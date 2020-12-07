Шторм в Азовском море отрезал сухопутное сообщение с заповедником "Бирючий остров". ВИДЕО

В Запорожской области из-за мощного шторма в акватории Азовского моря было полностью прекращено единственное сухопутное сообщение с заповедником "Бирючий остров", на котором располагается, в частности, и президентская резиденция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Десятки роликов в социальных сетях свидетельствуют: волны полностью прервали единственную сухопутную дорогу к "Бирючему острову". На нем размещаются преимущественно туристические базы, однако есть там и имение Государственного управления делами, закрепленное за Владимиром Зеленским.

Сейчас порывы ветра в Кирилловке достигают 25-30 метров в секунду. Кое-где двухметровые волны "набегают" на береговую линию и смывают дорогу, которая соединяет материк с заповедником. В воде оказались линии электропередач, подтапливаются базы отдыха и прибрежные кафе, местные пляжи размывает морская вода. Однако свет на территории заказника "Бирючий остров" пока есть.

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Напомним, синоптики прогнозируют, что непогода в этом регионе продлится минимум трое суток. В Укргидрометцентре также предупреждают: происходит быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).