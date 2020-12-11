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Депутат от "Слуги народа" и чиновница Гоструда фабрикуют доносы от вымышленных работников, чтобы терроризировать ФЛП, - СМИ. ВИДЕО

Чиновница Госслужбы Украины по вопросам труда вместе с депутатом от "Слуги народа" под пиво и сигареты придумывают жалобы на предпринимателей от несуществующих людей. Затем соответствующие органы используют эти сфабрикованные бумажки, чтобы "кошмарить" бизнес.

Об этом идет речь в видеоблоге "Тайны следствия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство. Інфо".

Журналисты "Слідства. Інфо" опубликовали видео, на котором главная инспектор Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук при участии депутата Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергея Алексейченко придумывают заявления и жалобы от несуществующих людей - якобы работников определенных ФЛП - о нарушениях со стороны работодателей. На основании этих вымышленных заявлений Светлана Мельничук потом приходит к предпринимателям с внеплановыми проверками.

В частности, журналисты выявили, что во время такого "брейнсторма" чиновница, депутат и их знакомый придумали жалобу от якобы работника ФЛП Самедов, который владеет магазинами с халяльными продуктами в Днепре. В вымышленном заявлении "работник Коваленко", который "работает" обвальщиком мяса, просил проверить своего работодателя из-за неофициального трудоустройства.

Уже через две недели после сфабрикованного доноса Светлана Мельничук посетила ФЛП Самедов с проверкой. Информация об этом содержится на официальном сайте инспекции. Основанием для проверки указано "обращение работника". В результате 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства, которые тянут на сотни тысяч гривен штрафов.

В комментарии "Слідству. Інфо" предприниматель Эльшан Самедов подтвердил факт проверок и выявленных нарушениях. В частности, он отметил, что нарушением было то, что стажер, который работал в магазине, не был трудоустроен официально. "Мы его трудоустроили после этого", - отметил Самедов. Сама Светлана Мельничук сказала "Слідству. Інфо", что эти инициированные ею проверки под вымышленными предлогами - ложь и бросила трубку.

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Автор: 

