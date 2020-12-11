"Укроборонпром" - абсолютно лишняя структура, созданная Януковичем, которую нужно срочно ликвидировать решением Кабмина, - Бутусов. ВИДЕО

Госконцерн "Укроборонпром" - это абсолютно лишняя структура в системе украинской оборонной промышленности.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24".

"Постоянно критиковал деятельность "Укроборонпрома". Говорил тогда и говорю сейчас, что это абсолютно лишняя структура, которую срочно необходимо ликвидировать постановлением правительства... Эту структуру создал Янукович в 2013 году", - сказал Бутусов.

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