Подростки устроили стрельбу на остановке в Запорожье и пытались ограбить 3 магазина, - полиция. ВИДЕО

Группу из четверых подростков разыскивали все патрульные экипажи патрульной полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подростки буянили накануне, вечером воскресенья. Сначала полицейские получили вызов из-за выстрелов на остановке общественного транспорта. Звонивший мужчина сказал, что стреляют подростки.

"Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне было 4-ро парней. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Гражданина доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

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Вскоре полицейские получили еще один вызов, на этот раз - о том, что неизвестные пытались забрать деньги из кассы магазина.

"Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к событию причастны подростки из предыдущего вызова", - объяснили в полиции.

Подростков полицейские застали возле магазина. Те бросились наутек. Одного из них удалось задержать, и он рассказал, что они с друзьями пытались ограбить целых 3 магазина. Вскоре разыскали и остальных подростков.

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"Патрульные разыскали всех причастных к событию людей. Граждане были задержаны и доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств", - отметили в полиции.