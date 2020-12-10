Проект "Без цензуры": Новинки ватного мракобесия. Свежий обзор российской пропаганды на украинском ТВ. ВИДЕО
Ловите свежий напалм и адское! Марина Данилюк-Ярмолаева пожертвовала моральным здоровьем и заглянула в портал медведчуковско-мураевского ада в телевизоре. Что из этого вышло? Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры"!
Советник по нацбезопасности Алексей Арестович не считает российскую пропаганду на украинском телевидении вражеской. А она, тем временем, показывает украинцам лидера запрещенной у нас Коммунистической партии - Петра Симоненко. А вдобавок, традиционно, заливает мозги ядом о войне.
Что нового российская пропаганда в украинском телевизоре рассказывает об одной из самых трагических страниц в истории нашей войны с Россией - Иловайском котле?
Один за другим развенчиваем фейки от филиала росТВ, то есть канала "Наш".
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. Здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!
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Как сообщалось ранее, один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".
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Когда закон будет принят (а его проект внесён правительством РФ, поэтому принят он будет точно), полицейские смогут:
1. Вскрывать автомобиль по любому поводу и не сообщать об этом владельцу в течение суток. За повреждения при вскрытии полиция нести ответственность не будет.
2. Оцеплять целые здания или площади и досматривать всех, кто окажется внутри оцепления, причём как пешеходов, так и машины.
3. Вламываться в квартиры и дома по указке "очевидцев преступления".
4. Останавливать и досматривать россиян на улице под предлогом подозрения в совершении кражи. То есть просто шмонать всех подряд, кто не понравился или не так посмотрел.
5. Стрелять в человека при задержании, если тот пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Какие именно "иные действия", законопроект не расшифровывает. Это означает, что фактически полицейские смогут применять оружие под любым предлогом.
6. Самое интересное, что "полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей". То есть когда закон будет принят, полицейские будут избегать наказания за реально совершённые ими преступления, вплоть до убийства.
"Кто хочет смотреть кацапские новости, имеет на это полное право".
Що далі?
"Не всё так однозначно"
"Нужно посмотреть и под другим ракурсом"
"Истина где-то посередине"
"А мальчика-то действительно распяли!"
"Пришло время покаяния"
...
Скільки там етапів до інтеграції УРСР до складу СРСР 2.0, щоб ми знали?
...подожедм пока тебя "радикалы-националисты" насадят на бутылку за продвижение среди нас идеалов демократии (будут иметь полное право )
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Так он чому розвалився сисисири ,, народу набридло жерти ікру , ложками .! .
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