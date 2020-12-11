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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Расследование обстоятельств провала спецоперации по поимке наемников частной военной компании Вагнера практически не ведется, а необходимые действия либо не проводятся, либо затягиваются.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24".

"Следственных действий нет, не допрошены все должностные лица, которые находились в кабинете президента Зеленского на заседании, после которого произошел провал спецоперации, не допрошен сам Зеленский, не допрошен его аппарат. Это большая проблема. Комитет по обороне провел заседание по этому вопросу только в прошлый понедельник - через три месяца после провала спецоперации", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов рассказал, что был официально допрошен в ГБР и расскрыл все свои источники информации по делу "вагнеровцев", чтобы ускорить следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседании комитета ВР информацию о проведении спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) следствие (234) Бутусов Юрий (4358) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+19
Де це мій паціент Ігорюнька L?
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11.12.2020 11:23
+18
У него дилема Он и министром обороны Бутусова хочет и в то что Бубочка предатель не верит, поэтому просто закосит под дурочка и вспомнит Порошенко.
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11.12.2020 11:30
+17
дави їх Юра
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11.12.2020 11:25
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Де це мій паціент Ігорюнька L?
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11.12.2020 11:23 Ответить
У него дилема Он и министром обороны Бутусова хочет и в то что Бубочка предатель не верит, поэтому просто закосит под дурочка и вспомнит Порошенко.
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11.12.2020 11:30 Ответить
А что? Возможно и тут замешан "барыга" и "торговец на войне".
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11.12.2020 11:31 Ответить
Однозначно це Порох учудив !! Ця паранойя зеленої плісняви ,ідентична параноїдальній маячні кремлівських недоумків про візитівку Яроша !!!))
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11.12.2020 11:38 Ответить
Так Виталий Рыбников прямо и указывает на источника всех поражений нашего перизидента
https://censor.net/ru/resonance/3236190/smojet_li_poroshenko_pomeshat_zelenskomu_bystro_privezti_v_ukrainu_vaktsinu_ot_kovida
Кстати, как там продвигаются "дела" прокурорши по поводу Порошенко? Накопали хоть что-то про "вывезенные десятки и сотни миллиардов, украденные у народа"? Или, как всегда, "мыльный пузырь"?
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11.12.2020 12:08 Ответить
Не до этого ей, проблему решает погасить задолженность за проживание на госдаче.
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11.12.2020 16:42 Ответить
Після його прочитаних постів, я 5 хвилин відхожу від його дібілізма.
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11.12.2020 11:36 Ответить
дави їх Юра
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11.12.2020 11:25 Ответить
гАвно нельзя ДАВИТЬ! От єтого оно размазівается и смраду от него становится еще больше, ПОЙМИТЕ!!! ГАВ-но можно только ЛИКВИДИРОВАТЬ (сміть!)
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11.12.2020 11:36 Ответить
Так оно у Няго все в памперсах остается,он их только меняет.
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11.12.2020 12:07 Ответить
Как не оттягивай время, а отвечать за зраду придется, и по полной. Тогда "зеледермы" за одну понюшку расколются, всё выложат.
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11.12.2020 11:29 Ответить
Слідчі дії!! А кого шукают, самих себе ??)))
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11.12.2020 11:29 Ответить
Ничего не меняется в мире подлой политики, особенно, если у государственного руля стоят подонки (избранные 73% наріда).

"Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. В числе богатых даров, преподнесённых им российскому императору Николаю I, был и знаменитый алмаз «Шах». В конечном итоге резня не послужила причиной серьёзных осложнений в отношениях между Россией и Персией, а выплата куруров была отложена на пять лет.
Николай I - Хозрев-мирзе, приняв алмаз: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие»".
Только в нашем случае не было ни алмазов, ни извинений.
"Злополучное минское происшествие" предано забвению. До избрание другого президента.
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11.12.2020 11:30 Ответить
Если вы имеете ввиду события 1836 года, то изложение звучит в форме немного похожей на легенду. Тогда же были опубликовано Путешествие в Арзрум, где Пушкин якобы встречает тело Грибоедова."Кого везёте - Грибоеда". Дальнейшие исследования показали много противоречий. Была ли эта встреча - по датам много расхождений. Да и докладные от Грибоедова были обнаружены после его смерти. Поэтому ваше изложение истории о резне и алмазе слегка покрыта мифическим налётом. Много раз общеизвестные факты в истории России оказывались красивой легендой.
Да кстати попалась статья о Пушкине и Грабоедове http://www.mecenat-and-world.ru/aragast/6-aragast/zaharov.htm.
Немного длинно, но много нового
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11.12.2020 22:01 Ответить
"Поэтому ваше изложение истории о резне и алмазе..." - на слова царя ссылаются многие авторитетные источники того времени. Да и событиям в посольстве немало свидетельств. Ваше дело верить или нет.
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11.12.2020 22:40 Ответить
"...не допрошен Зеленский..." - клоун любой допрос превратит в фарс. Єто возможно только если за неделю до допроса запереть гундосого в шкапчик и не давать нюхать коксу...
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11.12.2020 11:32 Ответить
Вот, другое дело. Акцент на зеленском и к. Корень зла - сам зеленский.
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11.12.2020 11:35 Ответить
Провалу не було. Спецслужби спрацювали чудово. Була банальна зрада державних інтересів.
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11.12.2020 11:36 Ответить
Все же больше похоже на провал. На опубликованных записях эти вагнеровцы как раз и раскручивают версию которую до этого в мус мололи официальные росиянские представители: якобы росия не причем, это все местные бомжы, которым помогли заезжие бомжы сбивали самолёты из чего попало в том числе из буков и возили их с какого то нуля. На записях нет ни слова о оружии из росийи и военных. И вот в этом то и нужно разобраться, похоже с самого начала эта операция и была под колпаком у росиянцев.
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11.12.2020 12:55 Ответить
А чого мовчав цей "військовий експерд", коли "провалилася" операція по виводу військ з оточення в Іловайську? Коли ворог віроломно посилював і посилював оточення, а конфітюр надзвонював ворогу і випрошував клятви, що всіх випустять, а той клявся, а сам підтягував свої сили...
Щоб розстріляти сотні хлопців як в тирі...
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11.12.2020 11:44 Ответить
Ну уж нет. Во времена Порошенко Цензор стал площадкой для сотен кремлевских троллей, раздувающих "зраду", сотен историй "про Вальцмана", про "липецкую фабрику, уплачивающую налоги агрессору", "про свинарчуков". А вот про успешно работающую все годы войны Курскую кондитерскую фабрику одного известного рыга вы не найдете ни строчки во всем украинском интернете. Совпадение? - Не думаю.
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11.12.2020 12:00 Ответить
а как тогда надо было поступить ?
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11.12.2020 12:00 Ответить
Ты тут так голословно утверждаешь, что он молчал, а я вот прекрасно помню, что все как раз наоборот, Бутусов активно писал в то время. И о том, что граница открыта, и почти за неделю до окружения писал о вторжении кацапских военных частей, в то время как Петя с Муженко "были в домике" и парады проводили и были в домике, писал про Илловайск от начала и до конца, и про то, что ты тут перечислил, "обещанный зеленый коридор", "слово кацапского офицера", и тд. он писал многократно.
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11.12.2020 12:09 Ответить
"А чого мовчав "
Та що ти тут кукурікаєш як півень? Піди та запитай про те беспосередньо командувача іловайської операції - генерала Хомчака, чинного Голову Генерального Штабу.
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11.12.2020 12:41 Ответить
Следственные действия не проводятся/ И вряд ли будут проводиться при кодлане Коломойского. " Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак / Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия / Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев"/ "Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера / Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела.
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11.12.2020 11:44 Ответить
Ще влітку пан Арестович якось проговорився - будь-яка невдала спецоперація включає пункт - зачистка. Але там стався прокол - було інформаційне вікно, в яке протиснулись Ар"єв і Бутусов і висмикнули інфу, яку крити нічим, тому зелебобіки впали на мороз і вмикнули режим "дурачок".
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11.12.2020 11:48 Ответить
Да ну? То вам просто не повезло, попали на двурушника-модератора. Меня банят как раз за примеры того, как сегодня попираются все моральные и нравственные принципы в Украине. И за то, что Украина СЕГОДНЯ все больше превращается в территорию бесстыдства и беззакония. А там уже и до Таежного союза недалеко. Или скорой дороги в казенный дом или Ростов (как получится) одного квартального кловуна.
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11.12.2020 12:12 Ответить
"Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев" - Зеленского допросят после смены власти при условии, что будут ликвидированы олигархи с ихними наследниками.
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11.12.2020 12:02 Ответить
Замість держапарату - Смердюча жижа..!
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11.12.2020 12:02 Ответить
Країна яка не карає її могильників приречена на зникнення з мапи світу. Зелена погань повинна вже давати свідчення в трибуналі. Тому все керівництво конрозвідки ГРУ, СБУ, повинно бути вигнане у відставку за непрофесіоналізм і потурання ворогам.
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11.12.2020 12:03 Ответить
Добавте: Зелене кер1вництво,профес1онал1в Шмаркля й Дерьмак вже вигнали.
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11.12.2020 12:11 Ответить
****, яка гидота ця Влащенко...
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12.12.2020 08:16 Ответить
 
 