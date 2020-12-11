Проект "Без цензуры": Путин, введи вакцину! Как Россия и ее пятая колонна в Украине навязывают свой фуфломицин. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без цензуры" разбираем фейки и дезинформационную кампанию в поддержку российской пародии на вакцину от ковида.
Со скальпелем и холодной головой Богдан Буткевич исследует, какой яд и кто именно вливает в мозги сограждан.
Кто хочет впарить украинцам фуфломицин от Кремля? Как медведчуковско-мураевский телевизионный ад нагнетает истерию и убеждает украинцев загонять себе в вены непонятную русскую бодягу? И можно ли привлечь к ответственности за этот треш хотя бы кого-то?
А вы готовы вакцинироваться? И если да, то чем?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, 8 декабря некоторые украинские СМИ распространили заявление Российского фонда прямых инвестиций, в котором говорилось, будто бы "выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладило АО "Биолек". Источник агентства в правоохранительных органах опроверг эту информацию, отметив, что это очередная провокация со стороны страны-агрессора.
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В 2019 году один ВАТНИК покупает у другого ВАТНИКА телеканал ZIK.
А кто виноват?
Разумеется ПОРОШЕНКО!!!!!!!
И ты САМА ответила на свой вопрос: ОТМЕНИЛИ самолеты, но НЕ ЗАПРЕТИЛИ.
Мертвечук летал или ЧАСТНЫМИ самолетами или нанимал ЧАРТЕР!
Запрет таких полетов прямо НАРУШАЕТ Конституцию и требует серьезных оснований:
Карантин, Военное Положение или что либо подобное.
на всех фронтах - облом?
тебе тоже не мешало бы что нибуть почитать умного, учебник истории или логики за 6-7 класс.
может хоть думать получше научилась бы...
успокоительного прими... ведра два...
Так что упс. Опять обосралась. Вы зедауны клинические идиоты.
Я лишь получаю кайф тролля таких ****** как ты и тебе подобных отбросов)))
Самокритикой перед зеркалом будешь заниматься. Ну или на коленях перед мужем, посасывая)))
Из раши может твои родители? Психопатка ты не уравновешенная)))
Иди умойся холодненькой водичкой. Может отпустит)))
всього найкращого!
С ним можно жрать ВОДЯРУ!
Україна не пройшла тест на ВАТУ - ватний президент тому краще підтвердження. Маю надію що не буде голосувати на наступних виборах президента у 2021 році