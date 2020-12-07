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Учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине: "Какое ты имеешь право?". ВИДЕО

В селе Потолич Жовковского района Львовщины учительница била и толкала ребенка. Полиция начала проверку по данному факту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Жовковской районной государственной администрации.

Отмечается, что учитель не сумела контролировать свои эмоции на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ребенка, применив физическую силу.

"На сегодня сообщено Львовской областной государственной администрации, Департаменту образования ЛОГА. Жовковской РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту. Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаний, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Департаменте коммуникации Нацполиции Львовской области сообщили, что произошел инцидент 3 декабря во время перерыва в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел района. Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались.

"Полицейские проводят опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств. Кроме того, правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - отметили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 по версии Global Teacher Prize

Автор: 

дети (6492) насилие (394) школа (3015) учитель (496) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+36
Бачу, дістали вчительку конкретно...
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07.12.2020 17:05
+30
И опять эта гаденькая привычка - выводить из себя педагога, а потом... уже потом снимать видосик. Шо ж он не снимал когда доводил ее до этого?
А ну да, там мелкий говнюк показан тем, чем он есть - мелким говнюком.
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07.12.2020 17:09
+27
Ох.єріли взагалі... За 4 к баксів у місяць, могли би і потерпіти!
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07.12.2020 17:06
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а ти ніколи не сталкувався із моральним садизмом вчилок.
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08.12.2020 18:12 Ответить
слухай задачу, перша частина умови: одна транда сказала матері дитини, що дитина задавила гусеня. мати відметелила дитину? правльно мати зробила?
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08.12.2020 15:55 Ответить
Вопросов я так понимаю два, по порядку.
1) Нет. Мать сначала поговорила с ребенком, другими родителями и учителями. Чтобы выяснить то, как оно было на самом деле.
2) И если выяснилось, что дитинча сознательно удавило гусенка ради развлечения... да, мать отметелила дитинча. Чтоб дитинча на своем горбу узнало что такое боль - и не стало нести ее другим.
3) Если выяснилось что это поклеп... то есть НИКТО не подтвердил ... то разговор уже к транде.
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08.12.2020 16:22 Ответить
так а чого ти сам не притримуєшся цього?
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08.12.2020 16:28 Ответить
Так я и придерживаюсь. Просто ты не можешь принять того, что ребенок может быть виновен, только и всего.
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08.12.2020 16:38 Ответить
хм, дитина просто встала чи сидячі без причини на неї наїхала? тут явно першою почала діалог вчителька. питання як саме почала, що саме викликало реакцію хлопця? Притензію пред/явила, чи просто наїхала як вони то вміють. по її гонору можу сказати, що могла в тому ж дусі налетіти першою. а на відео закінчує почате.
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08.12.2020 17:03 Ответить
А нахрена училке без причины "наезжать"? У нее забот хватает: отчеты, проверки... другие классы... Нахрена ей бить пацана который ей нихрена не сделал или же не сказал?
