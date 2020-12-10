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Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве и Одессе задержали лидера и 9 участников преступной организации, еще два человека объявлены в розыск. По данным следствия, бандиты похищали людей и требовали за них выкупы.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

В банду входило 12 человек, у нее было два "подразделения" - в Киеве и в Одессе. Похищали людей бандиты в разных регионах Украины.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершение определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Суммы, которые требовали, колебались от 20 000 гривен до 800 000 долларов США. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", - сказано в сообщении полиции.

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Сначала правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех ее участников, их отправили под стражу. Еще четырех человек принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

10 декабря задержали еще пятерых участников преступной организации.

"По месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, "черновые" записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины", - отметили в полиции.

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Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, вымогательстве и похищении людей.

Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе 01
Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе 02
Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе 03
Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе 04
Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе 05

Автор: 

задержание (6675) Киев (25521) Одесса (7885) Нацполиция (16463) похищение (1686)


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Топ комментарии
+11
А що не можна хоча би когось підстрелити? В нас дуже толерантне відношення до покидьків.
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10.12.2020 19:46
+6
хто кришує цих членів банди уже зрозуміло а хто кришує російських "воров в законе" у столиці
країни шось відомо?
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10.12.2020 20:08
+4
При попытке к бегству валить всех.Это мрази которых даже за решётку садить нет смысла.
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10.12.2020 20:03
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а де затримані?...хтось бачить?
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10.12.2020 19:46 Ответить
А що не можна хоча би когось підстрелити? В нас дуже толерантне відношення до покидьків.
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10.12.2020 19:46 Ответить
Благодаря Петру Ляксеичу , стрелять в подонков опасно для собственной свободы. Помните как в Киеве патрульный Олейник водителя наркомана пытался остановить с помощью табельного оружия , и подстрелил насмерть его дружка , такого же отморозка? Так вот, вместо того что бы патрульного наградить , его посадили.
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11.12.2020 05:54 Ответить
Недавно на такси ехал с мужчиной у которого полиция подстрелила брата. Нашумевший случай когда 4 года назад полициейские гнались по Киеву и стреляли по БМВ, где ехали подростки и убили одного парня. Тогда новая патрульная сильно обложалась. ВОт я бы посмотрел Глазков на ваши глазки после того как вы все это сказали бы в лицо брату погибшего про подонков в которых якобы запретили стрелять...
Брат до сих пор со слезами и злобой про этот случай говорит, он хочет добиться справедливости и наказать ментов но ничего не выходит. Мусоров надо контролировать, полицейский беспредел гораздо страшней бандитского и примеров в истории миллион.
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11.12.2020 08:45 Ответить
Понеслась,Глазков-глазки. Смотри лучше на то сколько людей ни в чем не повинных гибнет по вине обдолбанных,упитых в дюпель отморозков. А брату убитого лучше в глаза взглянуть наркоману,который остановиться не захотел на требования полиции,и устроил гонки по Киеву на бешеной скорости и по встречной полосе. Вот как то так Прорап.
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11.12.2020 08:57 Ответить
отпустят под подписку
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10.12.2020 19:53 Ответить
таки может быть . писали на цензоре про таких же . два раза ловили за разбои и похищения людей и оба раза под подписку отпускали . кто тот из людей авакова вроде в доле был
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10.12.2020 20:27 Ответить
ат треба просто втопити в Дніпрі!!! І все! Топити всіх бандюків..Європа перекліпає очима та забуде а інши бандюки в нашу краіну більше не поідуть
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10.12.2020 20:30 Ответить
-Авжеж не винен ,хіба винна муха що не бджола !
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10.12.2020 20:59 Ответить
Не плохо было бы пару уродов уголовных подстрелить, а потом и тех кто будет критиковать полицию за то что она подстрелила этих клоунов.))))Тошнит от этой публики, и без них тяжело.
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10.12.2020 19:55 Ответить
одно не понятно, зачем их задерживать, их закапывать при попытке к бегству.
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10.12.2020 19:58 Ответить
судя по арсеналу, это охотники на зайца
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10.12.2020 20:01 Ответить
При попытке к бегству валить всех.Это мрази которых даже за решётку садить нет смысла.
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10.12.2020 20:03 Ответить
хто кришує цих членів банди уже зрозуміло а хто кришує російських "воров в законе" у столиці
країни шось відомо?
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10.12.2020 20:08 Ответить
А кто нарушает миграционное законодательство, тем сразу амнистия и талоны на усиленное питание?
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10.12.2020 20:18 Ответить
як керівник так і рядові КОРДовці зовсім не використовують українську мову...напевне і не володіють)) Напевне колишні беркутовці. Що будуть робити після січня 2021? Хоча рядові можуть і відмазатись що кричали "на пол" замість "на підлогу" щоб затриманим було краще зрозуміти Але і керівник рядовим роздавав вказівки " вніматєльно по квартіре прямо..." мовою окупанта, а може мовою ...міністра
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10.12.2020 20:35 Ответить
Конечно....принудительно выдворить -это грозная мера! А КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ НЕ ЗАБЫЛИ?
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10.12.2020 21:06 Ответить
членов банды задержали , а к ворам даже не подошли , нельзя у нас ворам неудобства чинить
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10.12.2020 21:38 Ответить
Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Це така ціна життя в нашій країні!!!!
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10.12.2020 21:39 Ответить
Ну надо ж подоить их? а застрелишь - кто откупные тогда принесет?
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11.12.2020 01:28 Ответить
На фото одна мисливська зброя,яка скоріш за все зареєстрована.Виникає питтання,або були попереджені про затримання, або взяли не зовсім тих.
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10.12.2020 23:45 Ответить
Да, по ружьям впечатление что какой то охотничий клуб накрыли
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11.12.2020 01:28 Ответить
 
 