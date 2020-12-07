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Проект "Без цензуры": Жабы и гадюки. С кем у ЗЕ-партии любовь и согласие. ВИДЕО

Когда смотришь на то, на какие невозможные союзы идет ЗЕ-партия после местных выборов в регионах, хочется грязно шутить. Но мы сдержались и сделали в новом "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой детальный разбор самых странных коалиций в регионах.

Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ – просто праздник какой-то! Каким образом Петр Порошенко и Владимир Зеленский вошли в коалицию в Одессе? Что происходит на Сумщине? И как наши местные выборы связаны с РПЦ, Кремлем и вмешательством в президентские выборы в Соединенных Штатах? Кому угрожают дикие ситуативные союзы "Евросолидарности" и "Слуг народа" и чем все это грозит на Донбассе?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Автор: 

коалиция (3833) Одесса (7880) Сумская область (3125) Слуга народа (2630) Европейская Солидарность (1051) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+13
коалиция Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ

А где можна увидеть пруф на такую коалицию? Нашел только гневный высер ОПЗЖ что такое "возможно будет" в Одессе. Правда без ОПЗЖ)
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07.12.2020 15:42
+11
Самое интересно что само видео опровергает такую конфигурацию, тогда зачем редактор именно так подал материал???
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07.12.2020 16:00
+7
Всех бы на баржу и на самое глубокое место Черного моря.
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07.12.2020 15:39
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Всех бы на баржу и на самое глубокое место Черного моря.
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07.12.2020 15:39 Ответить
коалиция Европейская солидарность + Слуга народу + ОПЗЖ + НАШ КРАЙ

А где можна увидеть пруф на такую коалицию? Нашел только гневный высер ОПЗЖ что такое "возможно будет" в Одессе. Правда без ОПЗЖ)
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07.12.2020 15:42 Ответить
Самое интересно что само видео опровергает такую конфигурацию, тогда зачем редактор именно так подал материал???
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07.12.2020 16:00 Ответить
А тому що Бутусов теж хоче до корита дорватися.
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07.12.2020 16:03 Ответить
https://delo.ua/business/gosudarstvo-vpervye-za-30-let-sdelaet-zakaz-na-s-375999/ Государство впервые в этом году сделало Оборонпрому заказ на следующий год на три танка для Украинской армии.можно их потом разместить на Юге.Севере и Востоке Украины,для защиты наших границ от оккупантов.
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07.12.2020 15:48 Ответить
На сколько я понял, в Одессе сложилась коалиция СН+ ЕС + "Доверяй делам"(Труханов), а ОПЖЗ и "За майбутнє" с шариковыми - в оппозиции.
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07.12.2020 15:48 Ответить
Так.І Єрмолкіній це чомусь не подобається.
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07.12.2020 18:10 Ответить
Проєкт "Без цензури": Жаби й гадюки. З ким у ЗЕ!-партії любов і злагода - Цензор.НЕТ 4794
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07.12.2020 17:20 Ответить
Я так вижу?
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07.12.2020 22:03 Ответить
Кто-то может мне сказать,что плохого в том что ЕС формально "объединяется" с Трухановым и слугами,что бы не допустить пятую колонну ОПЗЖ до власти?
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07.12.2020 20:13 Ответить
С каких это пор СН перестали быть той же пятой колонной?
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07.12.2020 21:08 Ответить
Все познається в порівнянні.
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08.12.2020 08:42 Ответить
 
 