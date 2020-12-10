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"Про семью подумай, черт, бл#", - ветерану АТО Кравчуку угрожают из-за ролика с нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВИДЕО

Ветеран войны на Донбассе из 30 отдельной механизированной бригады Алексей Кравчук заявил об угрозах в адрес его семьи после того, как он опубликовал видео, на котором нардеп "За майбутнє" Сергей Лабазюк оскорбляет его побратимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, выложив запись разговора с угрозами.

"Моя семья получила угрозы после того, как я обнародовал видео, снятое моим побратимом. На этом видео народный депутат Украины Лабазюк Сергей Петрович оскорбляет ветеранов войны, говорит: "Поставлю вас на свое место"", - пишет Кравчук.

По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка.

"Его избранию настойчиво способствовал именно нардеп Лабазюк, а также жена нардепа, Лабазюк Виолетта Александровна, которую назначили председателем ОГА в Хмельницкой области. Все они присутствовали на заседании. Ветераны выразили свое возмущение по этому поводу", - отмечает Кравчук

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После публикации в фейсбуке видео с конфликтом ему позвонил неизвестный и стал угрожать, требуя удалить ролик. 

"Я уже обратился в райотдел полиции с заявлением об угрозах. Сейчас открывать уголовное производство они отказались из-за того, что якобы нет состава преступления. Прошу руководство МВД, а также прокуратуры защитить мою семью", - обратился Кравчук, добавив, что не будет удалять видео с нардепом.

Про семью подумай, черт, бл#, - ветерану АТО Кравчуку угрожают из-за ролика с нардепом За майбутнє Лабазюком 01

ветераны (1107) угрозы (851) 30 отдельная механизированная бригада (153) Лабазюк Сергей (10)