Вот ты - часто на улице на людей бросаешься просто так? Уверен, что нет. Вот и она тоже.
В то же время в тексте статьи четко указана причина её грубости: она делала это В ОТВЕТ.
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08.12.2020 17:40 Ответить
хе, отримала люлей від нчальства, поговрила не так з кимось, може в неї важко ПМС проходить - на дітях зігнала: отримав той, хто у цей момент не правильний рух зробив, не так сказав, не так подивився. На що отримала словесних люлей ще й від хлопця. а так як хлопец -мілка сошка, це ж не директриса, то можна зняти стрес по повній. Ти ж сам сказав вище, що всі люди ********. Так чого у даному випадку у тебе це точно не вчилка? Вона робила то у відповідь - сам кажеш, що ніхто не кидається на вулиці на тебе просто так (хоча алкаші то роблять), а тут вважаєш, що дитина то зробила. ти сказочний дятєл.
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08.12.2020 17:47 Ответить
А у ребенка своя причина - грубостью на взрослого попонтоваться перед сверстниками. И заодно определить границы дозволенного в классе ну и чуточку их раздвинуть.
Вот тебе и причина, на которую ты закрываешь глаза.
У меня такое ощущение, что у тебя дети - сплошь сказочные ангелы, чуть ли не розочками исключительно пукающие. Эээээй. Спустись на землю... в Украину))
То что ты написал тоже может быть. Конечно. Только заметь: по умолчанию ТЫ винишь училку и даже не рассматриваешь иные варианты. Может сейчас конечно задумался... но вряд ли. Я тебе лишь говорю, что и детишки бывают разные... а в ответ "училка профи, их учат, должна была..." и т.д. и т.п.
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08.12.2020 17:53 Ответить
у кейсі не конкретизована причина хлопця, так що досить фантазувати не на тему. Ти натрандів тут за всіх дітей. а кейс один. Дурного та много.
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08.12.2020 18:18 Ответить
і градус вчительської дибільності теж буває різний. Так, вчилка повинна мати знання на цей випадок, і вміти ними користуватись на пркатиці. Вона їх або не має, або не користується. Чому, ти сам вже описав - система не дозволяє. Але зараз система ще перстала дозволяти рукоприкладання.
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08.12.2020 18:21 Ответить
а є кому ті тренінги проводити? батьки теж не вчені, бо їх теж у свій час у світ випустили совки.
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08.12.2020 11:50 Ответить
І мене так стимулювали до порядку..претензій не маю. Тут з власними дітьми вдома впоратись важко. а як вчителям з десятками в класах? Їм не позаздриш.
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08.12.2020 10:15 Ответить
а що робив вчитель у вузі 5 років? Ти ж явно у педвузі не вчився, звідки тобі знати і вміти шукати ******* підходи вирішення таких проблем? Хіба усі спеціальності мають буди обізнані у питаннях виховання? А вуз видає диплом, а виходить полупродукт - викласти предмет ще якось, а комунікувати - повна совковщина, периферійщина.
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08.12.2020 11:56 Ответить
Те й що мусор в своїй поліцайській школі..тільки відосами про беззаконням мусорів ютуб кишить. До мене, шибеника, приймались різні підходи, з ударами указкою в тому числі. Вчитель не робот, і як всі має нерви і межу терпіння.
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08.12.2020 18:33 Ответить
ну ти ж зараз старий шибеник. зараз нові часи і нові шибеники, і норми їх усмирення змінюються. чи треба завжди щоб було по старопердунному?
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08.12.2020 19:16 Ответить
всі оці випадки лікуються надзвичайно легко - обовязкова відеофіксація ВСЬОГО уроку.
І вчитель і учні мають знати, що за їхніми діями стежить невблаганне око. Бо нині, оті бешкетники спочатку доведуть учителя до гарячки, а потім з під-парти похихикуючи знімають..

