В Киеве задержан гражданин РФ, находящийся в международном розыске за участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, - Нацполиция. ВИДЕО
Вчера, 9 декабря, сотрудники Нацполиции задержали в Киеве 33-летнего гражданина РФ, который с 2018 года находился в международном розыске. Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Известно, что россияни в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования. Чтобы избежать наказания, иностранец скрывался в Киеве.
Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.
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Не встиг серед землячків потусуватись,корочку захисника-добробатівця купити ?
-на обмен подороже
- подарить чуркам
-гаага
(дайте йому сала з горілкою)