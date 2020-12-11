Минздрав: Советуем воздержаться от путешествий в другие страны во время новогодних праздников. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины рекомендует туристам проверять информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие. В то же время в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы... Если вы уже решили поехать, посмотрите информацию о ситуации в этой стране по COVID-19, условия визита туда. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.

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