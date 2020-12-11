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"Мы вас не слышим. Говорите громче. Видимо техническая неполадка", - пропагандисты РФ не пускают в эфир "неудобный" вопрос к российскому чиновнику. ВИДЕО

Российские пропагандисты не пустили в эфир "неудобный" вопрос к врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову во время "прямой" линии с чиновником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дозвонившаяся женщина попыталась спросить у чиновника о низком качестве жилья, которое предоставляется детям-сиротам, но вопрос задать не получилось - пропагандисты сослались на плохое качество связи и вывели звонок из эфира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ. ФОТО

Автор: 

пропаганда (3676) россия (95526) свобода слова (1170) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+21
Зато у нас вещают свободно, все дерьмо Медведчуковское и Мураевское...
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11.12.2020 11:53
+16
А там шо ещё вопросы задавать можно?
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11.12.2020 11:49
+11
А они что врать разучились? Ну сказал бы этот чиновник что все деньги пошли на коровавирус и все. Да и шут с ним, он мог бы прямо сказать что купил себе новый мерс, русня все равно схавает.
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11.12.2020 11:49
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А они что врать разучились? Ну сказал бы этот чиновник что все деньги пошли на коровавирус и все. Да и шут с ним, он мог бы прямо сказать что купил себе новый мерс, русня все равно схавает.
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11.12.2020 11:49 Ответить
"А там шо ещё вопросы задавать можно?" Ну как видите, такие нельзя.
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11.12.2020 15:27 Ответить
А там шо ещё вопросы задавать можно?
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11.12.2020 11:49 Ответить
Ша,холопы.😆
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11.12.2020 11:50 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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11.12.2020 11:50 Ответить
оглухели все враз - как ето скрепно и по кацапски
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11.12.2020 11:52 Ответить
Зато у нас вещают свободно, все дерьмо Медведчуковское и Мураевское...
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11.12.2020 11:53 Ответить
Ішо? Щеплення від москальської брехні - найкращий захист інформаційного простору України.
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11.12.2020 12:29 Ответить
+++++++++++++;+++++:++++++++++!!!!!!!!!
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11.12.2020 12:44 Ответить
"Техническая неполадка" - это отсутствие совести у холуёв недоцарька
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11.12.2020 11:59 Ответить
А в Україні сепарсько-колорадська гидота вільно себе почуває !! УкрТБ перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !! Гниди вільно "вещуют" на всю Україну !!!)))
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11.12.2020 12:03 Ответить
"але, але не пропадайте, ваш вопрос важен для нас...
пропал таки, казел - слава богу" ...
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11.12.2020 12:05 Ответить
тут прекрасно фсЬо..
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11.12.2020 12:05 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13375292.html Первые жертвы руssких оккупантов в Карабахе

"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника - Цензор.НЕТ 3015
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11.12.2020 12:06 Ответить
"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника - Цензор.НЕТ 5051
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11.12.2020 12:14 Ответить
та то таке... більше турбує шабаш московської орди на нашому ТБ
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11.12.2020 12:44 Ответить
+++++++++++++++++++++!!!!!!!
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11.12.2020 12:45 Ответить
 
 