що ми воюємо з росією а в них вже є САУ Коаліція яка має довжину ствола 52 калібра і вистрілює більше 10 снарядів за хвилину. Отже нам потрібна зброя яка співставна з російською Коаліцією по кучності, точності та швидкості нанесення вогневого ураження. Але можливо наша САУ має бути на колісній базі, бо гусеничну техніку важко транспортувати по існуючій мережі автодоріг. Потрібно сказати що Україна буде розробляти потрібну САУ 10-20 років, а САУ Богдана навіть близько не є власне зброєю, це дешева підйопка схожа на гармату, але яка навіть близько не відповідає поставленим завданням! Як варіант потрібно розглянути САУ Зузанна, варіант САУ Дана з гарматою 155мм та автоматом заряджання який дозволяє робити більше 6 пострілів за хвилину! Потрібно працювати з чехами щоб вони довели свій автомат зарджання до 10+ пострілів за хвилину і тоді САУ Зузанна можна брати на озброєння.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:37 Ответить
Конечно можешь...ты ж уже теперь не будешь с него стрелять.И слава богу в войсках не будут.Многие специалисты что тут калякают наделали б в штаны от выстрела танка холотсым стоя в 5 ти метрах от него....Совсем не понимают реалии жизни ....О чем с вами убогими вообще разговаривать?
показать весь комментарий
07.12.2020 16:20 Ответить
От яке відношення до того хто обісреться має якість зброї? Ну реально хтось тут претендує на не убогість, а викидує перли з базару. Ну от обісрешся ти біля танку, то танк поганий?
Молоти зняли через пропаганду. Це по суті ті самі Сані. Які так само розривались коли відбувалось подвійне заряджання.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:51 Ответить
Кацапе, доки ти тут шастаєш, у тебе в мухосранії, чорті що твориться:
« 7 декабря 2020

На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня» Ил-80.

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.»
показать весь комментарий
07.12.2020 15:39 Ответить
Серёжа, а ведь "Молот" понравился свинособакам, правда? Потому и беспокоятся "патриоты" Украины! =) А с САУ "БОГДАН", будет веселее переводить поголовье свинособачатины в килограммы!
показать весь комментарий
07.12.2020 16:32 Ответить
Та він і не повторює.
Він їх генерує.
Бо-він і є кацап.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:32 Ответить
В Ютубе года два назад видел ролик, так там сепары обсуждали отжатый Молот. Они его хвалили просто писец. Паром ссали от веса, качества, точности.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/478777

...,без автомата заряжания

А, от шо по твоєму муділа, значить от це 0:45 «автомат заряжания, 6 вьістрелов в минуту» ?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:30 Ответить
Там нет и не будет автомата заряжания.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:26 Ответить
Символично что в 14 в КЗТС прилетели рашистские мины (недолет до Карачуна, ну или инсценировка обстрела якобы ВСУ, только вот мины попали в восточные стены) а теперь там делают артсистемы для ВСУ
Украинские САУ "Богдана" могут принять на вооружение в 2022 году, если Минобороны подпишет соответствующие документы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2659
показать весь комментарий
07.12.2020 15:25 Ответить
ииии?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:52 Ответить
и нафига нам эти Даны???
показать весь комментарий
07.12.2020 15:27 Ответить
Вам - не треба.А ЗСУ-потрібні)))
показать весь комментарий
07.12.2020 15:34 Ответить
ЗСУ огурцами из них стрелять будет? или гетьман нам завод построил???
показать весь комментарий
07.12.2020 15:41 Ответить
Да, только не Гетман, а Турчинов построил.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:51 Ответить
Хто їх буде ремонтувати?
Скільки у нас залишилось 152 мм снарядів?

Я б розумів це рішення якби у нас зараз були події на фронті аналогічні 2014-2105 рокам.

