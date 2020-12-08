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На Ривненщине и в Кропивницком от COVID-19 умерли две 14-летние девочки. ВИДЕО

В Кропивницком 3 декабря умерла 14-летняя девушка, у которой после смерти диагностировали коронавирусную инфекцию. За несколько дней до этого ее родители подписали отказ от госпитализации. В Ривненской области от осложнений COVID-19 также умерла 14-летняя девочка. У нее было несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическая и сердечная.

В Кропивницком 3 декабря умерла 14-летняя девушка, у которой после смерти диагностировали коронавирус, рассказал исполняющий обязанностей заместителя городского головы Сергей Колодяжный, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Колодяжного, ночью 1 декабря к больному ребенку вызвали скорую. Из-за наличия сыпи врачи установили первичный диагноз "краснуха" и предложили госпитализацию в инфекционное отделение. Мать девушки подписала отказ.

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На следующее утро медики скорой передали информацию педиатру, который позвонил больной. По словам родителей, ей стало лучше, температура упала с 39 до 37,2 градусов, головная боль уменьшилась. Педиатр предложил привести девочку на обследование, но 2 декабря семья к врачу не пришла, а 3 декабря ребенок умер: вызванная домой бригада экстренной медицины констатировала смерть.

Диагноз "коронавирусная инфекция" был установлен судмедэкспертами уже после смерти ребенка.

В Ривненской области от осложнений COVID-19 умерла 14-летняя девочка, говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

"К сожалению, умерла 14-летняя жительница с. Приветное", - говорится в сообщении.

"Среди умерших от осложнений коронавируса - девушка 14-ти лет, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическую и сердечную, - рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк. - Жительница села Приветное поступила 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии. После чего больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря состояние пациентки ухудшилось, а ночью девочка умерла".

Автор: 

карантин (16729) Кропивницький (540) смерть (9223) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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Що там ця проститутка жида каломойського росказує про успіхи в боротьбі за ковідом
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08.12.2020 14:51 Ответить
У врача КРАСНУХА мозга ! ТЕПЕРЬ ЭТИ ТВАРИ БУДУТ НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТЫ ,будете СУКИ в АДУ ГОРЕТЬ !
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08.12.2020 14:53 Ответить
Шото эта краснуха на менингит похожа.
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08.12.2020 14:55 Ответить
в это ж время, в той же ж ОПе Вошьдя Зели, бодро рапортуют устами "сладкоголосой короновидной сирены" Степановой, шо всё уже становится ништяк - меньше тестов крипакам - меньше хворых крипакив..
зебилы, вы все - соучасники, особенно те, кто доси смотрит тупорылый квартал на Г+Г и молится на его звизду-засланку.. дебилы-экспериментаторы, блин
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08.12.2020 16:17 Ответить
за один день прям хз что бы и в больнице сделали.
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08.12.2020 16:25 Ответить
Может и спасли бы, если бы в наличии были бы медикаменты и оборудование.
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08.12.2020 19:35 Ответить
главное - правильная диагностика. я вообще хз как врачи бы умудрились угадать, это не ножевое\огнестрел\ветрянка. сначала анализы сдать надо. в реанимацию разве что подключили б. а если тромб - то вообще хз как лечат, и лечат ли.
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08.12.2020 22:30 Ответить
 
 