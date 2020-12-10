"Про семью подумай, черт, бл#", - ветерану АТО Кравчуку угрожают из-за ролика с нардепом "За майбутнє" Лабазюком. ВИДЕО
Ветеран войны на Донбассе из 30 отдельной механизированной бригады Алексей Кравчук заявил об угрозах в адрес его семьи после того, как он опубликовал видео, на котором нардеп "За майбутнє" Сергей Лабазюк оскорбляет его побратимов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, выложив запись разговора с угрозами.
"Моя семья получила угрозы после того, как я обнародовал видео, снятое моим побратимом. На этом видео народный депутат Украины Лабазюк Сергей Петрович оскорбляет ветеранов войны, говорит: "Поставлю вас на свое место"", - пишет Кравчук.
По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка.
"Его избранию настойчиво способствовал именно нардеп Лабазюк, а также жена нардепа, Лабазюк Виолетта Александровна, которую назначили председателем ОГА в Хмельницкой области. Все они присутствовали на заседании. Ветераны выразили свое возмущение по этому поводу", - отмечает Кравчук
После публикации в фейсбуке видео с конфликтом ему позвонил неизвестный и стал угрожать, требуя удалить ролик.
"Я уже обратился в райотдел полиции с заявлением об угрозах. Сейчас открывать уголовное производство они отказались из-за того, что якобы нет состава преступления. Прошу руководство МВД, а также прокуратуры защитить мою семью", - обратился Кравчук, добавив, что не будет удалять видео с нардепом.
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Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.
хто на сьогодні і зробив корисні висновки після Революції Гідності і які уроки Майдану засвоїв, видно неозброєним оком і серед них нема ні патріотів, ні ветеранів, ні "мудрого наріду", про владу навіть не згадую. не цю шмаркату, зелену і тупоголову нечисть, а владу хитрови...х і ненажерливих ушльопків-папередніків які просрали Майдан і створили всі умови щоб часи Януковоща повернулись.
зачем время тратить - все равно к этому финалу придем
Бажаю всім сепарським і ватним гнидам України судьбу Кернеса
Источник: https://censor.net/ru/v3236146
То есть, ветеранам угрожают черти муж, холуй Бени из "За майдутне!", и его жена, холуйка Зели, ним назначенная.
ПреЗедент, типа главнокомандующий разберется с этими чертями?
для зеленського чорти саме ветерани, от з ними воно розібратися може.
По его словам, конфликт возник после того, как представителя УПЦ МП избрали старостой с. Копачовка. Источник: https://censor.net/ru/v3236146
ахаха, так это еще поповщинка?
Так Планете же 6700 лет, кто не верит - того Конституционный суд в ..от ... что-то делал
давай, фигурант, поспорь еще что тебе не УГрозы были , но просто побажання здоров.я, правда иным образочком. - чо не так?
Так що Олекса - давай, до свого Симчишина з пред'явами!
Ветерани є різні.
З початку вони намагаються вирішити проблему у ЗАКОННИЙ спосіб...
Ну, а там буде видно...
Сокири у вільному продажу є. Дозвіл на їх купівлю не потрібний.
Коктейлі Молотова ми робити вміємо.
Компоненти пороха можна купити у магазинчиках на будь-який привокзальній площі.
Питання одне,- Коли?
Ну і координація...
Яке право мають інші особи нав'язувати свою точку зору більшості?
Але тут питання інше - підміняти закон, діями людей (хоч і з добрими намірами) - це анархія. Якщо люди обрали собі старосту, закону ніде не порушено, то яке право має до них хтось приходити і їх пресувати?
Але мене цікавить першопричина конфлікту.
Политическая ситуация изменилась...