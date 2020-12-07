Проект "Без цензуры": Жабы и гадюки. С кем у ЗЕ-партии любовь и согласие. ВИДЕО

Когда смотришь на то, на какие невозможные союзы идет ЗЕ-партия после местных выборов в регионах, хочется грязно шутить. Но мы сдержались и сделали в новом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой детальный разбор самых странных коалиций в регионах.

Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ – просто праздник какой-то! Каким образом Петр Порошенко и Владимир Зеленский вошли в коалицию в Одессе? Что происходит на Сумщине? И как наши местные выборы связаны с РПЦ, Кремлем и вмешательством в президентские выборы в Соединенных Штатах? Кому угрожают дикие ситуативные союзы "Евросолидарности" и "Слуг народа" и чем все это грозит на Донбассе?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"