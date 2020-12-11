Проект "Без цензуры": Путин, введи вакцину! Как Россия и ее пятая колонна в Украине навязывают свой фуфломицин. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" разбираем фейки и дезинформационную кампанию в поддержку российской пародии на вакцину от ковида.

Со скальпелем и холодной головой Богдан Буткевич исследует, какой яд и кто именно вливает в мозги сограждан.

Кто хочет впарить украинцам фуфломицин от Кремля? Как медведчуковско-мураевский телевизионный ад нагнетает истерию и убеждает украинцев загонять себе в вены непонятную русскую бодягу? И можно ли привлечь к ответственности за этот треш хотя бы кого-то?

А вы готовы вакцинироваться? И если да, то чем?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 8 декабря некоторые украинские СМИ распространили заявление Российского фонда прямых инвестиций, в котором говорилось, будто бы "выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладило АО "Биолек". Источник агентства в правоохранительных органах опроверг эту информацию, отметив, что это очередная провокация со стороны страны-агрессора.

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