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Если бы остановили транспорт, то результат карантина выходного дня был бы лучше, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что карантин выходного дня дал улучшение, но не решил проблему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Как бы ни критиковали карантин выходного дня, да, он был, как говорят, обрезанный, недоделанный. Но все же, какой-то результат, я считаю, он дал. Разные мнения есть, министр Степанов не соглашается, премьер-министр говорит — что есть. Мое личное мнение — это дало какое-то улучшение.

Это не решило проблему ни в коем случае. Он не решил вопрос, потому что не был остановлен транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", — пояснил Радуцкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Нардеп добавил, что по прогнозу эпидемиологов, заболеваемость коронавирусом к Новому году будет колебаться в пределах 16-17 тысяч случаев в сутки. А после 1 января ожидают роста до 20-25 тысяч. Если же ситуация ухудшится раньше, никто не будет ждать 8 января, и жесткий карантин могут ввести ранее объявленной даты.

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А если бы эту тварь в феврале посадили за продажу запаса масок, то вааще было бы кошерно!
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10.12.2020 23:07
+7
А если еще и не кормить людей, то будет вообще прекрасный?!
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10.12.2020 22:59
+7
А якщо б у нас були, дійсно, українські спецслужби, то ти б вже сиділо рівно і не пікало.
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10.12.2020 23:07
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А если еще и не кормить людей, то будет вообще прекрасный?!
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10.12.2020 22:59 Ответить
а кто и кого кормил ???????????????????
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10.12.2020 23:38 Ответить
Результат справді був би іншим, якби вчасно зупинили ригівський реванш у вигляді зеленої чуми.
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11.12.2020 06:03 Ответить
конечно, т.к. все они умрут точно не от ковида, а значит и статистику не подпортят)
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11.12.2020 16:30 Ответить
"Но все же, какой-то результат, я считаю, он дал." - какая ещё гнида, поковырявшись в ж.пе, ещё не внесла своего предложения как поднасрать людям...
хотя - зебилам это нравится.
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10.12.2020 23:00 Ответить
Так у вас, зрадофілів, будь-які карантинні заходи - це "паднасрать людям", проте ви також любите галасувати під кожною новиною як нинішня влада слабо бореться з коронавірусом.
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10.12.2020 23:21 Ответить
зебіл?
ти ж дивись - після 22:00 коронавірус активується!
тому в 22:00 надягай маску і залазь під ліжко - тільки так буде тобі спасіння...
звідки ви понавилізли?...
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10.12.2020 23:28 Ответить
Обрезанный и недоделанный покритиковал карантин вых.дня.
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10.12.2020 23:01 Ответить
А якщо б у нас були, дійсно, українські спецслужби, то ти б вже сиділо рівно і не пікало.
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10.12.2020 23:07 Ответить
А если бы эту тварь в феврале посадили за продажу запаса масок, то вааще было бы кошерно!
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10.12.2020 23:07 Ответить
так тогда все жрали ложками то дерьмо про Порошенко которое он заливал и им было не до масок и распродажи зерна из госрезерва ...
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10.12.2020 23:36 Ответить
Як би зупинити всіх цих радуцьких, бо весною вже не буде кого вакцинувати
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10.12.2020 23:16 Ответить
эту вшивую власть надо всю до одного сменить!
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10.12.2020 23:21 Ответить
а как ты обоснуешь это тем 73% дятлов которые выбрали эту власть ???
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10.12.2020 23:35 Ответить
73% пришедших на выборы! и это не 73% от всей Украины. эти 73% - это даже не четверть Украины - это процентов 20-25. А большинство не ходит вообще на выборы ибо не видит среди всех кандидатов нормальных людей! А те 20-25% что проголосовали за Зе, то это те, кого в очередной раз обманули, и так происходит на каждых выборах. А тем более они использовали еще технологии сильные, которые аналог "Кембридж Аналитики".
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10.12.2020 23:48 Ответить
Ты не допускаешь, что из тех, кто не пришел процент зебилов еще больше?
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11.12.2020 09:37 Ответить
Дятел - это тот, который докерувався до того, что 73% были согласны даже на клоуна, лишь бы изгнать гэтьмана...
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11.12.2020 21:23 Ответить
***** дні і ночі, коли критична маса дозріє.
Бо не можу терпіти і бачити цю жалюгідну, потворну, пихату, брехливу, сцикливу, продажну пику.

Господи, ну за що ти відняв розум у цих зебілів ?

Если бы остановили транспорт, то результат карантина выходного дня был бы лучше, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4895
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10.12.2020 23:27 Ответить
Таксистам точно было бы лучше)))
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10.12.2020 23:29 Ответить
Сначала надо запретить нардепам и чиновникам ездить на авто на работу - ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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10.12.2020 23:39 Ответить
Коронавирус в Украине просто ручной .Сказано ему ,умеренно инфицировать
до 8 января так и будет ,а потом команда - 20 тыс . и - дорогу локдауну.
И тут вопрос в лучшем стиле детективного жанра - кому это выгодно ?
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10.12.2020 23:43 Ответить
Вы за вчера количество госпитализированных видели? Там что-то около 3 тыс. было (то ли 2800, то ли 2900 - что-то в этом духе), а неделю-две назад госпитализирвали чуть больше 1,5 тыс. в день. Так что заявления властей напоминают крики обосравшихся, зажимающих задницу рукой. Уже видно, что дерьмо течет по рукам, но они утверждают, что не обосрались.
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11.12.2020 00:02 Ответить
"єслі бьі, да кабьі... вирослі б гріби..."(с) іди не тринди, балабол.
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11.12.2020 00:23 Ответить
Та и замандуцких пора остановить---по скромному----арматуркой шестёркой!
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11.12.2020 00:23 Ответить
якби цьому дятлу натовкли пику, було б чудово.
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11.12.2020 02:06 Ответить
І зупинити їх власні авто, перекривши всі дороги в Києві, так було б вірно і без соціального расизму. Нехай би пішки побігали до своїх кураторів олігархів, до корабельних сосон і на роботу. Добре про це говорити владній бонзі з дорогущого німецького Мерседеса як рабам організувати колапс!
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11.12.2020 07:52 Ответить
 
 