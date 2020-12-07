Подростки ради селфи разбили окна в троллейбусах в Днепре: их могут осудить на 4 года тюрьмы, а с родителей - взыскать 500 тыс. грн. ВИДЕО

В Днепре ради селфи подростки повредили троллейбусы. Сейчас их ищет полиция, чтобы привлечь к уголовной ответственности, а в депо хотят взыскать с родителей средства - почти полмиллиона гривен.

На выходных компания подростков 12-14 лет попала на территорию депо и забросала камнями троллейбусы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет 5 канала. Они разбили все стекла у четырех машин.

Теперь подвижной состав не будет выходить на маршрут еще неделю: в депо ждут заказанное новое стекло. Говорят, убытки составляют почти полмиллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Эти ребята не понимают. Делали селфи на фоне изуродованных таким образом троллейбусов. Но у них, наверное, родители, которые их воспитывали и, конечно, кто-то должен отвечать за это и возместить ущерб", - говорит Олег Кононов, начальник троллейбусного депо в Днепре.

Полиция уже составила протокол на одного из компании - его с поличным поймали сами сотрудники предприятия. Личности еще трех подростков установлены.

Если их вину докажут в суде, ребята будут нести уголовную ответственность по статье "хулиганство", которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 ст 296 УК - это хулиганство. Мы установили, по крайней мере, лица трех ребят, которые могли находиться в этот момент во время совершения уголовного преступления. В ближайшее время будем общаться с администрацией школ, расположенных поблизости. Мы понимаем, что скорее всего это подростки, которые проживают рядом с этим депо, поэтому полиция в этом направлении работает", - говорит Анна Старчевская, пресс-секретарь национальной полиции в Днепропетровской области.

Также смотрите: Парень в Харькове под крик "Аллах Акбар" разбил стекло в здании ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж