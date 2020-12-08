5 327 34
Степанов о вакцинации населения от COVID-19: Минздрав уже составил графики и "распределил всех людей по приоритетам". ВИДЕО
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого первыми будут вакцинировать в Украине, когда Украина получит вакцину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
По его словам, Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и "распределил всех людей по приоритетам".
Так, в первую очередь вакцинировать будут группы риска: медработников; работников сферы образования; правоохранителей; людей по возрасту и состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).
"Мы работаем над как можно скорейшим получением вакцины. Будем информировать, как и когда сможем начать вакцинацию в Украине", – сказал Степанов.
Топ комментарии
+10 aquarius580 #416927
показать весь комментарий08.12.2020 10:09
+8 Эдуард Силенко
показать весь комментарий08.12.2020 10:28
+7 Сергей Яковлев #435776
показать весь комментарий08.12.2020 10:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вийсковi не приоритет
1. Зеленский В.
2. Зеленская Р.
3. Зеленский А.
4 Остальные родственники Зеленского по папе и маме.
5 Слуги народа.
...
...
....
1000001. Лохторат Зеленского.
1000 002 Остальные, кто доживёт.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Клиенты Амазона, покупавшие клетки Фарадея, чтобы защититься от "опасного излучения роутеров", очень удивились тому, что сигнал Wi-Fi стал очень плохим