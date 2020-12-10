Здоровое питание, теплые туалеты и обеспечение транспортом: с 1 января вступает в силу новый санитарный регламент в школах. ВИДЕО
С 1 января в школах вводится в действие новый санитарный регламент для учреждений образования.
Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в новом санитарном регламенте разрешается организовывать в школах кейтеринг при условии соответствия продуктов требованиям безопасности. Питание школьников должно быть здоровым. Также он отметил, что к самим продуктам установлен ряд ограничений по содержанию, например, соли, сахара, жиров.
В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства; колбасы; сосиски; копченная и соленная рыба; сладости и конфеты. Они будут запрещены для продажи в буфетах.
При этом в рационе школьников ежедневно злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.
Среди новшеств регламента - обязанность владельца школы обеспечивать отдельное питание детям с особыми диетическими потребностями, если у ребенка есть соответствующая справка от семейного врача или педиатра.
Разрешается беспроводное подключение к интернету при условии размещения роутеров на высоте не менее 2 м от пола. В внеучебное время роутеры должны быть выключены.
Среди требований к компьютерному оборудованию - экраны персональных компьютеров, которые используются в школах, должны иметь диагональ от 15 дюймов, экраны ноутбуков - 14 дюймов, но должна быть мышка и клавиатура.
Мебель в классе должна соответствовать росту учеников. Для профилактики сколиоза, нарушений зрения и слуха рекомендуется пересаживать учеников в классах 2-3 раза в год.
В каждой школе должны быть обустроены внутренние санузлы.
"У нас каждая 10-я школа имеет внешние туалеты. Таким образом мы подвергаем детей при таких температурных условиях на проблемы со здоровьем. Должны быть внутренние теплые туалеты", - прокомментировал замминистра.
Также устанавливается, что ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от школы, должны быть обеспечены транспортом.
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Це дасть змогу виділити ще кошти на будівництво доріг!
А в большинстве случаев это не государство случайно???
они, что с постоянно с дуба падают: В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства;Источник:https://censor.net/ru/v3236127, а только индивидуального?! или в каждой школе будет своя кухня????
Как там в песне: Фантазер, ты меня называла...
"...повинні мати..."
Вітька ну тебе на хрен, кінчай ти приймати вакцину порошкоподібну, проганяй слоників і чортиків, - виходь на роботу, пускай трохи Степашку провакцинуватися.
Зачем принимать такие законы, которые не реализуемы? Я так понимаю что все это делается ради самопиара власти.