Навіть не сумніваюсь, що обидві сторони відтак стануть набагато толерантнішими і дружелюбнішими одна до другої. Якщо ж для окремих малолітніх дебілів це не стане стримувальною перешкодою, тоді по повному пресувати батьків оцих малолітніх бешкетників. Найкраще - штрафами. Якщо й це не допомагає, тоді резервації для унікумів. Платні! Обовязкові! А от там вже повний набір - різки, муштра та інші заходи.
Все це загалом призведе до того, що всі будуть ходити як шовкові, а в резерваціях буде виховуватись тільки відверто унікальний вовчий послід.

Але є навіть ще кращий метод. Умовно платне навчання. Початкова освіта - бесплатна (тобто кожен має право навчитися читати, писати, рахувати). А далі, після 4-го (можна відразу й після 2-го), кожен рік тестування. І по його результатам учень переводиться або на платний, або на безплатний графік навчання. Тоді виховання, й стимулювання дітей до навчання стрімким домкратом перейде від вчителів до батьків. Відтак зросте мотивація і старших і молодших поколінь.
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08.12.2020 11:05 Ответить
хибна думка, що відеофіксація усе вирішить. у суспільства немає методик вирішення того, що відбудеться на відео, окрім як вигнати!!! Це перша стаття, де звучать висновки "вчитель не справився з емоціональним навантаженням". Нарешті це прозвучало. Але у коментах звучить більше святість професії.
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08.12.2020 11:58 Ответить
"вчитель не справився з емоціональним навантаженням" - з 30 учнів - 10 будуть точно виводити вчителя з себе напротязі усього дня (уроку), а потім знімати "роліки" в інстаа або тікток, тому я згідний - потрібна камера зі звуком і зберіганням даних до 30 днів.
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08.12.2020 12:35 Ответить
а космонавтів у космос без підготовки запускають? а ось вчителя без ******** підготовки запускають до 30х дітей. ПРОТЯГОМ. так є вже камера, ти ж відео бачиш. ти просто не доганяєш, що не у провокації справа, а у забороненій реакції. не готова з 30 працювать? є інша робота. і більш грошовита, ніж ніщєнська вчительска.
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08.12.2020 13:01 Ответить
Тобто ти підтримуєш травлю вчителів?
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08.12.2020 15:28 Ответить
вони самі її рабським мозком підтримують. і бачать її там, де її немає, а є лише їхня недоклепаність та відсутність клективної підтримки. ось на пасти на дитину чи батьків - молнієносна артєльна солідарність звідки й береться.
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08.12.2020 15:38 Ответить
слухай, якщо почати доказутвати вчителю, що він не правий, то це вже травля чи ще ні? взагалі сама така борзість - це вже травля чи ще ні? а якщо ту промивку мозку почують ще інші батьки і приєднаються не до вчителя? вони мають на то право? взагалі право на свою думку відносно дій вчителя і донесення до вчителя мають люди чи ні?
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08.12.2020 15:43 Ответить
А потом? Что потом? Ну то есть вот есть доказательства вины оножеребенка?
Что - потом?
Исключить его из школы ты не можешь. У тебя попросту НЕТ такой возможности. Переводить из класса в класс? До лампочки, просто объект третирования сменишь и вместо 1 затравленного сотрудника будет несколько.
Твой ход.
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08.12.2020 14:02 Ответить
Читати вмієш - чи тільки "слюнною бризкати"? Вище написано, як потрібно зробити, тому що "індивідуумів" потрібно вчити іншими "методами", і я не почув вирішення проблеми, запропонований тобою.... хоча прочитав між рядками "переводить из класса в класс" - вибач, але це асоціюється з: "їсти різнокольорове гівно"
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08.12.2020 15:26 Ответить
Та в том-то и дело что если решать по закону то крайним окажется учитель. Я писал выше как оно будет.
Выход? А выход прост. Принять закон, отменяющий права детей. Только обязанности. Права - с 21 года. Тчк.
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08.12.2020 16:01 Ответить
А началось все с закона о правах детей...
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08.12.2020 12:18 Ответить
почалося все з того, шо вузи готують полупродукт.
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08.12.2020 13:07 Ответить
Ни в каком ВУЗе не учат как действовать, если тебя ученичок по матушке кличет постоянно.
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08.12.2020 14:04 Ответить
висновок: куйові вузи. полупродукти випускають. Куйові директриси, у яких досі немає інтсрукції для вчителя, яку б вони притримувались у такій ситуації, щоб не обосрать ні себе ні школу. дивно, але ці люди вчать інших людей, а потім жаліються, що наче їм хтось не таку людинку склепав, хоча обрали професію, яяка має у собі саме це.
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08.12.2020 14:09 Ответить
Та есть она. Есть. Для начала происшествие фиксируется. Заявой на имя директора. Потом вызываются родители и с ними проводится беседа с участием психолога. Это в теории. На практике... хрен кто придет ибо "моя невинная диточка такого сделать не могла / оножеребенок а они так играют"... потом могут быть назначены проф. беседы...
Но если так реагировать на каждый случай такого вот гадства - а так и надо в теории делать - то на проверкке из районо директора посношают во всех возможных позах... мол отего в классе такие показатели... и крайней будет уже ратующая за справедливость училка.
И будет просто.
Или она уволится... вроде бы и неплохо но кто ж учить-то будет.
Или ей срежут премию... и будет так как есть сейчас.

