"Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Расследование обстоятельств провала спецоперации по поимке наемников частной военной компании Вагнера практически не ведется, а необходимые действия либо не проводятся, либо затягиваются.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24".

"Следственных действий нет, не допрошены все должностные лица, которые находились в кабинете президента Зеленского на заседании, после которого произошел провал спецоперации, не допрошен сам Зеленский, не допрошен его аппарат. Это большая проблема. Комитет по обороне провел заседание по этому вопросу только в прошлый понедельник - через три месяца после провала спецоперации", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов рассказал, что был официально допрошен в ГБР и расскрыл все свои источники информации по делу "вагнеровцев", чтобы ускорить следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседании комитета ВР информацию о проведении спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.