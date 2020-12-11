У нас будет достаточно тяжелая зима: ожидаем и вспышки COVID-19, и пик заболеваемости гриппом в феврале, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа и очень важно успеть к тому времени сбить заболеваемость на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного брифинга.

Он отметил, что карантинные ограничения это единственный способ остановить распространение COVID-19, просто снижения количества больных.

"У нас еще будут болеть COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем... Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал Степанов.

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Поэтому сейчас очень важно, чтобы украинцы выполняли карантинные правила: "Это элементарные и простые правила".

Отметим, что западные ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни.