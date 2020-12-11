У нас будет достаточно тяжелая зима: ожидаем и вспышки COVID-19, и пик заболеваемости гриппом в феврале, - Степанов. ВИДЕО
Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа и очень важно успеть к тому времени сбить заболеваемость на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного брифинга.
Он отметил, что карантинные ограничения это единственный способ остановить распространение COVID-19, просто снижения количества больных.
"У нас еще будут болеть COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем... Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал Степанов.
Поэтому сейчас очень важно, чтобы украинцы выполняли карантинные правила: "Это элементарные и простые правила".
Отметим, что западные ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни.
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Что бы вирус не испугать?
Действия: с октября обзваниваю аптеки.
Результат: хер там
Вводная от минздрава: чтобы не заболеть гриппом, необходимо вакцинироваться. Почти, ****, Ходжа Насреддин. Но не стоит заблуждаться и принимать за мудрость. Это - степанов с головкой на бок.
Вывод: ...пиз... ну, вы поняли... с вакциной от короны будет та же история. Ее понапихают в провластные жопы, потом разнесут по частным клиникам, и затраченные 20 ЙуЭсДэ за единицу обернутся 150% рентабельностью. И ведь, главное, на АлиЭкспрессе не выписать, бо температура почтового отправления будет выше -70 гр. Цельсия...
Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...