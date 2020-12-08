Проект "Без цензуры": "Воды нет, но вы держитесь". Как Россия превращает Крым в мертвую пустыню. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" - экскурсия оккупационным трэшем от Богдана Буткевича. Трудно назвать иначе то, что происходит в аннексированном Крыму.

Крым сегодня - это, среди прочего, еще и яркое доказательство того, что Россия убивает все, до чего дотягивается своими имперскими щупальцами.

Все это время оккупанты превращают наш полуостров в пустыню. Дошло уже даже до перекрытия рек. А об их загрязнении вообще больно говорить.

Между тем люди набирают воду для бытовых нужд - внимание! - из батарей! За что им, кстати, обещают драконовские штрафы. Но главное то, что эта вода, то есть в целом вся вода на полуострове, иссякает. В прямом смысле этих слов.

Как сейчас выглядят некогда полноводные водохранилища?

Кому на самом деле не хватает воды в Крыму? Как Россия превращает нашу землю в пустыню? Можем ли мы как-то остановить этот безостановочный процесс убийства крымской природы?

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Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.