Выход только один. Ликвидировать понятие прав ребенка. Только обязанности.
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08.12.2020 14:14 Ответить
ти тупий до сліз. намалюй пряму з цифрами: 1 - це "час появи неслуха на уроці", намалюй подалі 4 "фіксація заявою на лиректора від вчителя". є інструкція на пункти 2 і 3 на цій прямій? чи що повинно відбуватись на 2та3. зараз відбулося те, що на відео? підходить?
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08.12.2020 15:04 Ответить
А нет таких инструкций. И ни в одном вузе такому не учат.
Да вполне. Подходит. Гаденыш получил по заслугам.
Дело не стоит выеденного яйца.
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08.12.2020 15:22 Ответить
ну да, нехай її ця думка годує, що гадьоних він неї отримав. а дома сидить власний свій і голодний тепер. у тебе ума палата!
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08.12.2020 15:26 Ответить
Ты знаешь... тут такое дело... Вариант обхода системы в плане (ищи работу) тоже есть.
Видишь ли.
У нас суровый недобор в плане учителей. В Киеве к примеру мне директор плакался мол не закрыта вакансия учителя английского! И сообщил о наличии примерно 200 вакансий по городу на предмет учителей.
Вдумайся. В Киеве.
Как думаешь, по областям лучше? Заметь - не по облцентрам... а по Жашкову к примеру.
Так что она работу найдет.
Жаль только что мелкому гаденышу урока не будет... но то еще бабка надвое сказала.
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08.12.2020 15:59 Ответить
ну ось ти зібрався обходить систему. Ти не хочеш її змінити. ти раб.
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08.12.2020 16:06 Ответить
Оооо, а ты готов менять? Боги, как же долго я искал соратника!!!
Давай петицию напишем об отмене закона о правах детей?! Подпишешь? На митинг пойдешь?
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08.12.2020 16:24 Ответить
шукай йлго далі, сваєго узкочелюстного саратніка. сам собі придумав, сам онаніруй.
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08.12.2020 16:29 Ответить
От видишь. Как ты быстро слился. То готов менять систему, то нет...
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08.12.2020 16:39 Ответить
я її вже змінюю, дискутуючи з тобою. но ти тугий, до тошноти.
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08.12.2020 16:43 Ответить
Словами ты ничего не изменишь. Только действиями.
Ну что? Готов составить петицию? Законопроект? Продавить их принятие? Митинги там организовать (я приду, так и быть)?
Нет. Я так и знал.
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08.12.2020 17:02 Ответить
ой, як це не зміниш? У дискусіях змінюється склад мозку. якщо вчилка наляпала коментар, а під тиском твоїх аргументів видалила. То це означає: 50% зрозуміла свою тупість і пішла ремонтувати свої мізки 50% нічого не догнала і видалали, "що б не цькували".
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08.12.2020 19:21 Ответить
а ось на охороні її курячих мізків стоїть такий як ти, і банить за кожне некрасівє слово. В ітозі баби залишились тупими і завелися кудахтанням про свою зацьковану долю.
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08.12.2020 19:26 Ответить
якщо нєту, то тому така срака Є. і вчилки продукт єтого нєту. а ти їхній продукт.
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08.12.2020 15:28 Ответить
Корону-то сними, уважаемый)) А то в двери будешь проходить, зацепишься ненароком, уши можешь повредить)). И см. выше по переходу на личности.
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08.12.2020 16:00 Ответить
хаха, що вчитель в тобі вже закінчився і ти стаєш потихеньку отою з відео? чи команду гебняву дали змінити стиль?
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08.12.2020 16:02 Ответить
Видишь как оно? Вывести можно кого угодно. Да-да и меня тоже
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08.12.2020 16:23 Ответить
так то твої проблеми. https://ibb.co/KbmSbtn прийми оце
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08.12.2020 16:26 Ответить
Хорошее лекарство.)
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08.12.2020 16:39 Ответить
вчилкам розкажи, вони за пропозицію його прийняти, банять на 30 днів. їхня чиста совість і наполірована чужим мнєніем педкоронане не може собі дозволити прочитати навіть назву.
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08.12.2020 16:45 Ответить
Ну ОК. То есть в ответ на оскорбления ты будешь молчать.
А знаешь, что в таком случае произойдет "учитель спецкласса"? В Украине, не в Германии. В том классе на Львовщине?
Тебя травил 1 - будут травить ВСЕ. Даже тот кого они назначили на роль терпилы. Ну или омеги, если тебе так понятнее.
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08.12.2020 17:04 Ответить
а де ти взяв "учитель спецкласа"?педкороновані не навчили уважно читать, а придумувать, те що вигідніше?
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08.12.2020 19:23 Ответить
ну якщо мізків немає, то будуть травить. Чого одних травлять, інших ні, ти не задумувався?
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08.12.2020 19:24 Ответить
так ти не виведений із себе. ти лише писдиш про то. тіпа когось навчив на прикладі.
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08.12.2020 16:30 Ответить
Можна об'єднати дві новини в одну, для розуміння закону про права дітей......
З початку =====
https://censor.net/ru/video_news/3235504/**********************************************************************************************************

