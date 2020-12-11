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Проект "Без цензуры": Путин, введи вакцину! Как Россия и ее пятая колонна в Украине навязывают свой фуфломицин. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" разбираем фейки и дезинформационную кампанию в поддержку российской пародии на вакцину от ковида.

Со скальпелем и холодной головой Богдан Буткевич исследует, какой яд и кто именно вливает в мозги сограждан.

Кто хочет впарить украинцам фуфломицин от Кремля? Как медведчуковско-мураевский телевизионный ад нагнетает истерию и убеждает украинцев загонять себе в вены непонятную русскую бодягу? И можно ли привлечь к ответственности за этот треш хотя бы кого-то?

А вы готовы вакцинироваться? И если да, то чем?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 8 декабря некоторые украинские СМИ распространили заявление Российского фонда прямых инвестиций, в котором говорилось, будто бы "выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладило АО "Биолек". Источник агентства в правоохранительных органах опроверг эту информацию, отметив, что это очередная провокация со стороны страны-агрессора.

Также читайте: Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Медведчук Виктор (1789) путин владимир (31267) россия (95526) COVID-19 (18608) Буткевич Богдан (433) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 8209
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11.12.2020 16:17
+19
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 7095
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11.12.2020 16:18
+12
Вколоти Медведчуку, Шуфричу та усьому ОПЗЖ цей фуфломіцин прямо в мозок!
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11.12.2020 18:32
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Правила форума Совет форумчан
При твоем порохе,медвечук захватил 3 канала
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11.12.2020 16:13 Ответить
З автоматами та спецназом? Канали державні були?
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11.12.2020 16:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 8209
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11.12.2020 16:17 Ответить
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 7095
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11.12.2020 16:18 Ответить
Типичная психология зе-тыпила:
В 2019 году один ВАТНИК покупает у другого ВАТНИКА телеканал ZIK.
А кто виноват?
Разумеется ПОРОШЕНКО!!!!!!!
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11.12.2020 16:46 Ответить
А у вас других аргументов нет,как присоединение к зе или раше,тогда вспомните,как отменили (при порохе)все самолеты в рашу, а медвечук летал в это время в рашу и чувствовал себя очень комфортно!!!! Можете не отвечать, проплаченный порохобот.
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11.12.2020 18:30 Ответить
Вай-вай, "оплаченный"!.... а где же мои деньги?!
И ты САМА ответила на свой вопрос: ОТМЕНИЛИ самолеты, но НЕ ЗАПРЕТИЛИ.
Мертвечук летал или ЧАСТНЫМИ самолетами или нанимал ЧАРТЕР!
Запрет таких полетов прямо НАРУШАЕТ Конституцию и требует серьезных оснований:
Карантин, Военное Положение или что либо подобное.
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11.12.2020 21:59 Ответить
ОНО еще конституцию читает.))))
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12.12.2020 11:36 Ответить
что, нечего ответить?
на всех фронтах - облом?
тебе тоже не мешало бы что нибуть почитать умного, учебник истории или логики за 6-7 класс.
может хоть думать получше научилась бы...
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12.12.2020 12:30 Ответить
бла-бла-бла-....... никакого конструктива, никаких фактов... пошла примитивная истерика.
успокоительного прими... ведра два...
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12.12.2020 15:15 Ответить
До каких пор эта мразь - мертвечук буде здесь воздух портить!!!!
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11.12.2020 16:09 Ответить
Поки влада буде йому це дозволяти!
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12.12.2020 05:34 Ответить
кремлёвское зелье ... укол , и ты @уйло
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11.12.2020 16:10 Ответить
так а які проблеми, хай на собі ту муть рашапоїдно-короновірусну випробують, спочатку мертвечук зі своїм смердючим шоблом потім весь лохторат усією пятою колоною тоді і побачим, всі виздихають чи ні.
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11.12.2020 16:19 Ответить
А может пусть идиоты колются. Воздух чище будет, да и страну спасем.
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11.12.2020 16:22 Ответить
Кацапам только такуЮ бодягу и колоть.Козлам один хрен что колоть.
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11.12.2020 16:29 Ответить
А я знаю кто виноват,что рассейская фуфловакцина хреновая для людей -это западные фармацевтические концерны! Да! Сам письков это сказал! Но для холопов она хороша!
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11.12.2020 16:50 Ответить
Давно не слышно было такого бреда !!
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11.12.2020 17:19 Ответить
А на яких правах і за чиїм дорученням цей олень їздить до країни агресора і щось там трендить від імені України? Хай полетить ще раз у кацапстан, а назад борт з цим ч.ом хай не приймають в Україні - хай тусується з своїми однодумцями у Ростові.
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11.12.2020 18:11 Ответить
Вколоти Медведчуку, Шуфричу та усьому ОПЗЖ цей фуфломіцин прямо в мозок!
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11.12.2020 18:32 Ответить
Если мы все не уничтожим эту мразь медвечука- сатану с его компашкой,то Украине будет конец!!!!!
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11.12.2020 20:10 Ответить
ей уже конец, ЗЕдебилка.
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12.12.2020 16:25 Ответить
Самокритично, я и не сомневалась В ТЕБЕ ПРОДАЖНЫЙ БОТ!!!Опять поменял ник!!)))
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12.12.2020 16:36 Ответить
Я не меня ник, шлюшка ты туповатая, от модеров бан получаю но ники не меняю.
Так что упс. Опять обосралась. Вы зедауны клинические идиоты.

