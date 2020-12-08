На Ривненщине и в Кропивницком от COVID-19 умерли две 14-летние девочки. ВИДЕО

В Кропивницком 3 декабря умерла 14-летняя девушка, у которой после смерти диагностировали коронавирусную инфекцию. За несколько дней до этого ее родители подписали отказ от госпитализации. В Ривненской области от осложнений COVID-19 также умерла 14-летняя девочка. У нее было несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическая и сердечная.

В Кропивницком 3 декабря умерла 14-летняя девушка, у которой после смерти диагностировали коронавирус, рассказал исполняющий обязанностей заместителя городского головы Сергей Колодяжный, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Колодяжного, ночью 1 декабря к больному ребенку вызвали скорую. Из-за наличия сыпи врачи установили первичный диагноз "краснуха" и предложили госпитализацию в инфекционное отделение. Мать девушки подписала отказ.

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На следующее утро медики скорой передали информацию педиатру, который позвонил больной. По словам родителей, ей стало лучше, температура упала с 39 до 37,2 градусов, головная боль уменьшилась. Педиатр предложил привести девочку на обследование, но 2 декабря семья к врачу не пришла, а 3 декабря ребенок умер: вызванная домой бригада экстренной медицины констатировала смерть.

Диагноз "коронавирусная инфекция" был установлен судмедэкспертами уже после смерти ребенка.

В Ривненской области от осложнений COVID-19 умерла 14-летняя девочка, говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

"К сожалению, умерла 14-летняя жительница с. Приветное", - говорится в сообщении.

"Среди умерших от осложнений коронавируса - девушка 14-ти лет, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическую и сердечную, - рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк. - Жительница села Приветное поступила 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии. После чего больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря состояние пациентки ухудшилось, а ночью девочка умерла".