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Топ комментарии
+46
Саме по "теме"-Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))))
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10.12.2020 14:28
+37
була б українська влада в Україні.
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10.12.2020 14:29
+36
Сепарсько-колорадські потвори нахабніють день у день !!)))
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10.12.2020 14:15
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Уряд призначив головою ДФС посадовця часів Януковича Вадима Мельника
Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.
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10.12.2020 14:09 Ответить
по теме писать интеллекта не хватает?
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10.12.2020 14:15 Ответить
Саме по "теме"-Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))))
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10.12.2020 14:28 Ответить
таких ЛАБАЗЮКОВ ждет не завидное будущее, скоро прийдется собирать камни,и эти УРОДЫ получат по полной,время ПРИБЛИЖАЕТСЯ
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10.12.2020 14:51 Ответить
і де воно наближається?!?! якщо ветерани, реальні ветерани, із загостреним віддчуттям справедливості які пройшли смерть і кров лише спостерігають як рашапоїдна срань, і просто бикувата бидлосрань знову розповзається по країні заходячи у владу як і при свинохрякові тупорилому не отримуючи при цьому адекватного опору.
хто на сьогодні і зробив корисні висновки після Революції Гідності і які уроки Майдану засвоїв, видно неозброєним оком і серед них нема ні патріотів, ні ветеранів, ні "мудрого наріду", про владу навіть не згадую. не цю шмаркату, зелену і тупоголову нечисть, а владу хитрови...х і ненажерливих ушльопків-папередніків які просрали Майдан і створили всі умови щоб часи Януковоща повернулись.
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10.12.2020 15:44 Ответить
+
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11.12.2020 15:41 Ответить
тебе кто хавальник разрешил открывать интеллектуальный ты наш новичок?
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10.12.2020 14:29 Ответить
сразу видно "культурный", точно ума не хватает
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10.12.2020 14:32 Ответить
Ти де взявся ,культурний розумник ???)))
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10.12.2020 14:38 Ответить
культурний розумник - це лайк ))
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10.12.2020 14:39 Ответить
Вважай, як вважаєшь за доцільне !!))
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10.12.2020 14:42 Ответить
не люблю прелюдий
зачем время тратить - все равно к этому финалу придем
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10.12.2020 14:38 Ответить
точно к этому придем раз уж ума не хватает
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10.12.2020 14:41 Ответить
да откуда ж у тебя уму то взяться? это противоестественно и антинаучно
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10.12.2020 15:01 Ответить
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10.12.2020 15:05 Ответить
ти можеш вже іти , якщо хоч на це у тебе ума хватить
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10.12.2020 16:06 Ответить
Вас якось зачіпає особисто написане людиною? Чи Мельник вам родич, або кум? Ніхто не змушує вас читати те, що не подобається. В у даному випадку такий треш потребує розголосу. Бо тут очевидне порушення закону про люстрацію.
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10.12.2020 14:30 Ответить
І по темі збігається !!)))
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10.12.2020 14:34 Ответить
Дурнуваті запиз*нці аж парую сцють так московській поцріархат їм потрібний! Особливо Тернопіл та Івано-Фарнківськ!
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10.12.2020 14:13 Ответить
Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям сепарсько-колорадським потворам,українським гнидам від московських вошей !!))
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10.12.2020 14:33 Ответить
в Кривому Розі вже привели до влади мера-зажопника паДлова, тепер з бюджету міста будуть "харчуватися" такі створіння, як мертвечук та рабінович
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10.12.2020 14:48 Ответить
Сценарій кремлівського недопалка ,зажопінці при владі в Україні ,зеленою пліснявою втілюється в життя !!))
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10.12.2020 14:51 Ответить
А це така кацапська схема, яка тепер буде переноситись на всю Україну - спочатку всунути Клоуна-малороса, а потім кацапських "крепких хозяйственников". Це питання про інтелектуальний розвиток кричавших перед виборами "гірше не буде", "будь хто, тільки не Порох".
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10.12.2020 15:46 Ответить
+
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11.12.2020 15:43 Ответить
Сепарсько-колорадські потвори нахабніють день у день !!)))
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10.12.2020 14:15 Ответить
Скільки ще гнид залишилось в України у владі, це риторичне питання.
Бажаю всім сепарським і ватним гнидам України судьбу Кернеса
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10.12.2020 14:20 Ответить
Навіть важко уявити чисельність цієї гидоти в Україні !!!)))
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10.12.2020 14:40 Ответить
Да надо было ветеранами АТО на месте ему мору разбить
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10.12.2020 14:20 Ответить
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 563
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10.12.2020 14:22 Ответить
А что сами ветераны? Могут что-то сделать, кроме ношения камуфляжа и грозного раздувания щек?
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10.12.2020 14:23 Ответить
Торнадовці вже зробили раз ...
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10.12.2020 14:24 Ответить
Там тре половину депутатів у ВР розстріляти нах , сепарня іпана...
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10.12.2020 14:23 Ответить
Не кажи довбню що мені робити і я не скажу куди тобі йти
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10.12.2020 16:06 Ответить
Була б єдина потужна ветеранська організація, погрожувати не посміли б.
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10.12.2020 14:24 Ответить
була б українська влада в Україні.
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10.12.2020 14:29 Ответить
👏👏👏👏👏
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10.12.2020 14:32 Ответить
Сепар конченный.
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10.12.2020 14:27 Ответить
"Его избранию настойчиво способствовал именно нардеп Лабазюк, а также жена нардепа, Лабазюк Виолетта Александровна, которую назначили председателем ОГА в Хмельницкой области. Все они присутствовали на заседании. Ветераны выразили свое возмущение по этому поводу", - отмечает Кравчук/

Источник: https://censor.net/ru/v3236146

То есть, ветеранам угрожают черти муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели, ним назначенная.
ПреЗедент, типа главнокомандующий разберется с этими чертями?
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10.12.2020 14:28 Ответить
природно, що ви розумієте під чортами "муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели", але з ними він не розбереться.
для зеленського чорти саме ветерани, от з ними воно розібратися може.
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10.12.2020 14:32 Ответить
2 хамла, которые считают людей за быдло. Это его жена - голова Хмельницької облради - 34-річна Віолета Лабазюк

"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 9751
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10.12.2020 14:48 Ответить
Классика зеленого жанра. Губы поддуты, хуцпа зашкаливает.
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10.12.2020 15:05 Ответить
Брови - татуаж
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10.12.2020 17:15 Ответить
Свисток рабочий.
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10.12.2020 20:53 Ответить
Нашим атошникам не надо скулить и жаловаться Нахрена столько оружия навезли из зоны ато Что бы по пьянке жопы себе разрывать Пару крыс оборзевших завалили бы Остальные бы пасть не открывали А так наших атошников то менты бьют то депутаты оскорбляют и угрожают В первые годы войны думал -Вот начнут возвращаться ребята с фронта они всем федирастам и крысам тыловым покажут Ну вот вернулись ребята Их то маршрутчики из автобуса вышвырнут то в кафе отмудохают то мразь всякая в лицо наплюёт А атошники только в инете жалуются Ну что теперь попросить девочек волонтёров что бы сопли вам вытирала (Берите пример с афганцев Те в обиду себя не давали Ни по льготам ни по жизни )
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10.12.2020 14:35 Ответить
З тебе так опзжопою і тхне.
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10.12.2020 15:48 Ответить
Ну вот, как только конструктивная критика так сразу "ворог, агент москви".
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11.12.2020 10:08 Ответить
ну да, крутое "доказательство", которое любой суд отправит взад.

По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка. Источник: https://censor.net/ru/v3236146