У нас зьозік піде війною на кацапів? Забудьте про це. Замість того щоб пустити в серію Нептуни, розвинути БПЛА. У нас впихають гроші в невідомо що.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:48 Ответить
на складах 152мм снарядів як гною - у ЗСУ стволів не вистачить їх всі вистріляти і доведеться утилізувати за гроші
показать весь комментарий
07.12.2020 16:43 Ответить
Було як гною.
Після того як знищено арсенали я б такими фразами не кидався.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:54 Ответить
знищено тільки малу частину того, що ГСВГ покинула в Україні драпаючи із Бундесу
показать весь комментарий
07.12.2020 17:02 Ответить
Допустим. А о сроках годности и условиях хранения данных боеприпасов, что скажите?
показать весь комментарий
07.12.2020 17:43 Ответить
Еще лет на 15 войны низкой интенсивности. А 155-е нужно покупать. По 1500 - 3500 тыс. дол за снаряд и выше. Если заменить хотя бы 100 орудий да хоть по 2000 снарядов на ствол - уже 700 млн. у.е. За сколько десятилетий в условиях войны удастся накопить стратегический запас для 300 орудий? 152-мм на ближайшее десятилетие наше все. А за эти годы нужно определиться с новыми САУ и начинать закупать потихоньку в закрома ассортимент снарядов.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:03 Ответить
152 мм "Дани"? Вони своїм виробникам не потрібні. Чехи купують у французів 155 мм "Цезарь".
показать весь комментарий
07.12.2020 21:29 Ответить
Чешские "Даны" не нужны, а вот свои "Богданы" даже очень! Странно не вижу главного икспёрда по вооружениям(и прочее,прочее) IgorL(оh)
показать весь комментарий
07.12.2020 15:57 Ответить
Согласен нужно развивать свой ВПК,если бы скооперироваться со скандинавами и разработать автомат заряжания было бы супер.У шведов очень своеобразный и результативный подход.Как по мне интересно было бы делать Богдану и в гусеничной шасси например от танка Т 64 надеюсь шасси то смогут сделать.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:25 Ответить
Гусеничный движитель шестьдесятчетверки будет слабоват для "Богданы"..Вот от Т-72 самое то...
показать весь комментарий
07.12.2020 17:10 Ответить
Надо брать то что мы сами сможем сделать а двигатель есть мощнее например для оплота .
показать весь комментарий
07.12.2020 18:38 Ответить
Пропал Игорёша.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:21 Ответить
А нафига нам АРМИЯ? Давайте сразу сдадимся....
показать весь комментарий
07.12.2020 15:31 Ответить
Как-то не хорошо у МО получилось с погонами, нашивками, ДАНАМИ... придется брать БОГДАН... Без откатов и воровства... Печалька для Хомчака, Тарана, Зеленского.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:50 Ответить
КрАЗ обанкротили. Как падлы думают воевать?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:53 Ответить
Кто обанкротил? Там хозяин Жеваго.Пол чутким руководством которого все и банкротится.
показать весь комментарий
07.12.2020 16:27 Ответить
На КрАЗе по состоянию на 2009 год все было уже заложено дважды. Знаю о чем говорю ибо сам в то время на нем работал. Так что если его и обанкротили, то задолго до событий 2014 года. А вообще КрАЗ уж так строился в советские времена, что без госзаказа он ритмично не будет работать впринципе. Ему чтобы выйти на хотя бы мало мальскую рентабельность и запустить конвейер необходимо не менее 450 машин в месяц выпускать. Без госзаказа никуда. Нужно чтобы хотя бы 60% из этого составлял госзаказ. Сильно специфичная машина КрАЗ. Самостоятельно заказов на 450 машин в месяц не набрать. Вот такие пироги с КрАЗом. Короче колосс на глиняных ногах.
показать весь комментарий
07.12.2020 18:27 Ответить
Даже на полигон ехать не нужно. В ООС на русне отработать все проверки.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:55 Ответить
(вангую) Это Минобороны не подпишет.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:56 Ответить
Та задрали, вона вже давно має бути на озброєнні! Мали вже Гром-2 доробляти, а все про Нептун, Вільху і Богдану розмовляємо... Зеля постарався знатно! У Кремлі будуть задоволені.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:10 Ответить
Как по мне так да ракеты Ольха будут по точнее . Нужно развивать беспилотники большие и малые как показывают последние войны беспилотник ударный в небе лучше десятка САУ на земле так как они очень уязвимы.К примеру средний беспилотник типа Байрактар несёт не только ракеты и бомбы но и как опция 4-6 малых дрона в капсулах камикадзе с небольшим зарядом до 3 кг,цель которого будет способен залететь в люк танка к примеру или на ящики б/к для САУ и вызвать детонацию.Сбить их очень трудно из за малых размеров и если они атакуют цель группой .
показать весь комментарий
07.12.2020 18:47 Ответить
