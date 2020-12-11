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Минздрав: Советуем воздержаться от путешествий в другие страны во время новогодних праздников. ВИДЕО
Министерство здравоохранения Украины рекомендует туристам проверять информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие. В то же время в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы... Если вы уже решили поехать, посмотрите информацию о ситуации в этой стране по COVID-19, условия визита туда. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.
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+5 Gozzalik salonu
показать весь комментарий11.12.2020 10:34
+4 Igor L
показать весь комментарий11.12.2020 10:37
+3 Tema9
показать весь комментарий11.12.2020 10:40
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і вони хочуть жити та відпочивати у спокої, а то понаїжджають на тебе похожі...
і знов стане галас - мальдіви, мальдіви
"Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов"
Добавлю от себя" а тем, кто планирует секс-тур в Зимбабве, рекомендую пользоваться презервативами...
А вдруг не заразятся, или повысят иммунитет ...
Вредители эти путешественники, одним словом.
ыыыы
я даже не в сост. перемотать ролик так шоб не услышать - аааааа...
та шо за бред то? ну возьмите 2 бомжа на улице и 1 из них сможет прочитать текст без мычанья, та шо за хрень то? ну невозможно ЭТО слушать!
Зеля, иди.... ах да, кому я говорю(_ _)