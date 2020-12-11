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"Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо#####?", - "Как официальное лицо могу заявить, что это хорошие люди", - Арестович и Бутусов о сторонниках президента. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил свой нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, который он оставил на своей странице в соцсети 31 марта 2020 года.

Об этом посте в соцсетях напомнил Арестовичу главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24" и спросил, не изменилось ли мнение Арестовича за время работы в ОП.

"Надо разделить мою позицию. Если личное, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими долбо##### и сейчас. Это если личное. Как официальное лицо, я не могу называть ни одного гражданина Украины плохими словами. Я всех люблю несмотря на политический окрас, принадлежность к партиям, несмотря на их мнение и изменения их мнения... Я считаю, что это хорошие люди, граждане...", - ответил Арестович.

Читайте также: "Единый голос" Украины в ТКГ Арестович называл избирателей Зеленского "вульгарными долбо#бами", а его самого - "марионеткой олигархов", и утверждал, что Ермак работает на Кремль

Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо#####?, - Как официальное лицо могу заявить, что это хорошие люди, - Арестович и Бутусов о сторонниках президента 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Бутусов Юрий (4358) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+81
Я так вважаю.
Їх долбо#####.
Підстав змінити мою думку - обмаль.
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11.12.2020 16:30
+57
"Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо#####?", - "Как официальное лицо могу заявить, что это хорошие люди", - Арестович и Бутусов о сторонниках президента - Цензор.НЕТ 433
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11.12.2020 16:32
+47
"Ви досі вважаєте виборців Зеленського довбо ######?", - "Як офіційна особа можу заявити, що це хороші люди", - Арестович і Бутусов про прихильників президента - Цензор.НЕТ 3321
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11.12.2020 16:44
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Страница 4 из 4
Но все свидетели погибли. Все. Спецзадание от ФБР.
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11.12.2020 18:45 Ответить
так Арестович сейчас в бабском или в мужском выступает ?
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11.12.2020 19:04 Ответить
Он теперь в команде-,,а какая разница?,,
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11.12.2020 20:18 Ответить
Это многое обьясняет. К тому же он постоянно раздваяица--- на арестовича ,окончательно просравшего свой имидж, и важнейшую, по его мнению, персону в зеполитике.которая даже не оформлена официально приказом ,,величайшего,, клоуна,20 помощником в зеканцелярии при человеке,который по всем признакам работает нароссию. Принят на должность "фантазера-отгавкивателя" и " придавателя говну в штанах зеленой власти вкуса победы"
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11.12.2020 21:12 Ответить
Він ледібой.
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11.12.2020 23:22 Ответить
Избавьте уж от очередного клоуна, внештатный советник младшего делопроизводителя, "официальное лицо".
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11.12.2020 18:38 Ответить
такими ж , як і ви))))
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11.12.2020 18:53 Ответить
"Надо разделить мою позицию. Если личное, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими долбо##### и сейчас. Это если личное. Как официальное лицо ... я сейчас вам сымитирую ОРГАЗМ ЗЕвластью


соль басни такова:
мужики, одевающие бабские платья - бл...ди


"..не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица..." https://censor.net/ru/v3236451
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11.12.2020 19:02 Ответить
ще й деякі воєнні експерти у студії... додав він. Маестро гнилого слова й гнилий зсередини - цінна знахідка брехливо-продажній владі.
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11.12.2020 21:26 Ответить
Як не вірити аксіомі… Не вивчив за все життя мову, значить вражина. Арестович - замаскована Сволота.
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11.12.2020 19:03 Ответить
Одно слово - ГНИДА!
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11.12.2020 19:21 Ответить


"Ви досі вважаєте виборців Зеленського довбо ######?", - "Як офіційна особа можу заявити, що це хороші люди", - Арестович і Бутусов про прихильників президента - Цензор.НЕТ 3520
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11.12.2020 19:31 Ответить
Ну что тут можно сказать? Арестович умудрился опустить сам себя ниже плинтуса. Может специалист он хороший, а как человек.... Дермецом даже не попахивает, а за квартал смердит.
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11.12.2020 19:34 Ответить
Жаль, арестович оказался дешёвой актриской , которую так легко смогли перекупить...
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11.12.2020 19:37 Ответить
Ув. Юрия не жаба часом давит Как избирата Зелемойского
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11.12.2020 19:48 Ответить
Хочется, по этому вопросу, услышать мнение рта зебила - т. мендел. Шо там с ртом- есть два варианта - рот занят и во втором варианте присутствует вариант первый.
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11.12.2020 19:51 Ответить
Этому ******** арестовичу пора оглядыватся на все стороны...
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11.12.2020 19:51 Ответить
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11.12.2020 21:19 Ответить
Таки так - 73% - довбо@би !!!
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11.12.2020 19:57 Ответить
у цієї ***** арестовтовички вже мозоль на язиці від вилизування дупи зеленій шмарклі.
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11.12.2020 20:31 Ответить
https://twitter.com/IhorLapin
https://twitter.com/IhorLapin