бизнес (1620) проверка (819) Госслужба труда (37) Слуга народа (2631) Слідство.Інфо (42) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+38
прикольный стартап.
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11.12.2020 13:20
+17
Ну і нехай. ФОПи у більшості своїй голосували за неї, отже їм подобається.
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11.12.2020 13:22
+16
Все новое -- это забытое старое. Азарова уже забыли? Его времена возвращаются. Достойные продолжатели дела. Сколько тогда подставных было при контролирующих.
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11.12.2020 13:44
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прикольный стартап.
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11.12.2020 13:20 Ответить
И что особенно радует-стартовый капитал нужен минимальный-только что бы хватило на канц.товары.Зато "выхлоп" больше чем от торговли оружием и наркотиками.
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11.12.2020 13:37 Ответить
Все новое -- это забытое старое. Азарова уже забыли? Его времена возвращаются. Достойные продолжатели дела. Сколько тогда подставных было при контролирующих.
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11.12.2020 13:44 Ответить
И до Азарова... Нас таким же образом 20 лет терроризируют экологи
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11.12.2020 14:39 Ответить
А кем кровосися был 20 лет назад? Главой налоговой администрации)))
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11.12.2020 16:34 Ответить
Да, его эпоха никак не закончится
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11.12.2020 17:11 Ответить
Депутат от "Слуги народа" и чиновница Гоструда фабрикуют доносы от вымышленных работников, чтобы терроризировать ФОПов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9586
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11.12.2020 13:21 Ответить
Кстати , такое творится и в Киевской области
«На основании этих вымышленных заявлений Светлана Мельничук потом приходит к предпринимателям с внеплановыми проверками»
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11.12.2020 13:22 Ответить
Но только фамилия инспектора другая
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11.12.2020 13:22 Ответить
Ну і нехай. ФОПи у більшості своїй голосували за неї, отже їм подобається.
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11.12.2020 13:22 Ответить
Вообще эти фортели делали даже до Порошенко
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11.12.2020 13:24 Ответить
При Пороху до дружини (тов) лише 1 раз приходили з податкової (була підозра на конверт-центр). Вилучили документацію, перевірили ттн та через добу віддали. При зєлі вже 3 перевірки були (одна місцева і дві обласні)). Це все Київська область.
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11.12.2020 13:40 Ответить
Первый год при Порохе контроллеров аж "ломало и выкручивало" пока перестроились.
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11.12.2020 13:46 Ответить
Це завжди так,ця корумпована гидота швидко пристасовується до нових умов !!!)))
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11.12.2020 13:49 Ответить
Вони вичікували і дочекались...
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11.12.2020 13:51 Ответить
Есть ещё такой трюк у этих чиновников - надо ехать им по своим делам например в Борисполь из Киева . Оформляют проверку на какой-то ФОП ( кафе, ателье и т д) и едут . Попутно решают свои дела. Одна барышня ездила в БТИ делать документы и сидеть в очередях - и попутно кошмарила ателье
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11.12.2020 13:27 Ответить
Пани Дуглас,какой Борисполь или Белая Церковь,иди Фастов.Это так мелко...Министр транспорта на служебном самолете,да с модельками,в Париж погульбанить.Вот где трюк.А еще министр МЧС,да почти с баррикад на Майдане,повез свою гражданскую жену-любовницу в Индию к индийским йогам,для медитации.А где трюк???Так самолет,какая неожиданность,поломался как раз в аэропорту Индии и долго ждали запчасти.Понятно,пока добыли руду,выплавили металл,сделали детали...
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12.12.2020 20:31 Ответить
Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 186
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11.12.2020 13:38 Ответить
Наркомани зелені... Валодя підбирав команду десь у наркопритоні?
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11.12.2020 13:48 Ответить
Зеленая власть работает с творческим подходом !
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11.12.2020 13:42 Ответить
Ничего удивительного,эти фейковые жалобы строчат,тищенко больницы "минирует",остальные везде и всегда в поиске траха ,тк психически неполноценны -зеркало тех,кто за них голосовал
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11.12.2020 13:44 Ответить
Всі держконтори та держінспекціі,це розплідники корумпованої гидоти !!!))))
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11.12.2020 13:47 Ответить
Там про хабар ні слова.
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11.12.2020 13:49 Ответить
ФОПи самі кого хочеш закошмарять. Із статті виходить, що порушення було. Те, що вигадали скаргу, почснити просто: нині таке законодавство, що без скарги ФОП не перевіриш, якісь священні корови. Чомусь мені не жаль ФОПа. Як і інших бариг типу Євросили
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11.12.2020 13:48 Ответить
Всіх бомбить від того, що вона сама пише липову скаргу. А те, що 2 упиря біля неї дують коноплю через бульбулятор- то норма?
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11.12.2020 13:50 Ответить
Жалоба конечно фейковая, но человек работающий без оформления есть
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11.12.2020 13:57 Ответить
Это всегда так делалось.. Ибо проверить по другому нельзя. А то что якобы стажёр работал, так это тоже всегда такое было. Нарушаю обе стороны. Первые ищут чтоб срубить денег, вторые не трудоустраивают, чтоб не платить налоги
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11.12.2020 13:58 Ответить
Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5071
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11.12.2020 13:59 Ответить
Спасибо, возьму на заметку, на нашего "папу" надо будет напустить, берега уже начал терять, мерзавец.
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11.12.2020 14:02 Ответить
Статью за подделку документов еще никто не отменял!
А если дать таким проверяющим в рожу по лицу - штраф 1500грн.
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11.12.2020 14:31 Ответить
ЭТО ОПГ, всем по 10 лет тюрьмы минимум. А ещё с конфискацией за компроментацию профессии гос. служащего.
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11.12.2020 14:43 Ответить
Саме гірше що в нашій країні швидше журналістів посадять за незаконну зйомку чим цих любителів коноплі
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11.12.2020 16:19 Ответить
С чего вы взяли, что сьемка незаконная?))) Скорей всего у дуры видеонаблюдение к интернету подключено))) А остальное дело техники)))
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11.12.2020 16:44 Ответить
А це також злочин взлом мережі, незалежить від того який планокури там пароль поставили
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11.12.2020 21:10 Ответить
Нахапала на лексус ))
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11.12.2020 17:30 Ответить
не был трудоустроен. законная проверка.
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11.12.2020 19:21 Ответить
И все это на русском языке. Главная улика.
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11.12.2020 20:03 Ответить
На судейские пенсии поди не хватает уже.
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12.12.2020 09:56 Ответить
Бутусов,Слидство Инфо и Бигус с Лещенко и другими Гео делают работы больше чем бобики бєбєбєкова,шныри баканова и гиены бенедиктовой вместе взятые!
на шконку таких чиновников.
депутат-планокур порадовал))
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12.12.2020 10:35 Ответить
в росіян давно так заведено. при сталіні мільйони кацапи доносів настрочили. депортувати на рашку тих мудаків треба з позбавленням громадянства
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12.12.2020 17:56 Ответить
Я думаю в нормальной стране чиновница давала бы интервью сидя на нарах. Но у нас нары только для патриотов.
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12.12.2020 19:11 Ответить
Це просто зебіли симулюють виступ 95 кварталу, за що боролись.
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12.12.2020 19:37 Ответить
Зелох на початку відео сказав "минулого тижня я дрочив Уряду"? чи мені почулося?
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13.12.2020 07:14 Ответить
ФОП "Слуга народу"
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13.12.2020 07:24 Ответить
 
 