Учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине: "Какое ты имеешь право?". ВИДЕО

В селе Потолич Жовковского района Львовщины учительница била и толкала ребенка. Полиция начала проверку по данному факту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Жовковской районной государственной администрации.

Отмечается, что учитель не сумела контролировать свои эмоции на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ребенка, применив физическую силу.

"На сегодня сообщено Львовской областной государственной администрации, Департаменту образования ЛОГА. Жовковской РГА создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, направлено письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту. Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаний, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Департаменте коммуникации Нацполиции Львовской области сообщили, что произошел инцидент 3 декабря во время перерыва в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел района. Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались.

"Полицейские проводят опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств. Кроме того, правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - отметили в полиции.

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