"Мы вас не слышим. Говорите громче. Видимо техническая неполадка", - пропагандисты РФ не пускают в эфир "неудобный" вопрос к российскому чиновнику. ВИДЕО
Российские пропагандисты не пустили в эфир "неудобный" вопрос к врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову во время "прямой" линии с чиновником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дозвонившаяся женщина попыталась спросить у чиновника о низком качестве жилья, которое предоставляется детям-сиротам, но вопрос задать не получилось - пропагандисты сослались на плохое качество связи и вывели звонок из эфира.
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пропал таки, казел - слава богу" ...