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Шторм в Азовском море отрезал сухопутное сообщение с заповедником "Бирючий остров". ВИДЕО

В Запорожской области из-за мощного шторма в акватории Азовского моря было полностью прекращено единственное сухопутное сообщение с заповедником "Бирючий остров", на котором располагается, в частности, и президентская резиденция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Десятки роликов в социальных сетях свидетельствуют: волны полностью прервали единственную сухопутную дорогу к "Бирючему острову". На нем размещаются преимущественно туристические базы, однако есть там и имение Государственного управления делами, закрепленное за Владимиром Зеленским.

Сейчас порывы ветра в Кирилловке достигают 25-30 метров в секунду. Кое-где двухметровые волны "набегают" на береговую линию и смывают дорогу, которая соединяет материк с заповедником. В воде оказались линии электропередач, подтапливаются базы отдыха и прибрежные кафе, местные пляжи размывает морская вода. Однако свет на территории заказника "Бирючий остров" пока есть.

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Напомним, синоптики прогнозируют, что непогода в этом регионе продлится минимум трое суток. В Укргидрометцентре также предупреждают: происходит быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Автор: 

Азовское море (1604) шторм (119) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+8
Каждый год такое случается, но в ТСН просто об этом не знали.
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07.12.2020 20:15
+7
вот за кого больше народ переживает так за резиденцию...
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07.12.2020 20:16
+3
Каждый год такое.
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07.12.2020 20:18
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Каждый год такое случается, но в ТСН просто об этом не знали.
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07.12.2020 20:15 Ответить
Каждый раз ТСН это освещает, но манька этого не замечает
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07.12.2020 20:22 Ответить
Вони вже давно "Скотів" дивляться, їм не до цього...
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07.12.2020 20:43 Ответить
вот за кого больше народ переживает так за резиденцию...
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07.12.2020 20:16 Ответить
Это же домик для сирот будет.

Найвеличниший обещал - он не обманет!
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07.12.2020 21:36 Ответить
а ту резиденцію не змило нах кудись?
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07.12.2020 20:17 Ответить
Каждый год такое.
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07.12.2020 20:18 Ответить
І не по одному разу.
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07.12.2020 20:46 Ответить
ну бобочка хоть там вовремя оказался? шо,опять нет?
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07.12.2020 20:26 Ответить
Чтобы посмотреть это видео от канала Г+Г пришлось просмотреть четыре рекламных ролика,и то пользы больше....
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07.12.2020 20:39 Ответить
Побачили щось нове на тому відео? Бо це щорічне і неодноразове дійство на Бірючому острові. А у "Бірючій остров" воно й гелікоптером прилетить-відлетить, якщо забажає...
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07.12.2020 20:45 Ответить
Что Бирючий, что Арабатку, перемывает по несколько раз в год)))
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08.12.2020 11:48 Ответить
Г+Г гонить сенсацію за сенсацієй
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07.12.2020 20:42 Ответить
если бы не ЗЕбобова дача то и новости этой не было бы.
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07.12.2020 20:49 Ответить
Який же то заповідник? Геть все забудовано халабудами.
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08.12.2020 07:38 Ответить
Так вам Кириловку показали, а не Бирючий)))
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08.12.2020 11:46 Ответить
Прервано сообщение и прервано!! Не хрен шастать по заповедникам!! На то он и заповедник!!
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08.12.2020 11:23 Ответить
люди там живут семьями, которые обслуживают заповедник. А шастать там не получится - закрытая территория забором и ворота с охраной на въезде.
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08.12.2020 13:25 Ответить
Все наровят поставить двери прямо в воде, вот результат.
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08.12.2020 13:23 Ответить
 
 