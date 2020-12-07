Учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине: "Какое ты имеешь право?". ВИДЕО
В селе Потолич Жовковского района Львовщины учительница била и толкала ребенка. Полиция начала проверку по данному факту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Жовковской районной государственной администрации.
Отмечается, что учитель не сумела контролировать свои эмоции на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ребенка, применив физическую силу.
"На сегодня сообщено Львовской областной государственной администрации, Департаменту образования ЛОГА. Жовковской РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту. Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаний, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В Департаменте коммуникации Нацполиции Львовской области сообщили, что произошел инцидент 3 декабря во время перерыва в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел района. Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались.
"Полицейские проводят опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств. Кроме того, правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - отметили в полиции.
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1) Нет. Мать сначала поговорила с ребенком, другими родителями и учителями. Чтобы выяснить то, как оно было на самом деле.
2) И если выяснилось, что дитинча сознательно удавило гусенка ради развлечения... да, мать отметелила дитинча. Чтоб дитинча на своем горбу узнало что такое боль - и не стало нести ее другим.
3) Если выяснилось что это поклеп... то есть НИКТО не подтвердил ... то разговор уже к транде.
Вот ты - часто на улице на людей бросаешься просто так? Уверен, что нет. Вот и она тоже.
В то же время в тексте статьи четко указана причина её грубости: она делала это В ОТВЕТ.
Вот тебе и причина, на которую ты закрываешь глаза.
У меня такое ощущение, что у тебя дети - сплошь сказочные ангелы, чуть ли не розочками исключительно пукающие. Эээээй. Спустись на землю... в Украину))
То что ты написал тоже может быть. Конечно. Только заметь: по умолчанию ТЫ винишь училку и даже не рассматриваешь иные варианты. Может сейчас конечно задумался... но вряд ли. Я тебе лишь говорю, что и детишки бывают разные... а в ответ "училка профи, их учат, должна была..." и т.д. и т.п.
І вчитель і учні мають знати, що за їхніми діями стежить невблаганне око. Бо нині, оті бешкетники спочатку доведуть учителя до гарячки, а потім з під-парти похихикуючи знімають..
Навіть не сумніваюсь, що обидві сторони відтак стануть набагато толерантнішими і дружелюбнішими одна до другої. Якщо ж для окремих малолітніх дебілів це не стане стримувальною перешкодою, тоді по повному пресувати батьків оцих малолітніх бешкетників. Найкраще - штрафами. Якщо й це не допомагає, тоді резервації для унікумів. Платні! Обовязкові! А от там вже повний набір - різки, муштра та інші заходи.
Все це загалом призведе до того, що всі будуть ходити як шовкові, а в резерваціях буде виховуватись тільки відверто унікальний вовчий послід.
Але є навіть ще кращий метод. Умовно платне навчання. Початкова освіта - бесплатна (тобто кожен має право навчитися читати, писати, рахувати). А далі, після 4-го (можна відразу й після 2-го), кожен рік тестування. І по його результатам учень переводиться або на платний, або на безплатний графік навчання. Тоді виховання, й стимулювання дітей до навчання стрімким домкратом перейде від вчителів до батьків. Відтак зросте мотивація і старших і молодших поколінь.
Что - потом?
Исключить его из школы ты не можешь. У тебя попросту НЕТ такой возможности. Переводить из класса в класс? До лампочки, просто объект третирования сменишь и вместо 1 затравленного сотрудника будет несколько.
Твой ход.
Выход? А выход прост. Принять закон, отменяющий права детей. Только обязанности. Права - с 21 года. Тчк.
Но если так реагировать на каждый случай такого вот гадства - а так и надо в теории делать - то на проверкке из районо директора посношают во всех возможных позах... мол отего в классе такие показатели... и крайней будет уже ратующая за справедливость училка.
И будет просто.
Или она уволится... вроде бы и неплохо но кто ж учить-то будет.
Или ей срежут премию... и будет так как есть сейчас.
Выход только один. Ликвидировать понятие прав ребенка. Только обязанности.
Да вполне. Подходит. Гаденыш получил по заслугам.
Дело не стоит выеденного яйца.
Видишь ли.
У нас суровый недобор в плане учителей. В Киеве к примеру мне директор плакался мол не закрыта вакансия учителя английского! И сообщил о наличии примерно 200 вакансий по городу на предмет учителей.
Вдумайся. В Киеве.
Как думаешь, по областям лучше? Заметь - не по облцентрам... а по Жашкову к примеру.
Так что она работу найдет.
Жаль только что мелкому гаденышу урока не будет... но то еще бабка надвое сказала.
Давай петицию напишем об отмене закона о правах детей?! Подпишешь? На митинг пойдешь?
Ну что? Готов составить петицию? Законопроект? Продавить их принятие? Митинги там организовать (я приду, так и быть)?
Нет. Я так и знал.
А знаешь, что в таком случае произойдет "учитель спецкласса"? В Украине, не в Германии. В том классе на Львовщине?
Тебя травил 1 - будут травить ВСЕ. Даже тот кого они назначили на роль терпилы. Ну или омеги, если тебе так понятнее.
З початку =====
https://censor.net/ru/video_news/3235504/**********************************************************************************************************
а потім цю ====
https://censor.net/ru/news/3235477/uchitelnitsa_nadavala_podzatylnikov_11letnemu_ucheniku_na_lvovschine_kakoe_ty_imeesh_pravo_video/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75201566
Якщо батьки не виховують своїх дітей то з них і виростуть тварини.
І ще процитую невідомого автора: "Мне кажется, что современной молодежи катастрофически не хватает пи#дю&ей.