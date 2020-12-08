Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин РФ Михаил Юдин провел у стен Кремля в Москве одиночный пикет с требованием прекратить пропаганду агрессии против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Юдин пришел под стены Кремля с государственным флагом Украины и возложил цветы к монументу городам-героям.

"Каждый день Украину унижают на всех государственных телеканалах, называют нацистским государством. Это не просто оскорбление. Это преступление - за это нужно судить тех, кто об этом говорит с государственных телеканалов. Есть статья в уголовном кодексе РФ - разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти между людьми", - сказал Юдин и подчеркнул, что вклад Украины в победу над нацизмом был колоссальным.

"Мое обращение к Путину и вопрос: когда это закончится?" - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей

Юдин подчеркнул, что вышел на акцию потому что "если ничего не делать, потом будет стыдно".

По его словам, на российских каналах звучат прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину.

"Люди в России постепенно привыкают, что если завтра будет война - это нормально, "нацистов же бьем", - добавил он.

Во время акции к Юдину подошел наряд полиции и хотел задержать активиста, однако после проверки документов и "совещания" с начальством правоохранители не стали препятствовать проведению акции.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы. ВИДЕО