Це добре в комплексі. Ви вартість порахуйте і додайте сильну протиповітряну оборону. Богдана може на 70 км доставити сотні кг витухівки, а безпілотник? Богдані пофігу протиповітряна оборона ворога, радіозавади і багато чого іншого.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:12 Ответить
Ракета Ольха будет стоить как 100 снарядов 155-мм. Минимум. Производить их способны по сотне в год.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:05 Ответить
Хіба 70км? Це занадто ви не праві, я думаю що біля 20-25 км не більше.
показать весь комментарий
08.12.2020 00:27 Ответить
У тому і сенс Богдани що 70 км...
показать весь комментарий
08.12.2020 15:19 Ответить
Як я писав що мета безпілотних малих дронів самі машини різні і також ********** завдяки малому розміру їм ніяка пво не страшно їх не можна засікти радаром і наводити ракету безглуздо.А Ось наприклад мінометний розрахунок або тіж сау чи грали стоять і біля них ящики з б/к то від підриву того як раз і е мішень.
показать весь комментарий
08.12.2020 00:34 Ответить
Малий розмір, малий боєзаряд, а ця як жахне... то жахне.цим можно бетонні "доти" нищити... до того ж, ви спробуйте встигнути її накрити у глибині чужих позицій, це не бпла, що на вашій території нічим не захищений літає..
показать весь комментарий
08.12.2020 15:23 Ответить
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
07.12.2020 18:11 Ответить
Минобороны все годы независимости было занято не обороной страны, а разворовыванием вооружений, оставшихся со времен СССР, а при случае не гнушалось и откатами на госзаказах. Нынешние Зеназначенцы успешно продолжают многолетние традиции своих попередников. Вот и сейчас всячески тормозят испытание "Богданы" чтобы купить по многократно завышеной цене "Даны".
показать весь комментарий
07.12.2020 19:06 Ответить
На гусеницю треба ставить артсистему, бо Краз помер і навряд чи відродиться!
Такий завод угробили, дурачйо!
показать весь комментарий
07.12.2020 19:30 Ответить
З боку Defense Express зазначимо, що у 2017 році Чехія планувала провести модернізацію 33 одиниць Dana ShKH vz. 77 до рівня M1M, оцінивши ці роботи у 60 млн доларів, тобто по 1,8 млн доларів за одиницю. Проте згодом https://defence-ua.com/news/******************************************************************************-936.html відмовилась від цього рішення на користь закупівлі 52 одиниць французьких САУ Caesar.
показать весь комментарий
07.12.2020 21:34 Ответить
Чехи так и не купили САУ Caesar, у них проблема с финансированием, плюс все еще идут переговоры с французами насчет цены и платформы САУ, так что не все так просто даже для Чехии.
показать весь комментарий
08.12.2020 00:11 Ответить
лейтмотив - дана однозначно бесперспективна............
показать весь комментарий
08.12.2020 05:10 Ответить
Если без эмоций то Дана хорошая САУ, Д-20, Д-30, Акация и Гвоздика, которые стоят у нас на вооружении ей в подметки не годятся, потому что она имеет современное управление огнем, что в перспективе позволяет в онлайн режиме с помощью БПЛА поражать противника, кстати перспективу Даны показала Словакия, которые оснастили Дану 155 калибром, доработали автомат , и получили САУ Зузану, та что я бы не был так категоричен в том что Дана не имеет перспектив, но в любом случаи, Министерство обороны Украины обязано выделить все необходимы средства , на проект Богдана, потому что очень мало стран могут похвастаться возможностью производить САУ в 155 калибре, и я не уверен что нам французы продадут Цезари, так что нужно всеми средствами поддержать нашего производителя, если мы хотим что бы у нас на вооружении была САУ 155 калибра.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:47 Ответить
автобусы из Белоруси. рабочие ЛАЗа с семьями, бютжет Львова и Украины, сасуть.................... Даны из Чечии. опять сасуть, но уже другие рабочие с другими детьми, других городов, но в унисон с государством, как первые.а таких еще ой как дохрена........................ Шухер!!!!!!!!!!!!!!!! бютжет пустой, мало рабочих мест!!!!!!!!!!!!! брехня, у Чехов и баьки и рабочие места и с бютжетом порядок, благодаря нашим запроданцам
показать весь комментарий
07.12.2020 22:33 Ответить
Ого, забористая шмаль тебе попалась
показать весь комментарий
08.12.2020 10:11 Ответить
вроде не дурак, но нихрена не понял
показать весь комментарий
08.12.2020 17:06 Ответить
бюрократи в міністерстві оборони у владі зашкалюють свою бездарністюі злочинним бюрократизмом,держава в стані війни а вони розтягують взяття на озброення на роки де сбу чи прокуратура котра займаеться відбілюванням чиновників януковіча,чого не реагують насаботаж,армія котру Порошенко створив і довів до совершенства знову при нинішній владі стала небоеспособна керівництво її деградуе
показать весь комментарий
08.12.2020 09:03 Ответить
 
 