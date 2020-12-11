Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом". ВИДЕО
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с извинениями и предложил "забыть о противостоянии".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - сказал мэр Черкасс.
Бондаренко призвал депутатов забыть предвыборные ссоры и объединиться для решения существующих в городе проблем.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.
Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".
Позже Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.
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Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
...
из нас не без греха. Может в заложники город взяли . Но все равно со стороны власти это мелко - пакостное действие,вот если бы в мае его сломали. После драки кулаками не машут . А тут подгадали момент и ... показали свое злобное нутро. А шана меру, что он вышел нв эту войну. И позор тем кто его не поддержал. Зато теперь они все злорадствуют
в коментах.