"Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

Глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслан Демченко - российский шпион.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о о провале спецоперации по поимке российских наемников ЧВК "Вагнер".

"Могу точно сказать, что будут политические последствия. Действующий глава ОП, а также те пророссийские, на мой взгляд, агенты, которых он назначил на стратегическую должность начальника комитета разведки... Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб... Я считаю, что если будет проведено расследование, то для этого (импичмента, - ред.) будут все основания", - сказал Бутусов.

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