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"Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

Глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслан Демченко - российский шпион.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о о провале спецоперации по поимке российских наемников ЧВК "Вагнер".

"Могу точно сказать, что будут политические последствия. Действующий глава ОП, а также те пророссийские, на мой взгляд, агенты, которых он назначил на стратегическую должность начальника комитета разведки... Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб... Я считаю, что если будет проведено расследование, то для этого (импичмента, - ред.) будут все основания", - сказал Бутусов.

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Автор: 

россия (95526) шпионаж (1387) Бутусов Юрий (4358) ЧВК Вагнер (1332) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+82
Там москаль на москалі та москалем погоняє !!)))
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11.12.2020 17:56
+75
Бутусов разворушил гадюшник пропаРашкинский этим заявлением...
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11.12.2020 17:59
+54
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
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11.12.2020 18:00
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"Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2682
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12.12.2020 09:12 Ответить
Бутусова - в президенты было бы хорошо. Начать называть фамилии - это серьёзно.
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12.12.2020 09:28 Ответить
Нужно не только фамилии называть.
Нужно продвигать эту идею.
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12.12.2020 09:35 Ответить
Бутусов-красава! Уважаю
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12.12.2020 09:38 Ответить
Правильно. От тех кто не уважают тут остаются одни крестики.)
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12.12.2020 15:14 Ответить
багато САНЬ ІЗ ФЛОРІДИ зараз переведуть на Український фронт - вибори скінчились.
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12.12.2020 16:50 Ответить
а что по этому поводу скажет ссынарыст быванов? он же голова по разоблачению... или он в ту голову только ест?
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12.12.2020 09:39 Ответить
глава комитета по вопросам разведки - российский шпион//

