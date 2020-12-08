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Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин РФ Михаил Юдин провел у стен Кремля в Москве одиночный пикет с требованием прекратить пропаганду агрессии против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Юдин пришел под стены Кремля с государственным флагом Украины и возложил цветы к монументу городам-героям.

"Каждый день Украину унижают на всех государственных телеканалах, называют нацистским государством. Это не просто оскорбление. Это преступление - за это нужно судить тех, кто об этом говорит с государственных телеканалов. Есть статья в уголовном кодексе РФ - разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти между людьми", - сказал Юдин и подчеркнул, что вклад Украины в победу над нацизмом был колоссальным.

"Мое обращение к Путину и вопрос: когда это закончится?" - добавил он.

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Юдин подчеркнул, что вышел на акцию потому что "если ничего не делать, потом будет стыдно".

По его словам, на российских каналах звучат прямые угрозы бомбить Киев, Харьков и делить Украину.

"Люди в России постепенно привыкают, что если завтра будет война - это нормально, "нацистов же бьем", - добавил он.

Во время акции к Юдину подошел наряд полиции и хотел задержать активиста, однако после проверки документов и "совещания" с начальством правоохранители не стали препятствовать проведению акции.

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Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию 01Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию 02
Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию 03
Россиянин с флагом Украины у стен Кремля требовал прекратить антиукраинскую истерию 04

Автор: 

кремль (725) пропаганда (3675) протест (5858) россия (95526)


