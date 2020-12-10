В Киеве задержан гражданин РФ, находящийся в международном розыске за участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, - Нацполиция. ВИДЕО

Вчера, 9 декабря, сотрудники Нацполиции задержали в Киеве 33-летнего гражданина РФ, который с 2018 года находился в международном розыске. Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Известно, что россияни в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования. Чтобы избежать наказания, иностранец скрывался в Киеве.

Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

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