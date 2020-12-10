Если бы остановили транспорт, то результат карантина выходного дня был бы лучше, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что карантин выходного дня дал улучшение, но не решил проблему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Как бы ни критиковали карантин выходного дня, да, он был, как говорят, обрезанный, недоделанный. Но все же, какой-то результат, я считаю, он дал. Разные мнения есть, министр Степанов не соглашается, премьер-министр говорит — что есть. Мое личное мнение — это дало какое-то улучшение.

Это не решило проблему ни в коем случае. Он не решил вопрос, потому что не был остановлен транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", — пояснил Радуцкий.

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Нардеп добавил, что по прогнозу эпидемиологов, заболеваемость коронавирусом к Новому году будет колебаться в пределах 16-17 тысяч случаев в сутки. А после 1 января ожидают роста до 20-25 тысяч. Если же ситуация ухудшится раньше, никто не будет ждать 8 января, и жесткий карантин могут ввести ранее объявленной даты.