Я лишь получаю кайф тролля таких ****** как ты и тебе подобных отбросов)))
Самокритикой перед зеркалом будешь заниматься. Ну или на коленях перед мужем, посасывая)))
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12.12.2020 19:56 Ответить
Ты гнида в Украине или из раши,ты примитивная уродливая фашистко-раша провокаторо,у тебя нет ума говорить нормальные слова, только матюки. Поверь твоё время истекает, ты получешь и ты получишь первым,я тебя ВИЖУ. всё- тебе конец))) каждое твоё слово будет тебе гильотиной!!!
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12.12.2020 20:45 Ответить
Ты дуууу-рааа. Коротко и ясно.
Из раши может твои родители? Психопатка ты не уравновешенная)))
Иди умойся холодненькой водичкой. Может отпустит)))
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12.12.2020 22:02 Ответить
Миха Чаплыга сейчас поддерживает мертвечука и слюнявит эту говновакцину.
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11.12.2020 20:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 8480
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11.12.2020 21:45 Ответить
а чё, у Мертвечука есть шансы победить в 2024 году, правда Зеленский его электорат по всем расчётам должен выкосить раньше, кого голодом от безденежья, кого коронавирусом, кого в полицейских застенках и тюрьмах.
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12.12.2020 13:13 Ответить
Зедауны плавно перетекут в Медведчука. Вполне себе реальный сценарий.
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12.12.2020 19:57 Ответить
Портрет царя Московії

Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 8342
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12.12.2020 00:31 Ответить
Антип! ти де пропав, вакцина Є! Готуй дупу , буде тобі щастя. Хто бачить його передайте йому.
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12.12.2020 04:04 Ответить
Скажите, как страна, которая ворует унитазы с наших кораблей, может кричать о космических технологиях и о создании новейшей вакцины? Там же - в унитазе все замешивали? Для этого и воровали? Без наших унитазов у них ничего бы не получилось? Ни с вакциной, ни с покорением Марса?
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12.12.2020 10:07 Ответить
Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін - Цензор.НЕТ 9254
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12.12.2020 12:51 Ответить
российская вакцина в первую очередь рекомендована для сочетанной инфекции (коронавирус+менингококк+вирус русского мира). Других она не защитит.
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12.12.2020 13:09 Ответить
Не поддавайтесь! Название вакцины дебильное. Следует назвать Путинк V или Путля V. И неизвестно, оно против вируса или для прививки лишней хромосомы.
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12.12.2020 13:57 Ответить
России нужен полигон для массового испытания вакцины, а украинцы для этого идеально подходят. Ну не на своих же гражданах проводить эксперименты!
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12.12.2020 17:57 Ответить
і хріна лисого можна буде тепер перевірити, що будуть колоти українцям

всього найкращого!
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12.12.2020 18:32 Ответить
пусть сначала уколят этот ветеренарный препарат фуфло-вакцину, путину, . медведчуку и рабиновичУ!!! А результат мы сами увидим!!
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12.12.2020 18:55 Ответить
руки з жопи, руки з жопи, та ні мабуть місце таке. при совку що не почнуть робити- на виході атомат калашнікова. а зараз які ліки не зроблять- на виході "новічок-м"
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12.12.2020 20:45 Ответить
Ну, по мне, то задача государства в данном случае должна ограничиться разъяснением последствий от вакцинации. А дальше - дело каждого, теория Дарвина доказала свою эффективность.
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13.12.2020 00:40 Ответить
Даёшь ФУФЛОМИЦИН!
С ним можно жрать ВОДЯРУ!
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13.12.2020 02:27 Ответить
С*ка - йшов Сьомий рік війни з Московієй і зараз Московія хоче знищити Україну своєю отрутою
Україна не пройшла тест на ВАТУ - ватний президент тому краще підтвердження. Маю надію що не буде голосувати на наступних виборах президента у 2021 році
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13.12.2020 14:42 Ответить
слухайте, ну хай присилають. Всі, хто ненавидить кацапстан, наврядчи погодяться на кацапську вакцину, а всі хто засраху любить - хай роблять ! І навіть тре примушувати їх вакцинуватися кацапською "вакциною". В чому питання.)), може нам таки потрібен кацапський фуфломіцмн? )
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13.12.2020 22:54 Ответить
щоб генофонд трошки підправити ! )
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13.12.2020 22:55 Ответить
 
 