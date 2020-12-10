Здоровое питание, теплые туалеты и обеспечение транспортом: с 1 января вступает в силу новый санитарный регламент в школах. ВИДЕО

С 1 января в школах вводится в действие новый санитарный регламент для учреждений образования.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в новом санитарном регламенте разрешается организовывать в школах кейтеринг при условии соответствия продуктов требованиям безопасности. Питание школьников должно быть здоровым. Также он отметил, что к самим продуктам установлен ряд ограничений по содержанию, например, соли, сахара, жиров.

В школьных буфетах больше не будут продавать: чипсы; сухарики; поп-корн; мясные и рыбные продукты промышленного производства; колбасы; сосиски; копченная и соленная рыба; сладости и конфеты. Они будут запрещены для продажи в буфетах.

При этом в рационе школьников ежедневно злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.

Среди новшеств регламента - обязанность владельца школы обеспечивать отдельное питание детям с особыми диетическими потребностями, если у ребенка есть соответствующая справка от семейного врача или педиатра.

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Разрешается беспроводное подключение к интернету при условии размещения роутеров на высоте не менее 2 м от пола. В внеучебное время роутеры должны быть выключены.

Среди требований к компьютерному оборудованию - экраны персональных компьютеров, которые используются в школах, должны иметь диагональ от 15 дюймов, экраны ноутбуков - 14 дюймов, но должна быть мышка и клавиатура.

Мебель в классе должна соответствовать росту учеников. Для профилактики сколиоза, нарушений зрения и слуха рекомендуется пересаживать учеников в классах 2-3 раза в год.

В каждой школе должны быть обустроены внутренние санузлы.

"У нас каждая 10-я школа имеет внешние туалеты. Таким образом мы подвергаем детей при таких температурных условиях на проблемы со здоровьем. Должны быть внутренние теплые туалеты", - прокомментировал замминистра.

Также устанавливается, что ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от школы, должны быть обеспечены транспортом.