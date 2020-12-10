Полиция задержала членов банды, похищавших людей под крышей российских воров в законе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве и Одессе задержали лидера и 9 участников преступной организации, еще два человека объявлены в розыск. По данным следствия, бандиты похищали людей и требовали за них выкупы.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

В банду входило 12 человек, у нее было два "подразделения" - в Киеве и в Одессе. Похищали людей бандиты в разных регионах Украины.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершение определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Суммы, которые требовали, колебались от 20 000 гривен до 800 000 долларов США. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", - сказано в сообщении полиции.

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Сначала правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех ее участников, их отправили под стражу. Еще четырех человек принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

10 декабря задержали еще пятерых участников преступной организации.

"По месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, "черновые" записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины", - отметили в полиции.

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Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, вымогательстве и похищении людей.









