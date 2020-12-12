Полиция установила хулигана, который в центре Киева перевернул еврейскую ханукию. ВИДЕО
В минувший четверг на Контрактовой площади Киева 36-летний гражданин совершил хулиганские действия в одном из религиозных символов еврейской общины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
В субботу, 12 декабря, полиция Киева установила личность злоумышленника.
Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
Дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Или сразу полиция прибежит?
Отдавались но не в 32-33 годах...в эти годы уже отдавались на Украинском....а вот в 21году на русском и на идиш ...
Кадровый состав ВКПб найдеш сам...
Чому до цього часу немає суду над організаторами голодомору, чому Ізраїль не визнав голодомор.
Хто зараз править в Україні .....і чому зростає спротив цій владі......
Цей патик для того і поставили щоби перевернути і у слушний час роздути антісемітизм.
А якщо владу погонять, що заспівають.
Цікаво кому Зе ключи від України зібрався передавати????????????