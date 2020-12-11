"Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо#####?", - "Как официальное лицо могу заявить, что это хорошие люди", - Арестович и Бутусов о сторонниках президента. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил свой нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, который он оставил на своей странице в соцсети 31 марта 2020 года.

Об этом посте в соцсетях напомнил Арестовичу главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24" и спросил, не изменилось ли мнение Арестовича за время работы в ОП.

"Надо разделить мою позицию. Если личное, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими долбо##### и сейчас. Это если личное. Как официальное лицо, я не могу называть ни одного гражданина Украины плохими словами. Я всех люблю несмотря на политический окрас, принадлежность к партиям, несмотря на их мнение и изменения их мнения... Я считаю, что это хорошие люди, граждане...", - ответил Арестович.

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