а потім цю ====
https://censor.net/ru/news/3235477/uchitelnitsa_nadavala_podzatylnikov_11letnemu_ucheniku_na_lvovschine_kakoe_ty_imeesh_pravo_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75201566
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08.12.2020 12:40 Ответить
не можна об"єднати, а порівняти: 1. начудили і закон захистить власність міста. 2. насрали на голову вчилці, вчилці треба самій себе відстоювати. закон як у середновіччі бог у відпустці.
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08.12.2020 13:04 Ответить
Тобто початок конфлікту показати ні? Вирізати з контексту та перекрутити, мабуть будуть журнашлюшками на якомусь теле.налі.
Якщо батьки не виховують своїх дітей то з них і виростуть тварини.
І ще процитую невідомого автора: "Мне кажется, что современной молодежи катастрофически не хватает пи#дю&ей.
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08.12.2020 14:03 Ответить
1. може його і не було. 2. а як же вивчити варінти твого мозку, якщо одразу викласти все? може то і не реальніст, а ігра і все в ней актерьі?
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08.12.2020 16:04 Ответить
Остроту проблеме придает сплошная уравниловка. Есть дети, склонные к теоретическим знаниям, они более или менее пройдут школьные годы благополучно. Фактически это - классическое образование. Есть дети, более склонные к практике, то, что когда то называлось реальными училищами. Давать зачатки профессии со школьной скамьи, дать понять, что надо трудится, себя обеспечивать, семью. Представьте себе ребенка, этого 11-летнего, у которого не абстрактное мышление, а предметное. То, что вижу - то есть, чего не вижу - того нет. И, вот он 12 лет мучается в школе и мстит учительнице (как правило более толерантной) за свои муки.
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08.12.2020 14:41 Ответить
аа, і відповідно до задатків, одних пи/дить сильніше, а вумніших - по-меньше?
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08.12.2020 16:03 Ответить
уже сейчас "педагоги" это соплячки сидящие тупо в своем смартфоне на уроке в то время как класс ходит на головах и НИЧЕМ из школьной программы не занимающийся...так будет лучше??? Когда вырастет поколение дегенератов готовых работать только на стройках в Европе будет лучше? К сожалению, иногда и нужно отпустить волшебный пендель. Другое дело что он должен быть не на ровном месте.
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08.12.2020 17:44 Ответить
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