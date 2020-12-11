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Минздрав: Советуем воздержаться от путешествий в другие страны во время новогодних праздников. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины рекомендует туристам проверять информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие. В то же время в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы... Если вы уже решили поехать, посмотрите информацию о ситуации в этой стране по COVID-19, условия визита туда. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Сидите дома, смотрите квартал
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11.12.2020 10:34
+4
Депутати та міністри вже розкупили найкращі місця відпочинку на островах, тому попередження Степанова не подіють - потрібно закривати кордони, щоб ця бидло-сволота не навезла нам нової зарази.
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11.12.2020 10:37
+3
Оманському ослику це скажіть.
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11.12.2020 10:40
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Сидите дома, смотрите квартал
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11.12.2020 10:34 Ответить
Депутати та міністри вже розкупили найкращі місця відпочинку на островах, тому попередження Степанова не подіють - потрібно закривати кордони, щоб ця бидло-сволота не навезла нам нової зарази.
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11.12.2020 10:37 Ответить
світ поділяється на тих, хто має сидіти вдома і тих, хто пройшов регістрацію на рейс..
і вони хочуть жити та відпочивати у спокої, а то понаїжджають на тебе похожі...
і знов стане галас - мальдіви, мальдіви
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11.12.2020 12:10 Ответить
Що, і зе-слуги теж бидло-сволота?
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11.12.2020 13:45 Ответить
Оманському ослику це скажіть.
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11.12.2020 10:40 Ответить
Так и запишем: в Оман низзя
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11.12.2020 10:44 Ответить
Ба! Да он прям мудрый какой-то... цитирую, как Мао:
"Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов"
Добавлю от себя" а тем, кто планирует секс-тур в Зимбабве, рекомендую пользоваться презервативами...
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11.12.2020 10:48 Ответить
почему же .дебилы буратины с баблом поедут и еще как поедут .
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11.12.2020 10:50 Ответить
А умные избиратели зеленского будут дома на карантине
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13.12.2020 10:52 Ответить
Может быть .неспорю
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13.12.2020 17:13 Ответить
А як же Кюршавель і корабельні сосни? А як же виконаня Давоських домовленостей українськими гаманцями великого градусу? Такі листи потрібно відсилати до ЗЕ-ЄР в ОПУ, до нердепів-фарисеїв в ВР. Думаю, що вони положать великий болт на це МОЗ і полетять гріти попи на острови Індійського океану в шикарні готелі такі як в Омані.
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11.12.2020 10:51 Ответить
Руссоф1лов в Москву без обмежень,в одну сторону.
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11.12.2020 11:07 Ответить
Уедут на праздники?
А вдруг не заразятся, или повысят иммунитет ...
Вредители эти путешественники, одним словом.
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11.12.2020 12:29 Ответить
ааааа
ыыыы
я даже не в сост. перемотать ролик так шоб не услышать - аааааа...
та шо за бред то? ну возьмите 2 бомжа на улице и 1 из них сможет прочитать текст без мычанья, та шо за хрень то? ну невозможно ЭТО слушать!
Зеля, иди.... ах да, кому я говорю(_ _)
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11.12.2020 13:23 Ответить
Ага. В Кириловку поедем. Главное в метро и маршрутках можно путешествовать а в самолетах низзя
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11.12.2020 13:23 Ответить
Не че, можно ехать. Турция вон ковидная аж горит, Испания с Италией - вэлкам. А в странах где ковид побежден попросят карантин пройти. В Европе народец сильно многонациональный, могет много ездить и летать. Потому носителей ковида дохрениищаа! Но ежли так невтерпеж, что прям ***!, то ехайте, ехайте много и без страха. Аминь вам!
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11.12.2020 13:45 Ответить
А шо - можно было? Это, типа, в Турцию и Египет?
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11.12.2020 15:33 Ответить
так вы же первые и рванете на пляжи за бугор.
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11.12.2020 20:43 Ответить
ты сравнил их сервис и наш
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12.12.2020 12:39 Ответить
Особо бахнутые попрутся, не то что Китай - сказали нельзя, и они **** понимают что нельзя! Поэтому у них на 2 лярда всего 80к короны
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12.12.2020 12:53 Ответить
А можна список з інформацією де відпочивав на свята кожен депутат і топ чиновник?
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12.12.2020 23:16 Ответить
 
 