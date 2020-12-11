Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом". ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с извинениями и предложил "забыть о противостоянии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - сказал мэр Черкасс.

Бондаренко призвал депутатов забыть предвыборные ссоры и объединиться для решения существующих в городе проблем.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

Позже Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

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