"Про семью подумай, черт, бл#", - ветерану АТО Кравчуку угрожают из-за ролика с нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВИДЕО

Ветеран войны на Донбассе из 30 отдельной механизированной бригады Алексей Кравчук заявил об угрозах в адрес его семьи после того, как он опубликовал видео, на котором нардеп "За майбутнє" Сергей Лабазюк оскорбляет его побратимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, выложив запись разговора с угрозами.

"Моя семья получила угрозы после того, как я обнародовал видео, снятое моим побратимом. На этом видео народный депутат Украины Лабазюк Сергей Петрович оскорбляет ветеранов войны, говорит: "Поставлю вас на свое место"", - пишет Кравчук.

По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка.

"Его избранию настойчиво способствовал именно нардеп Лабазюк, а также жена нардепа, Лабазюк Виолетта Александровна, которую назначили председателем ОГА в Хмельницкой области. Все они присутствовали на заседании. Ветераны выразили свое возмущение по этому поводу", - отмечает Кравчук

Читайте также: Глава правления "Приватбанка" Крумханзл заявляет о физических угрозах от неизвестных и о давлении со стороны силовых органов

После публикации в фейсбуке видео с конфликтом ему позвонил неизвестный и стал угрожать, требуя удалить ролик.

"Я уже обратился в райотдел полиции с заявлением об угрозах. Сейчас открывать уголовное производство они отказались из-за того, что якобы нет состава преступления. Прошу руководство МВД, а также прокуратуры защитить мою семью", - обратился Кравчук, добавив, что не будет удалять видео с нардепом.