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"Укроборонпром" - абсолютно лишняя структура, созданная Януковичем, которую нужно срочно ликвидировать решением Кабмина, - Бутусов. ВИДЕО

Госконцерн "Укроборонпром" - это абсолютно лишняя структура в системе украинской оборонной промышленности.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24".

"Постоянно критиковал деятельность "Укроборонпрома". Говорил тогда и говорю сейчас, что это абсолютно лишняя структура, которую срочно необходимо ликвидировать постановлением правительства... Эту структуру создал Янукович в 2013 году", - сказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегию развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома", необходимо разработать как можно скорее, - Данилов

Автор: 

Укроборонпром (1238) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+6
А у "Нафтогаза" какая-то другая природа кроме как коррупционная прокладка олигархата ?!

Все эти "Рога и копыта" создавались для того , чтобы на них списывать убытки и априори невыгодные операции и откусывать из госсектора выгодные "куски пирога" .
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11.12.2020 12:47
+5
Згоден з Бутусовим - Укроборонпром якщо зрівнювати цю структуру з коровою дає ПІВСТАКАНА молока кожен день замість двух ведер.
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11.12.2020 12:52
+3
ДТЕК - це приватне Ахметова. А от НКРЕКП - це дійсно дармоїди.
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11.12.2020 13:14
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11.12.2020 12:44 Ответить
Бутусов все правильно говорить. Зараз є мінстратегпром який перебере на себе керівництво оборонкою і Укроборонпром не потрібен в принципі! Бутусова потрібнов Президенти висувати!
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11.12.2020 13:30 Ответить
Терміново ліквідувати Укроборонпром разом з зешмигалем і баригами.
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11.12.2020 13:32 Ответить
А у "Нафтогаза" какая-то другая природа кроме как коррупционная прокладка олигархата ?!

Все эти "Рога и копыта" создавались для того , чтобы на них списывать убытки и априори невыгодные операции и откусывать из госсектора выгодные "куски пирога" .
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11.12.2020 12:47 Ответить
"Укрзализныця" , "Укрпочта" -- всё теже прокладки , раздутые до непомерных размеров ...
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11.12.2020 12:49 Ответить
Згоден з Бутусовим - Укроборонпром якщо зрівнювати цю структуру з коровою дає ПІВСТАКАНА молока кожен день замість двух ведер.
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11.12.2020 12:52 Ответить
Наші державні компанії ні нащо не здатні.Lockhed Martin,Northtrop Grumann,це американські приватні компанії,які випускають круту продукцію.Є ще повно інших,включаючи Європейських.Наші державні тільки гроші деребанять.Але люди цього не розуміють і хочуть щоб було як в совці,але у вишиванці.
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11.12.2020 13:01 Ответить
Абсолютно лишних структур,в стране,5 вагонов и 105 тележек.
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11.12.2020 13:05 Ответить
включая нафтогазы дэтэки и прочая олигархатская дрянь
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11.12.2020 13:07 Ответить
ДТЕК - це приватне Ахметова. А от НКРЕКП - це дійсно дармоїди.
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11.12.2020 13:14 Ответить
Україна - це приватне олігархата
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11.12.2020 13:26 Ответить
Зелена щмаркля, зі своїми "новими" обличчями, діє за лекалами Януковича, де власна кишеня, їх складова. Тому ніхто, нічого ліквідовувати не буде.
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11.12.2020 13:45 Ответить
Юрий на святое позарился, мало Вам оборонного ведомства, начнется коллапс коррупционных схем, так и до подрыва обороноспособности взяточников рукой подать
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11.12.2020 14:11 Ответить
Реінкарнація Бутусова в файних Масі і Айвара? В країні війна і Укроборонпром потребує ефективної роботи на оборону і не завтра а вже вчора, а не профукання того, що ще не знищено олігархатом . Чому не в трибуналі ті хто призвів до невиконня обороної програми, де слідчі, де комісія і де пухла папка - хто винуватий і що робити? А поради нагадуть, що їх озвучувачі у боротьбі з клопами вирішили просто спалити хату, але перед підпалом запустити злодіїв для крадіжки добра!
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11.12.2020 15:19 Ответить
Стратег сказал, Кабмин сделал?
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16.12.2020 15:03 Ответить
 
 