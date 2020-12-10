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Здоровое питание, теплые туалеты и обеспечение транспортом: с 1 января вступает в силу новый санитарный регламент в школах. ВИДЕО

С 1 января в школах вводится в действие новый санитарный регламент для учреждений образования.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в новом санитарном регламенте разрешается организовывать в школах кейтеринг при условии соответствия продуктов требованиям безопасности. Питание школьников должно быть здоровым. Также он отметил, что к самим продуктам установлен ряд ограничений по содержанию, например, соли, сахара, жиров.

В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства; колбасы; сосиски; копченная и соленная рыба; сладости и конфеты. Они будут запрещены для продажи в буфетах.

При этом в рационе школьников ежедневно злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.

Среди новшеств регламента - обязанность владельца школы обеспечивать отдельное питание детям с особыми диетическими потребностями, если у ребенка есть соответствующая справка от семейного врача или педиатра. 

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Разрешается беспроводное подключение к интернету при условии размещения роутеров на высоте не менее 2 м от пола. В внеучебное время роутеры должны быть выключены.

Среди требований к компьютерному оборудованию - экраны персональных компьютеров, которые используются в школах, должны иметь диагональ от 15 дюймов, экраны ноутбуков - 14 дюймов, но должна быть мышка и клавиатура.

Мебель в классе должна соответствовать росту учеников. Для профилактики сколиоза, нарушений зрения и слуха рекомендуется пересаживать учеников в классах 2-3 раза в год.

В каждой школе должны быть обустроены внутренние санузлы.

"У нас каждая 10-я школа имеет внешние туалеты. Таким образом мы подвергаем детей при таких температурных условиях на проблемы со здоровьем. Должны быть внутренние теплые туалеты", - прокомментировал замминистра.

Также устанавливается, что ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от школы, должны быть обеспечены транспортом.

школа (3015) еда (352) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+6
Які не пройдуть по вимогам- ліквідувати!
Це дасть змогу виділити ще кошти на будівництво доріг!
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10.12.2020 13:10
+3
Хитрый сурдопереводчик Валера, целый месяц, вместо того, чтобы переводить новости, продавал свой гараж. (с)
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10.12.2020 13:10
+1
и автомойку.... автомойку, забыли
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10.12.2020 13:12
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Які не пройдуть по вимогам- ліквідувати!
Це дасть змогу виділити ще кошти на будівництво доріг!
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10.12.2020 13:10 Ответить
Хитрый сурдопереводчик Валера, целый месяц, вместо того, чтобы переводить новости, продавал свой гараж. (с)
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10.12.2020 13:10 Ответить
и автомойку.... автомойку, забыли
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10.12.2020 13:12 Ответить
... и автомойку.
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10.12.2020 13:13 Ответить
Владельцы школы...
А в большинстве случаев это не государство случайно???
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10.12.2020 13:12 Ответить
Не читал полностью новость...
они, что с постоянно с дуба падают: В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства;Источник:https://censor.net/ru/v3236127, а только индивидуального?! или в каждой школе будет своя кухня????
Как там в песне: Фантазер, ты меня называла...
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10.12.2020 13:17 Ответить
та головне відосік...- а буде як буде, та як е...
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10.12.2020 13:19 Ответить
"Должны быть внутренние теплые туалеты...."- так у нас як би і Конституція е....
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10.12.2020 13:18 Ответить
во многих школах появится новая штатная единица - кочегар туалета. костёр будет в туалетах круглогодично поддерживать. шоб там было тепло и главное сухо.
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10.12.2020 13:19 Ответить
Ну и дату для теплых туалетов придумали.
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10.12.2020 13:23 Ответить
"...повинні бути..."
"...повинні мати..."
Вітька ну тебе на хрен, кінчай ти приймати вакцину порошкоподібну, проганяй слоників і чортиків, - виходь на роботу, пускай трохи Степашку провакцинуватися.
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10.12.2020 13:26 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом.
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10.12.2020 13:26 Ответить
Вырос в доме с туалетом на улице. И ничего не отморозил.
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10.12.2020 13:35 Ответить
Не льсти себе...таки ты отморозил...мозги себе...потому что они у тебя в сраке..
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10.12.2020 14:28 Ответить
Следует ли понимать, что с 1 января, каждая10-я школа, которая имеет внешние туалеты, будет закрыта?
Зачем принимать такие законы, которые не реализуемы? Я так понимаю что все это делается ради самопиара власти.
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10.12.2020 13:44 Ответить
Во всех пунктах - ключевое слово "должны". Вам же янелох уже сказал, что он никому ничего не должен.
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10.12.2020 17:43 Ответить
 
 