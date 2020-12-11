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Новости Видео Коронавирус и карантин
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У нас будет достаточно тяжелая зима: ожидаем и вспышки COVID-19, и пик заболеваемости гриппом в феврале, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа и очень важно успеть к тому времени сбить заболеваемость на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного брифинга.

Он отметил, что карантинные ограничения это единственный способ остановить распространение COVID-19, просто снижения количества больных.

"У нас еще будут болеть COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем... Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов

Поэтому сейчас очень важно, чтобы украинцы выполняли карантинные правила: "Это элементарные и простые правила".

Отметим, что  западные ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни.

грипп (573) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
У нас взагалі життя важке, бо ми ставимо непрофесіоналів Степанових та Радуцьких керувати життєво важливими процесами! Степанов у нас чиновник, Радуцький фізкультурник, а чомусь керують вони не двірниками і не фізкультурниками а медиками! Цю невідповідність потрібно виправити! Медиками мають керувати медики, такі як Супрун - діючий лікар-викладач і науковець найкращого у світі медичного університету, яка є патріотом України та свідомим борцем з корупцією та злочинністю в медицині.
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11.12.2020 10:32
+1
У нас будет достаточно тяжелая зима...

Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...
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11.12.2020 11:05
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Пик в феврале и локдаун в январе.
Что бы вирус не испугать?
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11.12.2020 10:25 Ответить
У нас взагалі життя важке, бо ми ставимо непрофесіоналів Степанових та Радуцьких керувати життєво важливими процесами! Степанов у нас чиновник, Радуцький фізкультурник, а чомусь керують вони не двірниками і не фізкультурниками а медиками! Цю невідповідність потрібно виправити! Медиками мають керувати медики, такі як Супрун - діючий лікар-викладач і науковець найкращого у світі медичного університету, яка є патріотом України та свідомим борцем з корупцією та злочинністю в медицині.
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11.12.2020 10:32 Ответить
Степанов, где договора на поставку вакцины? Вояка языком.
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11.12.2020 10:25 Ответить
Зато до "сокральной" даны 8 января у нас все пройдет по принципу " все хорошо прекрасная маркиза", а это почитай уже почти пол зимы.
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11.12.2020 10:26 Ответить
Реальність і базікання Степанова ідуть по різним дорогам - не слухайте недолугого недоміністра, а краще керуйтесь своїм розумом і порадами розумних людей.
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11.12.2020 10:29 Ответить
у вас да .зеленые твари будет тяжелая зима но не у нас
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11.12.2020 10:31 Ответить
боюсь спросить ,а путен не нападет ?
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11.12.2020 10:36 Ответить
Исходные данные: ищу 4-валентную вакцину от гриппа.
Действия: с октября обзваниваю аптеки.
Результат: хер там
Вводная от минздрава: чтобы не заболеть гриппом, необходимо вакцинироваться. Почти, ****, Ходжа Насреддин. Но не стоит заблуждаться и принимать за мудрость. Это - степанов с головкой на бок.
Вывод: ...пиз... ну, вы поняли... с вакциной от короны будет та же история. Ее понапихают в провластные жопы, потом разнесут по частным клиникам, и затраченные 20 ЙуЭсДэ за единицу обернутся 150% рентабельностью. И ведь, главное, на АлиЭкспрессе не выписать, бо температура почтового отправления будет выше -70 гр. Цельсия...
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11.12.2020 10:38 Ответить
У нас будет достаточно тяжелая зима...

Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...
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11.12.2020 11:05 Ответить
Я так понимаю, что они прям надеются на этот пик в феврале. Мож планы какие имеются и хотят воплотить
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11.12.2020 16:17 Ответить
Ожидается полный пи..ец, но под полным контролем.
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11.12.2020 17:52 Ответить
 
 