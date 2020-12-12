Враг трижды обстреливал украинские позиции на Донбассе, ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов, - пресс-центр. ВИДЕО

С начала суток 12 декабря на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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Уточняется, что по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

"Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. "О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре.

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Напомним, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.