ахаха, так это еще поповщинка?
Так Планете же 6700 лет, кто не верит - того Конституционный суд в ..от ... что-то делал
давай, фигурант, поспорь еще что тебе не УГрозы были , но просто побажання здоров.я, правда иным образочком. - чо не так?
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10.12.2020 14:37 Ответить
депутатишки земли под собой не чувствуют..
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10.12.2020 14:40 Ответить
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 151116 января 2014 года голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
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10.12.2020 14:40 Ответить
Феодально-крепостнический строй успешно построен в Украине...21 век, век супер технологий и вот такой конфуз...
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10.12.2020 14:47 Ответить
Таки надо нам военный переворот, иначе будущего нет.
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10.12.2020 14:50 Ответить
не допоможе, совок в військах-90% ,зрадників море.
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10.12.2020 14:52 Ответить
трибунал с расстрелами всех вылечит
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10.12.2020 15:27 Ответить
Єдиний вихід з цього всього: виїзд за межі країни і то безповоротно,бо тут вже повний п-ц. кривава революція зі знищенням всієї олігархо-верхівки і 90% чиновників(300 000 - 800 000),фізична ліквідація. Все інше - немає значення.Або-Або.
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10.12.2020 14:51 Ответить
Зовсім паскуди бенені нюх втратили.
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10.12.2020 14:58 Ответить
А той хто лякає ,сім'ї не має?...
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10.12.2020 15:04 Ответить
поставлю на место другим способом, ото равносильно угрозе жизни и здоровью. он уже должен быть лишон мандата а потом тюрьма
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10.12.2020 15:05 Ответить
Наглеют колорады, а почему? А потому что зе будет ножками топать. Низя быть никого, я тут не для этого капитулирую. Мудилы вокацапленые.
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10.12.2020 15:25 Ответить
Саме цікаве, що тягнисракова сволота, представлена на Хмельниччині Симчишиним, отримавши перемогу на виборах до облради (при однаклвій кількості мандатів з замайбахом отримала більшу кількість голосів виборців) відмовилась формувати коаліцію з-за участі ЄС. Саме тому на голову облради пройшла баба місцевого рига-олігарха, який переметнувся під беню.
Так що Олекса - давай, до свого Симчишина з пред'явами!
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10.12.2020 15:35 Ответить
А все тому, що люди(ну як, люди,- бидло) голосує пАприколу.
Ветерани є різні.
З початку вони намагаються вирішити проблему у ЗАКОННИЙ спосіб...
Ну, а там буде видно...
Сокири у вільному продажу є. Дозвіл на їх купівлю не потрібний.
Коктейлі Молотова ми робити вміємо.
Компоненти пороха можна купити у магазинчиках на будь-який привокзальній площі.
Питання одне,- Коли?
Ну і координація...
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10.12.2020 15:45 Ответить
Зима наближається
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10.12.2020 16:12 Ответить
Предателей, русских коллаборантов пора уже наказывать по законам совести и справедливости, если государство Украина уже не может защитить своих граждан украинцев, иначе снова предатели будут убивать украинцев как в 1918-1933.
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10.12.2020 15:52 Ответить
Я чогось не розумію. Громада села обрала старостою представника УПЦ МП. Це їх вибір і їх право.
Яке право мають інші особи нав'язувати свою точку зору більшості?
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10.12.2020 16:57 Ответить
громада села -це дуже розмите поняття, це не списки виборців. Кацапська церква, маючи фінансові ресурси, успішно вирішує питання блокування переходу парафій під ПЦУ, тим більше, що влада малоросів на боці РПЦ.
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10.12.2020 17:14 Ответить
100%! Саме так воно і відбувається.
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10.12.2020 17:55 Ответить
і це дає право наплювати на волевиявлення громади?
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10.12.2020 19:09 Ответить
Я б взагалі заборонив РПЦ в Україні як ворожу релігійну секту. На жаль за роки слабкої неукраїнської влади мало робилося, щоб обмежити вплив гундяївців. Не виконується закон, який передбачає правдиву назву "упц мп" - РПЦ. Вони продовжують маніпулювати назвою і дурити простих людей.
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10.12.2020 20:19 Ответить
Це все зрозуміло. Цей сатанат треба оголосити поза законом.
Але тут питання інше - підміняти закон, діями людей (хоч і з добрими намірами) - це анархія. Якщо люди обрали собі старосту, закону ніде не порушено, то яке право має до них хтось приходити і їх пресувати?
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10.12.2020 21:17 Ответить
Ну він же лише українцям погрожував, тим паче АТО-шникам. Це ж не угорці чи кацапи! От тоді би швидко склад злочину знайшли.
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10.12.2020 18:00 Ответить
те що той перець погрожував - то не обговорюється, то гидота.
Але мене цікавить першопричина конфлікту.
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10.12.2020 19:10 Ответить
Першопричина - безмежна нахабність прислужників ФСБ(мп), завдяки обранню Блазня в президенти "мудрим" нарідом.
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10.12.2020 22:14 Ответить
Поправ мене якщо я помиляюсь, але ж "мудрий наріт" і при Порошенко не дуже й переходив до УПЦ. Більшість громад були і так і залишились в МПЦ і переходити відмовляються. Тож Блазень тут ні до чого.
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11.12.2020 00:34 Ответить
Та мудрому нарідові взагалі похеру, хто їми керує та яке антиукраїнське лпайно їм в мозок вбивають. Але за часів Петра такого опору переходам не було.
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11.12.2020 05:02 Ответить
а где же анруша с нац жен, почему этот псевдопатриот не рвет тельняшки за своих? да потому что его хозяева и есть из бениного за майбутьне
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10.12.2020 17:39 Ответить
Ну теперь уже можно!
Политическая ситуация изменилась...
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10.12.2020 17:53 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРОСТО ***** ЭТОГО ОБЛАБЫЗЮКА !)
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10.12.2020 18:21 Ответить
запам'ятайте це їбло, бо скоро воно буде "щирим хохлом", коли зе-мразь тікати буде
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10.12.2020 19:09 Ответить
Когда эту шлое----нь уже начнут вешать?????????
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10.12.2020 21:59 Ответить
Честно говоря противно смотреть на такие угрозы в сторону ветеранов и осознавать всю беззубость нашего патриотического движения - если бы этому мудаку хотя бы гранату кинули во двор, а еще лучше с гранатомета стрельнули, то следующее быдло которое захотело бы побыковать на АТОшника трижды подумало бы, прежде чем это делать. А так мы все повозмущаемся в интернете и на это все закончится, а вата будет с каждым днем все наглее и наглее.
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10.12.2020 22:13 Ответить
"Про сім'ю подумай, чорт, бл#", - ветеранові АТО Кравчуку погрожують через ролик із нардепом "За майбутнє" Лабазюком - Цензор.НЕТ 9961
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10.12.2020 23:44 Ответить
Лабазюк Сергій Петрович себя видел? снять костюм, одеть в лохмотья -вылитый бомж
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11.12.2020 00:08 Ответить
 
 