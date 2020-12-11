"Мы вас не слышим. Говорите громче. Видимо техническая неполадка", - пропагандисты РФ не пускают в эфир "неудобный" вопрос к российскому чиновнику. ВИДЕО

Российские пропагандисты не пустили в эфир "неудобный" вопрос к врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову во время "прямой" линии с чиновником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дозвонившаяся женщина попыталась спросить у чиновника о низком качестве жилья, которое предоставляется детям-сиротам, но вопрос задать не получилось - пропагандисты сослались на плохое качество связи и вывели звонок из эфира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ. ФОТО