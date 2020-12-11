"Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо#####?", - "Как официальное лицо могу заявить, что это хорошие люди", - Арестович и Бутусов о сторонниках президента. ВИДЕО
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил свой нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, который он оставил на своей странице в соцсети 31 марта 2020 года.
Об этом посте в соцсетях напомнил Арестовичу главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24" и спросил, не изменилось ли мнение Арестовича за время работы в ОП.
"Надо разделить мою позицию. Если личное, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими долбо##### и сейчас. Это если личное. Как официальное лицо, я не могу называть ни одного гражданина Украины плохими словами. Я всех люблю несмотря на политический окрас, принадлежность к партиям, несмотря на их мнение и изменения их мнения... Я считаю, что это хорошие люди, граждане...", - ответил Арестович.
Читайте также: "Единый голос" Украины в ТКГ Арестович называл избирателей Зеленского "вульгарными долбо#бами", а его самого - "марионеткой олигархов", и утверждал, что Ермак работает на Кремль
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соль басни такова:
мужики, одевающие бабские платья - бл...ди
"..не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица..." https://censor.net/ru/v3236451
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Ihor Lapin
@IhorLapin
Арестович Люся - ти П.О.Ц. (Після фрази про "нам не треба повного контролю кордону...)
личностимнения?
29 советник это арестович, но этому 29 советнику доверили миссию отбеливать на ТВ товарища ермака и компанию слуг олигархов.
Недавно он на канале, с вновь назначенным молодым нач. ГУР рас сказывал, что операции по захвату вагнеровцев не было. Сейчас он говорит, что у него нет доступа, и он точно не знает.
идеологии у товарища нет, мутный тип был всегда.
А я пам*ятаю, як весною 2019 за слово =зебіл= мало не банили, коменти терли точно, а ці, тепер ось названі довбо**ми (зі статті, цитата, пряма мова !!!) - ще бігали жалілися на нас і кричали, що їх принижують і ображають кляті порохоботи за їхні ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ПЕРЕКОНАННЯ.
Но а если серьезно и если он действительно профессиональный разведчик, то перевоплощаться, говорить то что хочет услышать собеседник -- это чуть ли не первое чему учат во всех разведшколах
(и кстати в школах актерского мастерства, привет Зеленскому, который именно так охмурил 73% простаков- обывателей)
Дарів чекаєм з коминів,
Шукаєм щастя в злих землях,
І любим цирк. І кловунів.
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долбае#ми их считает арестович,
да и сам Зеленский очевидно так считает раз принял его на роботу.
Но вот сами избератели почему-то уверены что єто не так.