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Топ комментарии
+26
Если бы антиукраинскую истерию еще и в Украине прекратить, было бы лучше.
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08.12.2020 15:11
+19
определенная фракция внутри кремлевской мафии раскладывает яйца в другую корзину, видимо осознав что ключ к снятию санкционной удавки лежит через мир с Украиной. Поэтому дядьку не свинтили сразу в околоток, попутно переломав ребра в автозаке. Пусть ходит, флагом машет. Для местной ваты он юродивый, зато его можно выгодно продать "хохлам" через медведчуковские каналы, пость прослезятся, мол не все такм такие, есть и нормальные. А там и до старой нафталиновой темы с "мышебратьями" рукой подать
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08.12.2020 15:08
+15
Що тут скажеш ..? В мордорі трапляються люди. Одиниці.
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08.12.2020 15:11
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И что???? Что изменилось!!!! Теперь они покажут какие они гуманные, а вечером на Донбасе российский снайпер будет искать цель!!!!
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08.12.2020 15:06 Ответить
кацапня нам не братья, похрен на него
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08.12.2020 15:07 Ответить
Вам мордве никто не братья
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08.12.2020 15:25 Ответить
Vo DURAK!!!
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08.12.2020 16:06 Ответить
Это не какцап, какцап ты.
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08.12.2020 16:10 Ответить
определенная фракция внутри кремлевской мафии раскладывает яйца в другую корзину, видимо осознав что ключ к снятию санкционной удавки лежит через мир с Украиной. Поэтому дядьку не свинтили сразу в околоток, попутно переломав ребра в автозаке. Пусть ходит, флагом машет. Для местной ваты он юродивый, зато его можно выгодно продать "хохлам" через медведчуковские каналы, пость прослезятся, мол не все такм такие, есть и нормальные. А там и до старой нафталиновой темы с "мышебратьями" рукой подать
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08.12.2020 15:08 Ответить
Та ладно, ми вже звикли, а москалі втратять сенс життя.
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08.12.2020 15:08 Ответить
Краще б ху&лу по жбану настучав!)))
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08.12.2020 15:09 Ответить
Хто дивиться стріми Цимбалюка, той знає це ім'я
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08.12.2020 15:10 Ответить
Если бы антиукраинскую истерию еще и в Украине прекратить, было бы лучше.
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08.12.2020 15:11 Ответить
Що тут скажеш ..? В мордорі трапляються люди. Одиниці.
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08.12.2020 15:11 Ответить
те, що Валерія Іллівна Новодворська розуміла і про що казала 6 років тому, до дядьки тільки зараз дійшло? щось тут не так, смердить луб"янськими заходами
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08.12.2020 15:48 Ответить
Все може бути.
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08.12.2020 15:53 Ответить
один в полі хоч і не воїн, зато приємно за чоловіка.
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08.12.2020 17:24 Ответить
Людей, на мордоре пакуют сразу. У тут показал документы и сразу отстали? Свежо питание, да серется с трудом.
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08.12.2020 18:16 Ответить
Интересно другое, почему в Украине не отвечают, хотя бы в СМИ, на ту антиукраинскую истерию, которая сейчас развернулась на российских СМИ, с нарушением всех человеческих и международных законов?
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08.12.2020 15:15 Ответить
Сейчас? 7 лет как.
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08.12.2020 15:29 Ответить
это началось гораздо раньше не 7 лет назад, а лет 10 еще при Януковиче. после ГРузии цель была - захватить Украину, подчинить, унизить, а там и за 2 дня Беларусь, а там и за 7 дней Молдову и Прибалтику. а там и Финляндию, Узбекистан, Казахстан, Туркмению. Всё !!! Цель выполнена, все захвачено - русимперия восстановлена, ограблены соседи, переселят кацапов из Сибири, а украинцев - в Сибирь.
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08.12.2020 15:51 Ответить
Ну, пусть пробуют. Удачи этому тухлому мясу.
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08.12.2020 16:29 Ответить
Достатньо сміливий вчинок, молодець
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08.12.2020 15:18 Ответить
Цікаво,скільки в госдумі україномовних депутатів?
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08.12.2020 15:23 Ответить
Дурачок какой-то.
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08.12.2020 15:24 Ответить
Надеюсь, ты про своего *****?
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08.12.2020 15:26 Ответить
Інформація про те, що знову почали будувати Північний потік-2, це - маніпуляції Російської Федерації. Судно "Академік Черський" знаходиться у районі польського міста Колобжег. Це взагалі не територія будівництва Північного потоку-2.
Про це в коментарі для https://gazeta.ua/ Gazeta.ua говорить Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
"Ця інформаційна диверсія - маневри росіян та німців. Вони поки що не знають, що можуть собі дозволити в рамках цього проєкту. Намагаються таким чином перевірити реакцію Сполучених Штатів. Мовляв, у Вашингтоні йде транзит влади і їм зараз не до Північного потоку-2. Обіцяли розпочати добудову 5 грудня. Але цього досі не відбулось", - наголошує експерт.
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08.12.2020 15:26 Ответить
Спасибо этому человеку. Но он рискует.
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08.12.2020 15:26 Ответить
У них всё впереди . Свалят ленинов , проклянут путло и будут искать земли обетованные . Надо укреплять границу . Осколки "империи" полетят в нашу сторону .
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08.12.2020 15:36 Ответить
после проверки документов и "совещания" с начальством правоохранители не стали препятствовать проведению акции."""
То шо ж за документ такий був?...
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08.12.2020 19:30 Ответить
Це ж небезпечно смертельно.
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08.12.2020 15:32 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ -СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
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08.12.2020 15:37 Ответить
Росіянин з прапором України біля стін Кремля вимагав припинити антиукраїнську істерію - Цензор.НЕТ 2778
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08.12.2020 15:42 Ответить
А Лукаш, Портянкин, Бандаренка, Рабинович, Лесик, Мертвячук принципиально свистят только па-руски. им Пукин приятен.
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08.12.2020 15:55 Ответить
Если бы он облил зеленкой и дерьмом Шапиро (Соловьева) - главного телепропагандона НКВД - за постоянные оскорбления и клевету на Украину на ордынском ТВ, я бы ему поверил.А так - все выглядит очень странно, клевета и злоба в адрес Украины ежедневно потоком льются со всех экранов орда-брехун-ТВ втечение многих лет, так его еще и не повязали, не избили и не оштрафовали за несогласованное мероприятие.
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08.12.2020 16:10 Ответить
Да и цель какая-то странная - "прекратить истерию", а не "убраться с Донбасса и прекратить поддерживать лугандонских бандитов", как будто бы от этого что-то изменится, разве что Украина и орда помирятся, при этом Украина навеки смирится с потерей Донбасса и Крыма.
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08.12.2020 16:16 Ответить
К сожалению, адекватных людей в кацапстане остались единицы, основную массу населения кремлевская банда переделала в зомби.
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08.12.2020 17:12 Ответить
вот это называются герои!!!! в логове врага есть такие смелые люди... а не пол белорусов сбежало в УКРАИНУ от луки проросийского и тут кутят и бастуют под посольствами своими ,а УКРАИНСКИЕ рок артисты прямо очко рвут и рок концерты посвящали белоруским опозиционерам....а скажите пожалуйста гарлопаны.....за 6 лет майдана, а потом 5 лет войны с рашкой. хотя один белорус вышел у себя в стране под посольства белоруси или рашки особенно с флагами и требовать прекратить войну в УКРАИНЕ! я вам отвечаю...НЕТ!!! им насрать на УКРАИНУ всегда было. знаю про что говорю...и служил в ссср с ними в рашке ,и чат рулетка до их выборов общения с белоруссами...95 % их населения очко рашке лизали...сами адекватные белорусы в рулетке про это заявляли что 95% населения проросийская вата .а оно как в жизни бывает... так что кукарекания эти не для меня... за что боролись и ликовали на то и напоролись...и не говорите мне Белорусы и УКРАИНЦИ БРАТАНЫ....((
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08.12.2020 17:20 Ответить
Здивував.Хоч вже давно поділяю їх на кацапів і росіян.
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08.12.2020 18:21 Ответить
Перший етап операції ФСБ пройшов майже ідеально. Навіть два тупих мента з іншого району , які випадково втрутились, придали їй шарму. Що далі?
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08.12.2020 18:50 Ответить
Шизик какой то.
В новостях про Украину не говорят, в народе то же все давно забыли.
Это в 14 году еще было кому то интересно. Сейчас совсем другие заботы.
Да и про Крым забыли, ну есть он и ладно.
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08.12.2020 20:59 Ответить
С Навальными сейчас напряженка. Этот выглядит похуже процентов на пять, но и такой сойдёт.
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08.12.2020 22:06 Ответить
Кацапоратична операція " І адін в полє воін", щодо зближення "адіного", "мишебратьєго" народу,-розпочалась.
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09.12.2020 09:28 Ответить
 
 