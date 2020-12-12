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Бутусов о срыве операции по вагнеровцам: Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене со стороны Ермака и его попытке скрыть это преступление. ВИДЕО

Именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал представителям белорусской власти о том, что едет опасная группа, к которой "надо присмотреться".

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в разговоре с ведущей программы "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

Отвечая на вопросы по поводу срыва спецоперации по вагнеровцам и по поводу того, кто за это должен нести ответственность, он заявил: "Ложь во время войны по одной из самых резонансных операций, которая имеет приоритетное значение для национальной безопасности, это - уголовное дело и это реальный срок наказания. (...) Дело по вагнеровцам и по измене в Офисе президента - это совершенно не шутка. И это уже в комитете услышал каждый депутат "Слуги народа". Они все это прекрасно знают. Это знает прекрасно Андрей Ермак, Офис президента. Сейчас у них есть очень большая задача - закрыть мне рот, потому что мы понимаем, что это дело началось с моей статьи. Сейчас на обсуждении один из первых вопросов, который был к полковнику, командиру спецподразделения ГУР МО, это - или все, что написано в статье Бутусова, соответствует действительности? То есть они свои вопросы строили на той информации, которую я изложил. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что возбуждено уголовное дело. Она находится сейчас в Государственном бюро расследований под контролем Генеральной прокуратуры Украины. Дело не лежит просто в столе. Оно очень медленно, под большим давлением, но все же немного двигается. (...) Под давлением юридических обстоятельств. Зарегистрировано производство, ему нужно давать ход. Иначе тот, кто его просто уничтожит, закроет, возьмет на себя ответственность за сокрытие преступления".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

По мнению Бутусова, именно глава ОП Ермак напрямую причастен к срыву операции.

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была не конкретная. Но достаточна для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", - отмечает журналист.

"Дело уже идет. То есть это услышали депутаты комитета. Я лично в ближайшие дни после обнародования этих фактов подам заявление в правоохранительные органы о государственной измене со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и его попытке скрыть это преступление, что, на мой взгляд, однозначно говорит о именно его причастности к срыву операции", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Бутусов Юрий (4360) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1264)


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Топ комментарии
+54
Да, Ермаку давно не место в украинской власти
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12.12.2020 18:55
+51
Пане Юрію, вимагайте собі охорону! З цими ЗЄ покидьками не шуткуйте.
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12.12.2020 19:00
+50
Надеюсь, Юрий, озадачился и вопросом своей безопасности. Московские гниды не очень церемонятся со своими оппонентами.
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12.12.2020 19:00
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Страница 2 из 2
нету у вас методов против Бутусова
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12.12.2020 19:50 Ответить
Или бени. Кто знает Но я за. Двууголку давно пора превратить в тюремную шапку. И робу вназгрузку, для смеху.
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12.12.2020 19:56 Ответить
Ну....и.....что у нас тогда за перзидент, если у него правая рука предатель??? А откуда вааще этот Сермак взялся? Где этот клоун нашел эту кривую рожу??
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12.12.2020 19:49 Ответить
В цирку. В буквальному змісті.
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13.12.2020 14:36 Ответить
А почему бы и нет.
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12.12.2020 19:54 Ответить
куда ?
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12.12.2020 19:56 Ответить
Зачем Достойного Человека испортить хочешь?
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12.12.2020 19:55 Ответить
В этом и проблема. Все "достойные" люди боятся испачкаться. А нужно работать по шею в грязи.
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12.12.2020 19:58 Ответить
Зачем, пусть ворюги сидят в грязи.
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12.12.2020 20:05 Ответить
Оно очень медленно, под большим давлением, но все же немного двигается. (...) Под давлением юридических обстоятельств. Зарегистрировано производство, ему нужно давать ход. Иначе тот, кто его просто уничтожит, закроет, возьмет на себя ответственность за сокрытие преступления
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12.12.2020 19:54 Ответить
Сокрытие преступления наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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12.12.2020 19:55 Ответить
А бабе из Полтавы, которая джыпом убила пацана на пешеходном переходе, за сокрытие преступления (ее прокурорский муженёк снял с машины видеорегистратор и ее телефон изъял, по которому она болтала за рулем) - так даже в суде права вернули и отпустили дальше давить детей!
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13.12.2020 16:33 Ответить
Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин - Цензор.НЕТ 2001
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12.12.2020 19:56 Ответить
прямо в каталажку , один суд ему уже присудил
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12.12.2020 19:58 Ответить
Знаменитый контрик.
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12.12.2020 19:57 Ответить
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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12.12.2020 20:03 Ответить
И все филиалы раша тв тоже прекратили своё вещание ,а в Украине ситуация в этом плане плачевная ,как говорит Рамиc Юнус
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12.12.2020 21:04 Ответить
Молодчага.
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12.12.2020 20:15 Ответить
ЮРИЙ! Сил Вам , внушительной поддержи (надеемся не все во властных коридорах скурвлены или нормальные ушли оттуда не с пустыми руками) ! С интеллектом все отлично ! Вы переигрываете местных аферистов! Слишком расконсервировано выглядят внешние! Держим за Вас кулачки!
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12.12.2020 20:28 Ответить
вырисовывается новый политик
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12.12.2020 20:34 Ответить
Ще раз про зраду, Ех.
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені».
А тепер, як ми. От так і живемо
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12.12.2020 20:37 Ответить
При новой власти можно будет поставить Бутусова, на какую-нибудь нормальную должность, такие люди Украине надо.
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12.12.2020 20:37 Ответить
....зачем это вливать в сеть.если люди серьезные и есть доля правды в намерениях что то подать е шансов на дальнейшее движение. один это не делает ни кто и не где. Андрюша если в деле его прикроют и те и эти. нужен все. и закатать в асфальт тоже не запрещали. хотя статья гос.измена звучит красиво.....похоже на обычные крысиные перегоны. тут гордона хватает. хватит)
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12.12.2020 20:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=STxgh-J5gs8 Вся политика погрязла в коррупции.
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12.12.2020 20:45 Ответить
Респект Юрий!
Вся адекватная Украина с тобой!
зеЛю спасает только пандамения - после нее выносить будем зеленых!дело времени
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12.12.2020 21:00 Ответить
"...Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене..."
А скільки часу пройшло від того, як "заявітєль в бліжайшєє врємя" дізнався про злочин?

