Степанов о вакцинации населения от COVID-19: Минздрав уже составил графики и "распределил всех людей по приоритетам". ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого первыми будут вакцинировать в Украине, когда Украина получит вакцину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, Минздрав составил соответствующие графики вакцинации и "распределил всех людей по приоритетам".

Так, в первую очередь вакцинировать будут группы риска: медработников; работников сферы образования; правоохранителей; людей по возрасту и состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).

"Мы работаем над как можно скорейшим получением вакцины. Будем информировать, как и когда сможем начать вакцинацию в Украине", – сказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первую в мире прививку от COVID-19 вне испытаний получила 90-летняя жительница Северной Ирландии. ФОТО