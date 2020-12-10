Проект "Без цензуры": Новинки ватного мракобесия. Свежий обзор российской пропаганды на украинском ТВ. ВИДЕО

Ловите свежий напалм и адское! Марина Данилюк-Ярмолаева пожертвовала моральным здоровьем и заглянула в портал медведчуковско-мураевского ада в телевизоре. Что из этого вышло? Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры"!

Советник по нацбезопасности Алексей Арестович не считает российскую пропаганду на украинском телевидении вражеской. А она, тем временем, показывает украинцам лидера запрещенной у нас Коммунистической партии - Петра Симоненко. А вдобавок, традиционно, заливает мозги ядом о войне.

Что нового российская пропаганда в украинском телевизоре рассказывает об одной из самых трагических страниц в истории нашей войны с Россией - Иловайском котле?

Один за другим развенчиваем фейки от филиала росТВ, то есть канала "Наш".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. Здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

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Как сообщалось ранее, один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".