Ihor Lapin

@IhorLapin


Арестович Люся - ти П.О.Ц. (Після фрази про "нам не треба повного контролю кордону...)
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11.12.2020 21:19 Ответить
Тобто, зі слів Арестовича, про дєяких людей у студіїїа смае з воєнних експертів назвав тим словом , а експертів таких було там двое... Добряче ппоказав , яких радників цінує ця влада. Нижче опустити себе не зміг би навіть Зеленський.
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11.12.2020 21:23 Ответить
У бубочки все еще впереди. С удовольствием посмотрим на это.
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12.12.2020 17:19 Ответить
А зачем Арестович согласился на должность с раздвоением личности мнения?
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11.12.2020 21:24 Ответить
То було не развдвоєніє, то було маскування. Якби він був талант-воїн- розвідник експерт за Україну то не тільки 31 раз ходив на ЛФ і не аж в 18-му (заради піару на майбутнє. ) . То не раздвоєніє - якби він був справжінм раніше - його б ця ЗЕмерзота сьогоднішня міняла на тих, кого вони сьогодні привели до влади.
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11.12.2020 21:42 Ответить
трудно не согласиться с ********** арестовичем таки да 73%=долбоё.ы
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11.12.2020 21:28 Ответить
Півень у розпущенному від власної самозакоханності різнокольровому пір'ї, такому ж як його думки та погляди, клюнув жаворонка за те, що той вголос проспівав про прихід світанку з просвітлінням на відміну його кукуріканню во славу вічної ЗЕЛЕНОБОЛОТНОЇ ГИДОТИ
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11.12.2020 21:37 Ответить
люся арестович скоро с медведчуком фоткатся будет
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11.12.2020 21:56 Ответить
И целоваться в десны.
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12.12.2020 17:20 Ответить
урусский рассказал, что у ермака(швондера) 30 советников, он же тупи-тупи.
29 советник это арестович, но этому 29 советнику доверили миссию отбеливать на ТВ товарища ермака и компанию слуг олигархов.
Недавно он на канале, с вновь назначенным молодым нач. ГУР рас сказывал, что операции по захвату вагнеровцев не было. Сейчас он говорит, что у него нет доступа, и он точно не знает.
идеологии у товарища нет, мутный тип был всегда.
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11.12.2020 22:18 Ответить
Ну какие они ********* ? Хороших кормильцев мне подогнали...
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11.12.2020 23:12 Ответить
На Ютюбе у этого травестита целая секта ловероф-фолловеров. И похоже, многие это делают ему бесплатно, в отличии от него самого.
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11.12.2020 23:17 Ответить
Я недавно подписался только для того,что бы посмотреть как человек из за своей жадности ,амбиций и опломба будет просирать все что наработал. И забанил меня алексей сразу и я так понял навсегда за очень неудобные для него вопросы. А оно любит только пошлую лесть. Так что не все кто подписан являются его поклонниками
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12.12.2020 01:13 Ответить
Да и 120 тыс.подписчиков у него на канале это меньше,чем у прыщавых заикающихся школьников,распечатывающих посылки с китайским шлаком. Так что я бы не преувеличивал значимость этого несостоявшегося актера.
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12.12.2020 01:21 Ответить
Сам подписан давно,после его переобувания не отписался , бо тоже очень любопытно...)
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12.12.2020 19:28 Ответить
Будь-який виборець - довo&, власне...)
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11.12.2020 23:24 Ответить
Я завжди кажу - довбоЗЕби! Мілєнько і зі смаком, і не лайка, за яку можуть забанити. Бутусов якби читав коментарі на своєму сайті, то знав би це прекрасне слово, яке я вигадала в силу обставин вибору 73% та по аналогу слова «преЗЕдент», яке вигадали безграмотні політтехнологи КоЗеМанди.
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11.12.2020 23:33 Ответить
Нормально !
А я пам*ятаю, як весною 2019 за слово =зебіл= мало не банили, коменти терли точно, а ці, тепер ось названі довбо**ми (зі статті, цитата, пряма мова !!!) - ще бігали жалілися на нас і кричали, що їх принижують і ображають кляті порохоботи за їхні ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ПЕРЕКОНАННЯ.
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11.12.2020 23:38 Ответить
Радует, что 25% в стране - не долбо... Количество чаще всего не означает качество. Ставить задачу добиться 100% недолбо...ства - означает уподобиться долбо...ам.
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12.12.2020 07:41 Ответить
Если бы я хотел пошутить, то сказал бы что Арестович перевоплощаясь в роли противоположногго пола мог заболеть раздвоением личности. ПРосто психопат...
Но а если серьезно и если он действительно профессиональный разведчик, то перевоплощаться, говорить то что хочет услышать собеседник -- это чуть ли не первое чему учат во всех разведшколах
(и кстати в школах актерского мастерства, привет Зеленскому, который именно так охмурил 73% простаков- обывателей)
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12.12.2020 07:55 Ответить
Ми люди. Ходим по граблях,
Дарів чекаєм з коминів,
Шукаєм щастя в злих землях,
