Полиция установила хулигана, который в центре Киева перевернул еврейскую ханукию. ВИДЕО

В минувший четверг на Контрактовой площади Киева 36-летний гражданин совершил хулиганские действия в одном из религиозных символов еврейской общины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

В субботу, 12 декабря, полиция Киева установила личность злоумышленника.

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Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

Дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.