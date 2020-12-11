Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы. ВИДЕО

При составлении админпротокола на водителя за нарушение правил дорожного движения, его "защитники" набросились на полицейских и пытались убежать, а потом, во время преследования - начали стрелять в правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Как отмечается, событие произошло в поселке Терезино Белоцерковского района. Там экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административных материалов на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками, а после скрылись в неизвестном направлении.

На розыск автомобилей, на которых поехали злоумышленники, были ориентированы все наряды полиции Киевщины. Одну из машин заметили работники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса. На законное требование правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, пассажир вышел из машины, выстрелил и угрожал стражам порядка оружием.







Для задержания мужчин, которые сопротивлялись и не выполняли законных требований правоохранителей, на территории столичной области была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД задержало злоумышленников. Сейчас троих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также установлено всех участников события, их действиям будет дана правовая квалификация.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности оружие и боеприпасы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, в Киевской области группа правонарушителей напала на полицейских, остановивших пьяного водителя. В ходе задержания двое из правонарушителей открыли огонь из оружия. Их удалось задержать лишь при помощи КОРДа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплату сотрудникам полиции нужно повышать в несколько раз, - Геращенко