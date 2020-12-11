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Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом". ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с извинениями и предложил "забыть о противостоянии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - сказал мэр Черкасс.

Бондаренко призвал депутатов забыть предвыборные ссоры и объединиться для решения существующих в городе проблем.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

Позже Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

Также читайте: Мэром Черкасс переизбран Бондаренко

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) извинение (69) Бондаренко Анатолий (58)


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Топ комментарии
+17
просто Толику намекнули, что Зеля мстительный и что Черкасская СБУ собирает материалы на Толика, и тут возникла мысль запилить покаянный видосик..
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11.12.2020 14:58
+16
фу-фу-фу, якось не "по-пацанскі"..
Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
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11.12.2020 14:57
+11
все что нужно знать о жЮликах !

яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
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11.12.2020 15:15
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фу-фу-фу, якось не "по-пацанскі"..
Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
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11.12.2020 14:57 Ответить
все что нужно знать о жЮликах !

яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
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11.12.2020 15:15 Ответить
так объединяться с зебобиками нужно в миськраде
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11.12.2020 20:25 Ответить
просто Толику намекнули, что Зеля мстительный и что Черкасская СБУ собирает материалы на Толика, и тут возникла мысль запилить покаянный видосик..
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11.12.2020 14:58 Ответить
...і "бондаренко" з тельбухами належить коломИйському. Треба робити ґешефт, а не "судитися" там, де виграє лише блаЗЄнський.
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11.12.2020 15:15 Ответить
навояд чи Бондаренко покладає великі надії на беню. Він мусить сам випутуватися.
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11.12.2020 15:53 Ответить
Президент Зеленский первый честный Президент Украины.
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11.12.2020 14:58 Ответить
Дебилизм имеет пределы?
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11.12.2020 15:05 Ответить
Этот сарказм уже не в тренде.
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11.12.2020 15:07 Ответить
Самая расхожая цитата "первого честного президента":Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 1812
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11.12.2020 15:09 Ответить
это к вопросу о бесплатных вакцинах в том числе
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11.12.2020 15:16 Ответить
Коломойша велел пока не ссориться с зе..
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11.12.2020 14:59 Ответить
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11.12.2020 15:05 Ответить
Каким боком презик к патриотам? Сдулся хлопец?
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11.12.2020 15:04 Ответить
Может должность советника посулили?Как Арестович-переобулся.
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11.12.2020 16:35 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом" - Цензор.НЕТ 6660
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11.12.2020 15:07 Ответить
Шо такое? Нарыли на тебя что-то, черт?
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11.12.2020 15:12 Ответить
Он не черт, он - розбійник!
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11.12.2020 15:13 Ответить
Бобик сдох!
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11.12.2020 15:12 Ответить
бравый кобель Бобик при ближайшем рассмотрении оказался жЮлькиной ****** Шавкой
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11.12.2020 15:18 Ответить
Ну и напрасною
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11.12.2020 15:18 Ответить
Могутнього Вілкула пресонули,а то якийсь Бондаренко підшконочний.
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11.12.2020 15:23 Ответить
Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 4876

...
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11.12.2020 15:31 Ответить
Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 1865
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11.12.2020 15:32 Ответить
сдал назад....не по масти ль я тебе???
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11.12.2020 21:07 Ответить
Як мовиться, гівном запечатав.
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11.12.2020 15:36 Ответить
ну шо вы так примитивно. Есть человек значит есть друзья,близкие неразумные дети и кто
из нас не без греха. Может в заложники город взяли . Но все равно со стороны власти это мелко - пакостное действие,вот если бы в мае его сломали. После драки кулаками не машут . А тут подгадали момент и ... показали свое злобное нутро. А шана меру, что он вышел нв эту войну. И позор тем кто его не поддержал. Зато теперь они все злорадствуют
в коментах.
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11.12.2020 15:40 Ответить
сцикля
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11.12.2020 15:45 Ответить
Бондаренко, ти уху їв? Перед ким вибачаєшся? Не мечи перли...
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11.12.2020 16:30 Ответить
Что ж ты фраер-сдал назад...(М.Круг).
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11.12.2020 16:36 Ответить
Якщо він пішов до коломойського, то чекати від нього самостійності не слід. Став шісткою, хоча за це щось отримає. От чи обрали б його після такої заяви?
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11.12.2020 18:34 Ответить
Бридота.... Жалюгідне створіння, яке зрозуміло що відіпхнуть від кормушки....насильно!!!!
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11.12.2020 21:06 Ответить
Маю надію, що цього бандюгана посадять, і Черкаси оберуть собі достойного мера.
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11.12.2020 22:08 Ответить
Н-да, а я было зауважал этого человека. А оно вон как обернулось...
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11.12.2020 23:15 Ответить
 
 