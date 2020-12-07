Подростки устроили стрельбу на остановке в Запорожье и пытались ограбить 3 магазина, - полиция. ВИДЕО
Группу из четверых подростков разыскивали все патрульные экипажи патрульной полиции.
Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
Подростки буянили накануне, вечером воскресенья. Сначала полицейские получили вызов из-за выстрелов на остановке общественного транспорта. Звонивший мужчина сказал, что стреляют подростки.
"Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне было 4-ро парней. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Гражданина доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.
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Вскоре полицейские получили еще один вызов, на этот раз - о том, что неизвестные пытались забрать деньги из кассы магазина.
"Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к событию причастны подростки из предыдущего вызова", - объяснили в полиции.
Подростков полицейские застали возле магазина. Те бросились наутек. Одного из них удалось задержать, и он рассказал, что они с друзьями пытались ограбить целых 3 магазина. Вскоре разыскали и остальных подростков.
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"Патрульные разыскали всех причастных к событию людей. Граждане были задержаны и доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств", - отметили в полиции.
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оатом і пропетляв
Алкоголь доведе до тюрми, це факт
Скоро сумочки и телефоны из рук прохожих вырывать начнут, дурантин просто так не проходит (а у многих зарплаты нет с марта нормальной), дурантин заканчивается обнищанием населения, а обнищание ведет к бандитизму.
И орудовать будут именно малолетки, из них "старшие товарищи" банды сколотят, малолетки же сроки за преступления совсем иные получают.
Следите за тем, что будет происходит с покупателями при выходе с товарами из магазинов, сумки у них будут у выхода из магазинов вырывать, сумки с дорогими покупкми: деликатесами, вином, да и просто - с едой.
Скоро аваковским полицаям будет много работы, это им не старушек без масок штрафовать.
Ответ: преступники-дебилы, нарики, маньяки...
А вбити людину навіть аркушем паперу можна, так.
А у нас тут, до того ж, статті на конкретні теми пишуть люди, часто, від цієї області знань, "далекі"... А "вникнуть" - ліньки... Як я сміявся з деяких "колег" - "думать некогда - писать нада!...".
А "вкрай дохідливо" мене писать саме мати навчила - професійна звичка давалася взнаки... Вона ж змушена була все життя саме "гранично просто" все учням пояснювать...
(Хлопці, що мої статті читали, казали "Тобі тільки дитячі книжки писать - навіть дитина зрозуміє...").
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https://censor.net/ru/user/156165
Срочные новости: Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты.
Менты приехали по горячему и успели повязать падлу. Обшмонали капитально, но ни волыны, ни ксивы у лоха не оказалось. Лопатник так же был пустой.
Дебил все время плакал и пел соловьем, что это был не гоп-стоп, что у него не было никаких терок с этой курицей, и это не попытка наварить на сучке лаве. Базлал, что тупо по синьке попутал рамсы и устроил голимый беспредел.
Тетку отправили на больничку извлекать с горба маслину, а кента уволокли на кичу. В обезьяннике фраер пошел в отказ и обосцал все стены.
А Может пора всё таки разрешить продажу короткоствола , смотришь и на пешеходных переходах станут вежливее и детки прыть по умерят , да в начале будет дикий запад , много будет работы у похоронных агентств , но может после этого начнут уважать частную собственность , да не хамить на улице и в очередях
Источник: https://censor.net/ru/v3235547
Да-да, сами организовались в банду, умные какие, развитые.
Или "старшие товариши" подсказали
Скоро 73-процентный лохторат увидит банды из малолеток, малолеткам сроки иные за преступления дадют, чем и пользуются руководящие ими старшие опытные "товарищи".
Прохожих будут грабить, покупки и телефоны из рук вырывать, также автомашины (а то и квартиры).
Мои поздравления аваковским полицаям: сейчас у них будет много работы.