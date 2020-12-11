"Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО
Глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслан Демченко - российский шпион.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу Натальи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о о провале спецоперации по поимке российских наемников ЧВК "Вагнер".
"Могу точно сказать, что будут политические последствия. Действующий глава ОП, а также те пророссийские, на мой взгляд, агенты, которых он назначил на стратегическую должность начальника комитета разведки... Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб... Я считаю, что если будет проведено расследование, то для этого (импичмента, - ред.) будут все основания", - сказал Бутусов.
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Нужно продвигать эту идею.
Тю!! Да у нас и президент как бы ....
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
Все то о чем рассказывает сейчас Бутусов было понятно и тогда. Если честно могло быть и еще хуже.
Поэтому Бутусов не рассказал ничего нового, все ожидаемо...
Меня сейчас больше заботит эпидемия ковид19, в результате которой изза полного непрофессионалаизма команды Зеленского (выбранного 73%) мы рискуем получить такую смертность, что все остальное покажется цветочками.