Тю!! Да у нас и президент как бы ....
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12.12.2020 10:32 Ответить
Зе не шпион, интеллект не тот, его роль " полезного идиота" для РФ.
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12.12.2020 15:41 Ответить
"...интеллект-не тот", та й сцикун - "ще тот".....
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13.12.2020 00:16 Ответить
"інтелект не тот", але - "шпийон"... москалям і таке підходить... бо - лайно да лайна...
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13.12.2020 04:29 Ответить
Гаварілі же Руслану, ну нє насі ти каждий дєнь будьоновку, і парашут нє таскай --- іть заметут. Хахли саабразительниє, через пару-тройку лєт спалят. Так он ісчо на балалайке "камарікі" бренчит.... Нє-є , на павишеніє , адназначна....
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12.12.2020 10:42 Ответить
А НАТАЛКА ЯК ШАЛАВКА .
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12.12.2020 11:21 Ответить
Вона наташа.
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12.12.2020 12:46 Ответить
"23 сентября 2014 года президент Украины https://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником". Дальше тайна покрытая мраком, до 2019 ни слова. Как долго он "советовал" и что именно ничего не ясно. Может он двойной агент.
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12.12.2020 11:50 Ответить
Звичайна продажна потвора !!! ))))
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12.12.2020 12:05 Ответить
тогда он сидел как мыша, боялся у него не было допуска к государственным делам, советник это такое, а сейчас ему дали допуск( понимаешь что это киць) дали должность по надсмотру по разведке, и пошёл слив, а вообще что бы ты понимала все бывшие члены КП работники СБУ до 2004 и работники Мин ИН дел на 80 процентов агенты открытые или консервы особенно те кто были при Яныке
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12.12.2020 11:52 Ответить
Ще з часів СРСР ,коли МИД СССР був великим філіалом КГБ !!)))
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12.12.2020 12:07 Ответить
Из биографии известно, что ещё в 2005 году - первый заместитель руководителя главной службы внешней политики Секретариата президента Украины. При этом безусловно был допуск к государственным делам.
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12.12.2020 14:01 Ответить
Не удивительно, что ты не понимаешь, как и прочие в лаптях. Советник Президента и глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины - две большие разницы. При зеленой блевотине он имеет полный доступ к секретной развединформации и гостайне.https://censor.net/ru/v3236490
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12.12.2020 13:17 Ответить
Бутусову нужна охрана, он ламает планы Кремля, а эти таких убирают со своей дороги!!!!!!!!!
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12.12.2020 11:46 Ответить
посмотрим, как Аваков ее даст. или он охраняет только Бандаренку, Портянку и Лукашиху! даже с Акуевой снял охрану, после чего ее и убили!!!!
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12.12.2020 20:40 Ответить
охрану можно запросить в разных местах не обязательно у Авакова
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12.12.2020 20:49 Ответить
Для того і "снял охрану", а хто ж і ще знав, якою дорогою поїде Окуєва.
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13.12.2020 05:58 Ответить
Навеяло... "Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6726
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12.12.2020 14:14 Ответить
А может это такая информвойна - в МО решили таким путем пойти против ОПУ - ввести в игру Бутусова громкую и бескомпромисную
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12.12.2020 16:25 Ответить
И что бы там ни было - от него теперь не могут отказаться в эфирах ни говноканалы ни каналы Медведчука ни каналы Пороха - ОТЛИЧНАЯ ПОБЕДА ,просвещение долбодятлов Украины
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12.12.2020 16:28 Ответить
ви часом не Саня із Флоріди? )) сюда его могут перевесті наработу ))
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12.12.2020 16:48 Ответить
Бутусов , Ви розумієте ж мабуть, що Вас вже взяла Україна на роботу у спецслужби ( справжні, проукраїнські )) ) Безмозглі прорашисти у ОПУ все для цього зробили , й язиком Аферистовича у тому числі.
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12.12.2020 16:54 Ответить
Зе не шпион, интеллект не тот, его роль " полезного идиота" для РФ.
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12.12.2020 17:18 Ответить
Найнята кукла на шпійона не тягне, але без вербовки їй теж ніяк (скоріше через компромат)- Доречі, що було первинним - амбіції тупого ідіота а потім компромат, щоб не звалив. Бо не було б його згоди на працю преЗЕкуклою - не було б й причин його компру засвічувати.
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12.12.2020 17:25 Ответить
Довгого носа Буратіно з нависилими на ньому офшорними ділами вистругав Бєня, той же Бєня якось швидко став здавати кремлю україну , використавши Вову , а Кремль - то спільний проект БЄні, якому Україна єдиний прихисток, та Кремля. Невже хтось вірить , що такий антирежимний (мається на увазі в свтітлі путінського царювання) серіал про Голобородько, просто так Росія втюхувала на свої просторах! Вищий пілотаж Кремля- а потм підтяглися усі олігархи - бо вимоги антикорупційних європейських перебудов їм були не вигідні.
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12.12.2020 17:34 Ответить
Пересадить нужно будет большую часть нынешней власти.
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12.12.2020 18:26 Ответить
Більшість політикуму..
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12.12.2020 18:53 Ответить
було б повчально після тотальної підтримки на виборах президента отримати імпічмент але цьому на заваді буде звичайно ж парламент куди "мудрий нарід" обрав не своїх "слуг", а слуг олігархату..
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12.12.2020 19:07 Ответить
Пойди депутатом в парламент и попри против олигархов. Посмотрим, через сколько дней перемочат всю твою семью, а потом и тебя )
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12.12.2020 19:56 Ответить
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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12.12.2020 20:02 Ответить
уже некоторые люди поняли кто здесь воду мутит, син Щербаня с его кино не просто так появился, так что Ахметову и Таруте тоже предстоят не простые времена у Коломойского проблемы, Фирташ в Австрии, Америка поняла что пока будут эти при власти в Украине у них ничего не получится, так что будет интересно
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12.12.2020 20:33 Ответить
Нам не треба жодних коміків та слуг в керівництві України. Але народ, з допомогою "дружних олігархів" та Росії вибрав таку владу. Так, що умовний "штірліц" став "фюрером" України, але зовсім не користь народу України, що треба нашому супільству запам"ятати на кілька поколінь вперед. В буденному житті чудес не буває, тільки чесна праця і віра дають чудесні результати.
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12.12.2020 20:03 Ответить
Шут гороховий теж агент кремля..всі його потуги на те вказують.
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12.12.2020 21:10 Ответить
Я розумію Бутусова але як можна зрозуміти ці гнидоканали?
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12.12.2020 21:18 Ответить
Зе-дебил так и не понял куда попал((
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12.12.2020 21:50 Ответить
я считаю, что реванш пуйла произошел на выборах Президента в 2019, когда все эти Шабунины, Наемы, Бутусовы, Аваковы Яценюки Белецкие вместе с нацдружинами помогали валить Пороха в пользу Зеленского....

Все то о чем рассказывает сейчас Бутусов было понятно и тогда. Если честно могло быть и еще хуже.
Поэтому Бутусов не рассказал ничего нового, все ожидаемо...

Меня сейчас больше заботит эпидемия ковид19, в результате которой изза полного непрофессионалаизма команды Зеленского (выбранного 73%) мы рискуем получить такую смертность, что все остальное покажется цветочками.
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13.12.2020 08:38 Ответить
Как долго можно терпеть предателей?
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13.12.2020 10:23 Ответить
Подавай на нього матеріали на розслідування, якщо вони є.
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13.12.2020 10:56 Ответить
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