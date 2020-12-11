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"Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться под угрозой импичмента, если провести расследование по делу "вагнеровцев".

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о последствиях для президента в случае публикации правды о провале спецоперации по поимке российских наемников ЧВК "Вагнер".

"Могу точно сказать, что будут политические последствия. Действующий глава ОП, а также те пророссийские, на мой взгляд, агенты, которых он назначил на стратегическую должность начальника комитета разведки... Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб... Я считаю, что если будет проведено расследование, то для этого (импичмента, - ред.) будут все основания", - сказал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) импичмент (543) Бутусов Юрий (4358) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+51
"Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3370
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11.12.2020 15:22
+32
Юра, не было оснований выбирать Зеленского президентом,
а для импичмента за полтора года он наработал уже с десяток оснований

и что ????
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11.12.2020 15:12
+29
Да, что там тот импичмент, для суда и пожизненного заключения будет более чем достаточно.
Вова, твой дом тюрьма.
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11.12.2020 15:12
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Что я не так сказал? Конкретно. Ась?
Чтобы осудить, одних слов мало, нужны неопровержимые доказательства, на основании которых строится обвинение и оглашается импичмент. А по твоей логике выходит, если вдруг бабка на лавочке скажет, что https://censor.net/ru/user/467322 маньяк и насильник, то тебя сразу же нужно расстрелять, или посадить пожизненно. Ты ведь сам же и начнёшь орать - "а докажите!" Разве не так?
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11.12.2020 15:51 Ответить
Там же вроде доказательства предоставляли. И люди из ГУРа свидетельствовали. Не подходит?
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11.12.2020 16:06 Ответить
Кремлевским мразям ничего не подходит, что их не устраивает. Их за руку хватают на месте преступления, а они орут , как резанные- вы все врете! Зато в сказки про вора Порошенко вся ********* -зеленожопая братия поверила без всяких доказательств сразу, и ничего никто не требовал доказать. Поэтому не спорьте в такими балалаечными дрянями как буки и бяки, там клиника полная.
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11.12.2020 16:13 Ответить
Мене найбільше тішить,що кацапотролів примушують вивчати українську мову,щоб як то кажуть "втіраться в довєріє". Це доволі таки кумедно))
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11.12.2020 18:06 Ответить
Рано, чи пізно, а відповідати прийдеться. Невідомо точно, хто злив, але є невеликий круг осіб які знати про цю операцію і в тій кагорті президент і його голова офісу. Якщо не зараз, то через три роки буде справа і будуть імена "героїв"!
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11.12.2020 15:40 Ответить
ИМПИЧМЕНТ ЭТО СЛАБОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ !!!
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11.12.2020 15:42 Ответить
імпічмент - це дострокове відсторонення від влади! а далі будет суд за зраду
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11.12.2020 16:24 Ответить
Зелень на таке не піде, бо сцикуни. Вони можуть тільки брехати, вони можуть тільки зливати інформацію і грабувати державу. Це ж при них покрали всі держрезерви. Навіть Яник до цього не додумався, бо "общак" наріду має бути. А ці і не сиділи і не служили і ніяких понять не мають.Хіба, що тільки прикидаються віруючими московської сатанінської церкви.
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11.12.2020 15:51 Ответить
""Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов." - поэтому не проводят расследования и не будут проводить.
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11.12.2020 15:52 Ответить
Принаймні Бутусов був би розумнішим президентом ніж Зеленський. В принципі я не проти.
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11.12.2020 16:01 Ответить
Достаточно уже того, что шмаркля и Эрмак отрицали подготовку к такой операции.
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11.12.2020 16:04 Ответить
Основания для импичмента будут, но жопоблок со слугами урода его не допустят.
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11.12.2020 16:11 Ответить
А мне стало интересно - если Бутусову таки дали бы место первого зама министра обороны - он бы тоже так требовал расследования? Потому что пока что это немного смахивает на шантаж и давление - я буду против вас пока вы не удовлетворите мои хотелки
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11.12.2020 16:46 Ответить
А тебе какое дело,простигоспади кацапская?)
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11.12.2020 21:29 Ответить
Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб...Источник: https://censor.net/ru/v3236424

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uk.wikipedia.org

З 23 вересня 2014 - https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679 Радник Президента України.
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11.12.2020 16:42 Ответить
Тссс, тогда он был патриотом и соратником сивочолого гетьмана, а после выборов 2019-го его завербовали. Не пытайте народ
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11.12.2020 16:48 Ответить
Настрадается Украина еще с этой зелёной соплёй. Время показывает и доказывает, что его избрание была большая ошибка большинства. Раз с этим стало всё понятно, то чего ждёт активное меньшинство народа?!
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11.12.2020 17:15 Ответить
Они в меньшенстве. Украина уже не выдет из этого дерьма. Или это дерьмо,феодализация страны, или война.
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11.12.2020 19:24 Ответить
ДУРНЯ
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11.12.2020 21:19 Ответить
"Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5923
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11.12.2020 22:36 Ответить
ЗЕ дуралей и не подозревает что его ждет
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14.12.2020 11:47 Ответить
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