Подростки ради селфи разбили окна в троллейбусах в Днепре: их могут осудить на 4 года тюрьмы, а с родителей - взыскать 500 тыс. грн. ВИДЕО
В Днепре ради селфи подростки повредили троллейбусы. Сейчас их ищет полиция, чтобы привлечь к уголовной ответственности, а в депо хотят взыскать с родителей средства - почти полмиллиона гривен.
На выходных компания подростков 12-14 лет попала на территорию депо и забросала камнями троллейбусы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет 5 канала. Они разбили все стекла у четырех машин.
Теперь подвижной состав не будет выходить на маршрут еще неделю: в депо ждут заказанное новое стекло. Говорят, убытки составляют почти полмиллиона гривен.
"Эти ребята не понимают. Делали селфи на фоне изуродованных таким образом троллейбусов. Но у них, наверное, родители, которые их воспитывали и, конечно, кто-то должен отвечать за это и возместить ущерб", - говорит Олег Кононов, начальник троллейбусного депо в Днепре.
Полиция уже составила протокол на одного из компании - его с поличным поймали сами сотрудники предприятия. Личности еще трех подростков установлены.
Если их вину докажут в суде, ребята будут нести уголовную ответственность по статье "хулиганство", которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.
"Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 ст 296 УК - это хулиганство. Мы установили, по крайней мере, лица трех ребят, которые могли находиться в этот момент во время совершения уголовного преступления. В ближайшее время будем общаться с администрацией школ, расположенных поблизости. Мы понимаем, что скорее всего это подростки, которые проживают рядом с этим депо, поэтому полиция в этом направлении работает", - говорит Анна Старчевская, пресс-секретарь национальной полиции в Днепропетровской области.
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А за незадекларированные "заработанные непосильным трудом" 8 млн. взрослые дяди и тети заплатят всего лишь 51 тыс штрафа.
По-моему, этот мир сломался.
Не можна із-за одного закона, прийнятого андонами для себе, вимагати незастосування інших законів.
Ребятишки в их возрасте учатся программированию, или игре на гитаре. А это падонки высшей меры - залезть на предприятие и целенаправленно испортить несколько единиц общественного транспорта!
Родители заплатят монетой может будут смотреть за своим чадом
а за пижженные миллиарды - с учетом убитых \ умерших "благодаря" такому мудрому управлению - конечно явное несоответствие.
А ведь в стоимость работ включено ВСЕ! От ком.платежей до зарпаты от директора до уборщицы!
А надо было еще неполученую выгоду от эксплуатации добавить!
Тогда бы такой мелочью,как 500.000гр. не отделались.
Ну и наверна дали в помощь голодающим китайским кули, подписались на заем и купили билеты на концерт 95 квартала
Прямо, как в анекдоте: "Приходит муж с охоты. Говорит жене:
- Всё! Лет пять мяса покупать не будем...
- Что? Лося убил?
- Нет, на "браконьерке" поймали, штраф впаяли и возмещение ущерба...".
- За тролейбус...
- Мальчик, отойди от меня!