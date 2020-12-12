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Полиция установила хулигана, который в центре Киева перевернул еврейскую ханукию. ВИДЕО

В минувший четверг на Контрактовой площади Киева 36-летний гражданин совершил хулиганские действия в одном из религиозных символов еврейской общины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

В субботу, 12 декабря, полиция Киева установила личность злоумышленника.

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Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

Дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) хулиганство (352) вандализм (601)


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Топ комментарии
+59
Меня интересует дальнейшая судьба хулигановичамана, который надругался над религиозными чувствами половины украинцев, назвав Томос термосом, а Украину - завуалированной порноактрисой.
Which goes around comes around and it's just time has come to get it shoveled up his jewish ass.
Поддерживаю украинца
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12.12.2020 18:15
+43
А що якщо ханукія ображала його релігійні почуття?
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12.12.2020 17:36
+42
А що робить символ релігійної громади на Контрактовій площі? Має офіційний статус?
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12.12.2020 18:01
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израильские беспилотники поставляются на московию, израиль не признал голодамор, какого хрена мы должны превращать свою страну в их религиозную площадку.
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13.12.2020 12:12 Ответить
Ще б так само активно шукали вандалів, що нищать пам'ятники патріотам України!
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13.12.2020 12:55 Ответить
а что в центре Киева делает ханукия ???
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13.12.2020 13:09 Ответить
а можно в студию список столиц мира в ценре которых устанавливают ханукию? огласите
весь список пожалуста
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13.12.2020 13:14 Ответить
В честь главного
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13.12.2020 13:15 Ответить
Вопрос, а мне, как украинцу, можно что-то установить в центре города?
Или сразу полиция прибежит?
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13.12.2020 13:18 Ответить
ГОЯМ НИИЗЯ
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13.12.2020 16:20 Ответить
Так Украина ничему и не научилась. Идем в Европу вот этими дикарями, который называя в ролике украинцев друзьями, считает, что продолжение издевательства над евреями это дружеский шаг к украинскому народу. В общем когут натуральный из-за которого Украина и остается за забором Европы а жлобский гогут считает, что сделал доброе дело для Украины со своими отморозками. Что же конкретно ему сделали евреи.???
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13.12.2020 14:52 Ответить
Уплатит штраф. Скорее всего - рублями, полученными за акцию.
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13.12.2020 14:53 Ответить
Такие патриоты и приводят Украину к разбитому корыту. И получается замкнутый круг. Бідні бо дурні та дурні бо бідні. Потому кому охота учить мову с такой культурой.
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13.12.2020 15:00 Ответить
При чём здесь язык и культура? Ну а если что не так- вокзалы работают.
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13.12.2020 18:24 Ответить
Да при том, что в культурном плане Украина на дне! Просто аля-патриоты продолжающие анти еврейские акции этого не видят.
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13.12.2020 23:28 Ответить
Ты, ценитель дна. Вижу у тебя позднее зажигание. Ждёшь циркуляры с рфии, с темой о чём вякать.Часом не отставник совковый?
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14.12.2020 21:16 Ответить
Я отставник совковый? Да я в 1-ую Мировую таких как ты на обед жевал)))
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14.12.2020 22:38 Ответить
Но кацапским, москворотым ты не брезгаешь гутарить.А на каком языке отдавались приказы про Голодоморы, репресии ,убийства миллионов украинцев ,да и сколько тысяч украинских церквей подорвали говорящие на твоем языке , языке путина и моторылы, а ты говориш кому охота учить украинский...Не учи и не делай одолжения, такиих жареных питухов, кат ты- пол Украины.И вопли аля ,что для меня сделала Украина хорошего ,чтобы я стал учить язык "когутов", оставь для своих тамбовских ********** товарищей, типа Кили Азирива...
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13.12.2020 21:35 Ответить
Пол Украины таких жареных петухов? Да ты что? Так а ты кто? Хочешь поспорить с половиной Украины?
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13.12.2020 23:24 Ответить
Так а чего ответ не на мове? Переведи. почитаю.
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13.12.2020 23:24 Ответить
Так причем тут евреи кретин? На Иврите приказы про Голодомор отдавались. Да тебе просто 3 года с этим придурком надо дать на пару по законам Украины, патриотом которой ты себя считаешь.
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13.12.2020 23:26 Ответить
На Иврите приказы про Голодомор отдавались.
Отдавались но не в 32-33 годах...в эти годы уже отдавались на Украинском....а вот в 21году на русском и на идиш ...
Поліція встановила хулігана, який у центрі Києва перевернув єврейську ханукію - Цензор.НЕТ 1585
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14.12.2020 21:58 Ответить
Так посмотри сам,что на этой картинке. Приказ про Голодомор? Или ты читать не умеешь?
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14.12.2020 22:26 Ответить
Декреты ленина-бланка о продразверстке, их исполнители на местах и тд. и тп...ПСС в помощ...
Кадровый состав ВКПб найдеш сам...
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14.12.2020 22:51 Ответить
изучим а виновных накажем
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14.12.2020 23:23 Ответить
Ты сделал доброе дело назвав пол Украины жареными петухами??? Козлина ты недоразвитый.
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13.12.2020 23:29 Ответить
ТЫ ХОЧЕШЬ ДВИГАТЬ ВПЕРЕД УКРАИНУ, НАЗЫВАЯ ПОЛ СТРАНЫ ЖАРЕНЫМИ ПЕТУХАМИ И УСТРАИВАЯ АНТИ-ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ??? КОЗЛИНА. Попроси денег на ДУРКУ за счет государства лучше. Идиёт.
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13.12.2020 23:35 Ответить
Придурок просто продолжил чужие страдания, вместо того что бы осудить. При этом в Украине не хватает 1900 судей у которых с головой все в порядке.
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13.12.2020 15:39 Ответить
Гой Торы начитался.
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13.12.2020 16:27 Ответить
Таку акцію могли проплатити і самі ізгої, тому що різко піднялось питання про голодомор, який вони активно впроваджували в Україні , а потім заселялись у помешкання жертв.
Чому до цього часу немає суду над організаторами голодомору, чому Ізраїль не визнав голодомор.
Хто зараз править в Україні .....і чому зростає спротив цій владі......
Цей патик для того і поставили щоби перевернути і у слушний час роздути антісемітизм.
А якщо владу погонять, що заспівають.
Цікаво кому Зе ключи від України зібрався передавати????????????
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13.12.2020 18:20 Ответить
помешкання вони заселяли кацапнею, а собі квартирки репресованих в містах
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14.12.2020 08:25 Ответить
В Европе скандал- фура с надписью "БАНДЕРА". Зато в Украине каждый гражданин обязан обожать еврейскую ханукию.
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13.12.2020 18:37 Ответить
Поки каломойські, пенчуки, зелінські, шнайдери, дубенські будуть розкрадати Україну , - це буде повторюватись все частіше
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13.12.2020 18:44 Ответить
Так Дубинский вроде бы румынскоподданный.
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13.12.2020 18:55 Ответить
Экономика на дне, займы у МВФ, по уши в долгах и анти-еврейские погромы еще начали... Просто кретины.
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13.12.2020 23:51 Ответить
Бачили коли-небудь щоб юдей громив тризуб і при цьому на камеру казав "х*хлам - могила"?
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14.12.2020 05:05 Ответить
И пришел Он спасти именно этот народ, да не получилось ....
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14.12.2020 09:39 Ответить
Ну явно ж кацапские происки. Дыбилу заплатили, дабы это сделал. Максимум - административка, а кацапам инфо-повод про фашиствующих антисемитов...
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14.12.2020 18:48 Ответить
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