І любим цирк. І кловунів.
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12.12.2020 11:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ---0БЕЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ .. А еще лучше - РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ! ...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
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12.12.2020 11:25 Ответить
Уже недоступно.
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12.12.2020 17:24 Ответить
почему печкин был злой, да потому, что у него не было велосипеда, есть люди, которые за портфель как и кравчук за гроши и в церкви напердят, цитирую маскаля г.г.
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12.12.2020 12:49 Ответить
вот это "достойная " ваЗЕлиновская Шалашовка, отрабатывает бенины во все дырки....
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12.12.2020 12:52 Ответить
И вот такие проститутки у нас во власти всегда!
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12.12.2020 12:55 Ответить
Мне более импонирует оценка Арестовича от 31 марта. Но понятно, что сейчас он связан своей должностью. Может для этого ему и сделали такое предложение - чтобы не вякал.
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12.12.2020 13:42 Ответить
Арестович: Как нечастное лицо я полностью не согласен с тем, что думаю как частное лицо. Поэтому , как нечастное лицо, очень уважаю граждан Украины, которых моё частное лицо считает долбо***ми... а нечастное не считает. И это - моя недвусмысленная позиция. *95-й квартал, походу, одних дол***ов на работу нанимает... Они им ментально ближе
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12.12.2020 13:46 Ответить
Они сами такие.
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12.12.2020 17:25 Ответить
Під коментами Арестовича про довбо"обів-зебілоїдів набігла зе-ботва, щоб власноруч підтвердити правдивість його слів
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12.12.2020 14:07 Ответить
Найкращі люди для влади довбойоби.
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12.12.2020 14:20 Ответить
довбо....по дереву это точно.
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12.12.2020 14:53 Ответить
Изберателей зеленского долба#ами считают все нормальные люди,
долбае#ми их считает арестович,
да и сам Зеленский очевидно так считает раз принял его на роботу.
Но вот сами избератели почему-то уверены что єто не так.
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12.12.2020 15:04 Ответить
да и причем всех без исключаний.
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12.12.2020 15:17 Ответить
Боже мой, что вы читаете!
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12.12.2020 16:21 Ответить
На яскравому прикладі арестовича, можна зрозуміти, чому протягом сторіччя, Україна борсається у власному лайні, в невдалих спробах піднятися з колін, при цьому звинувачуючи всіх, крім себе.
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12.12.2020 16:24 Ответить
Дійсно ДУЖЕ ЯСКРАВО ВИХОДИТЬ! На Арестовыча знайшовся Бутусов - й зараз він теж, як і Люся ,герой усіх каналів . Арестович хотів змішати його з гівном своїми здібностямі до використання психології інформнапалму, завдячуючи співпраці з владою , а шо-та не сраслось-ефект вийшов як у діда Фокіна. Отакий незадачливий віце-преЗЕ Козир. ... Який був продюсер такий з нього й агент рашистів...
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12.12.2020 16:40 Ответить
Ермак добивается союза Украины и "Л/ДНР" - на ютубе апостроф - интервью с Пионтковским
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12.12.2020 16:32 Ответить
73 процента это психически здоровые люди. Их противники носители психотравмы - результата семейного, школьного, университетского образования и интеллектуального совершенства в условиях корпоративно - криминальной ментальности власти периода их становления социально значимыми личностями. В этом и суть проблем безуспешной судебной реформы с резонансным решением КСУ, судьи которого иными пока быть не могут; и неспособность власти победить коррупцию, ставшей основой производственных отношений в прошлые десятилетия и требующей смены поколений. Носители психотравмы признаться себе в том, что они потенциальные кандидаты на беседы с психотерапевтами никогда не смогут. Надо набраться терпения и готовить молодое поколение к жизни в других мировоззренческих координатах с элементарной порядочностью и дружелюбием. при равных правах и обязанностях. Злобствование по адресу 73 процентов - свидетельство морального разложения по указанным выше причинам на основе корпоративного мировоззрения.
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12.12.2020 17:33 Ответить
Набраться терпения? Такого как было при Хрущевском СССР? Коммунизм это молодость мира и строить его молодым? Или такого как проповедуют слуги, опзжопцы, ЗА ЖИТТЯ? а за чью жизнь? За твою Василий, за мою или за жителей Украины? Смотри в корень, как говорил Кузьма Прутков. ОНЕ имеют ввиду свою жизнь. Как сказал ВЕЛИКИЙ кормчий думай ТЕ
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12.12.2020 21:21 Ответить
Ну в этом этот мудень (арестович ) прав - все зебилы - ******** - ВСЕ 73%.
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12.12.2020 22:49 Ответить
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