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В Киеве задержан гражданин РФ, находящийся в международном розыске за участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, - Нацполиция. ВИДЕО

Вчера, 9 декабря, сотрудники Нацполиции задержали в Киеве 33-летнего гражданина РФ, который с 2018 года находился в международном розыске. Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Известно, что россияни в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования. Чтобы избежать наказания, иностранец скрывался в Киеве.

Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве арестован гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за организацию заказного убийства, - прокуратура

Автор: 

Интерпол (538) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) розыск (840) силовики (2799)


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Топ комментарии
+18
Озвучте де він був і хто його оголосив у розшук.
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10.12.2020 17:00
+8
Если рашка объявила в розыск , то это сомнительный злоумышленник .
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10.12.2020 17:40
+6
Якщо він воював в Сирії то, що це злочин? Візьміть посадіть Рабиновича, який літав до Москви, Медведчука, всю прокацапску сволоту, яка сидить в Україні. Або слабо, сците?
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10.12.2020 18:20
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Озвучте де він був і хто його оголосив у розшук.
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10.12.2020 17:00 Ответить
Отдадут раше , безвозмездно ?
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10.12.2020 17:02 Ответить
Сейчас моальчик подключится ещё и извинятся будут.
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10.12.2020 17:02 Ответить
Снабдить оружием и окном на границе с засрашкой,пусть возвращается на родину.
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10.12.2020 17:04 Ответить
На Восток с ручным катком для асфальта через бескрайние просторы Донбасса ...
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10.12.2020 17:10 Ответить
Чому не пишуть, що він воював за Україну також?!
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10.12.2020 17:12 Ответить
А что, он в Сирии за Украину воевал?
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10.12.2020 17:46 Ответить
не факт, що воював, а в Сирії інтересів України немає, крім як винищення кацапні
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10.12.2020 18:13 Ответить
За це йому можна дати сала 🐷🐷🐷
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10.12.2020 18:17 Ответить
Тумгоєв-2.
Не встиг серед землячків потусуватись,корочку захисника-добробатівця купити ?
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10.12.2020 17:19 Ответить
Озвучить по всем мировым пердунмедиа весь жизненный путь...а потом пару вариантов...
-на обмен подороже
- подарить чуркам
-гаага
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10.12.2020 17:22 Ответить
не дали парню сделать джихад. не получилось, не фартануло...
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10.12.2020 17:28 Ответить
Если в Ес выдавать -нет проблем.Если орде или странам ОДКБ- зась.
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10.12.2020 17:30 Ответить
Если рашка объявила в розыск , то это сомнительный злоумышленник .
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10.12.2020 17:40 Ответить
в тексте назван он злоумышлеником, но ведь не факт что это так, возможно он освобождал этот свет от руцких оркестрантов из компании вагнеровцев.
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10.12.2020 18:13 Ответить
скорее всего от езидов или прочих иноверцев - игил больше с ними воевал, они же без оружия.
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10.12.2020 19:02 Ответить
Якщо воював за ІГІЛ - нагородіть його
(дайте йому сала з горілкою)
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10.12.2020 18:15 Ответить
Якщо він воював в Сирії то, що це злочин? Візьміть посадіть Рабиновича, який літав до Москви, Медведчука, всю прокацапску сволоту, яка сидить в Україні. Або слабо, сците?
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10.12.2020 18:20 Ответить
во всех странах мира это злочин.
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10.12.2020 19:03 Ответить
Обалдели? По запросу агрессора?
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10.12.2020 18:20 Ответить
может это патриот если раша ищет .ихтамнеты тоже воюют на ближнем восток и ничего .
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10.12.2020 18:23 Ответить
а Украине шо от этого? если рашка его хочет получить - меняйте его на всех пленных наших солдат сидящих в лугандоновских застенках......
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10.12.2020 18:37 Ответить
Що там з візами, мудрагелі?
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10.12.2020 19:35 Ответить
 
 