Схоже на ющенка, який при кожному шухєрі верешить, про те що викриє тих, хто його отруїв.
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12.12.2020 21:33 Ответить
На фотку ***** помолился сегодня,сватов глянул?
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12.12.2020 22:57 Ответить
Ти вже заявлєніє відел? сват.
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16.12.2020 23:16 Ответить
Ну вы Юрий молодец)конкретно решили поджарить тараканов)
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12.12.2020 21:43 Ответить
В часи запорізької січі, цього Єрмака вже б давно треба було посадити на палю!!!! Цей покидьок на рівні з Медведчуком причетні до смертей українців від російських окупантів.
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12.12.2020 22:17 Ответить
За часів Січі для его предков паля была бы за честь - просто рубили головы таким шынкарям
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13.12.2020 16:35 Ответить
Скоріш за все, тієї зради, яку має на увазі Бутусов, не було. А було бажання зіграти у велику міжнародну політику-гру за допомогою інструментарію спецслужб, тих наших керівників, які зазвичай грають на піаніно, відомо яким органом. Таким самим органом вони, мабуть, думали, що переграють путіна і Лукашенка, коли руками останнього захотіли загрібти жар, який мав розгорітися в результаті затримання "вагнерівців".
Логіка зрозуміла: ми шепнемо Лукашенку, він затримає групу, потім видасть нам. І не треба буде примусово садити літак, проводити операцію по затриманню в Україні, тобто мінімум ризиків для нас. А в результаті, злочинці будуть доставлені в Україну, Лукашенко посвариться с путіним і буде дружити з нами.
От тільки старий колгоспник вертів на тому самому органі, яким наші керівники грають музику, і тих керівників, і саму Україну, він би й х..а повертів, але боїться. Хоча для понту повепендрювався на Росію після затримання " вагнерівців", щоб заробити більше балів, а потім здав їх взад.
На користь, цієї версії свідчить, просте моментальне погіршення відносин України і Білорусі, ну і особисто двох президентів після цих подій. Правду, ми дізнаємось. Не виключаю, що з вуст Лукашенка.
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12.12.2020 22:38 Ответить
изменил по глупости, нечаянно изменил, больше не будет)))
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13.12.2020 00:06 Ответить
дуже схоже... логічно міркуєте, юначе
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13.12.2020 00:38 Ответить
Не пытайся замылить ситуацию нагнав выдуманных смыслов Это кацапский стилек, на примере сбитого боинга МН-17 хорошо проиллюстрированная
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13.12.2020 16:37 Ответить
Кацапський стиль - це писати по-кацапськи. Отут я їх зразу пізнаю. Їх генетичне нутро навіть за 100 років не дасть їм можливість перейти на українську, не кажучи за роки незалежності. Так вже їх лишня хромосома налаштована і запрограмована.
А по суті, навіть якщо це "агенти кремля", то навіщо треба було росії їх так тупо "світити", вплутувати білорусь, коли вона спокійно могла не допустити виїзду вагнерівців у себе вдома? Можливо, весь інформаційний шум навколо Ермака є лише операцію прикриття справжніх агентів росії?
Хоча я не виключаю, що нинішні керівники свідомо чи по тупості час від часу підіграють рф, чого тільки вартує "заглядання в очі путіну".
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14.12.2020 09:27 Ответить
Ермак - московская консерва! Это вроде все знают! ... ну может Зе-дурачек только не вкурсе...
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12.12.2020 22:49 Ответить
В это время на всранном интере волает парашинский концерт со всеми кремлядскими шлюхами - зебилье ипанутое - вы зробылы це разом.
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12.12.2020 22:53 Ответить
Єрмак зрадник,агент Хйула.
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12.12.2020 22:58 Ответить
В последнее время у меня появился навязчивый вопрос - зачем и с какой целью убивают таких "правдолюбцев", как Гонгадзе и Шеремет? А делают это люди, который понатворили столько, что не могут спать и даже ходить дома в туалет по ночам - от страха крышу срывает. И в основном, как правило, оказывается, что это достаточно известные люди, но от них, как людей, осталась только трухлая кожная оболочка. Дело в том, что в этой стране нет справедливого возмездия - ни одного казнокрада официально не засудили и не расстреляли. В Китае, например, при 1,5 млрд. населении могут позволить себе ежемесячно ставить к стенке по 8-10 тыс.таких любителей жить лучше других. Но в Украине настолько все прогнило, увязано и коррумпировано, что не находятся правоохренители и судьи, которые могли бы это сделать, они все в Системе. Но так долго быть не может, иначе даже названия Украина не останется.
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12.12.2020 23:12 Ответить
не приводи в пример кетай - он гнилой сверху до низу пусть хотя бы миллион в месяц расстреливают - ничего не поменяется
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13.12.2020 16:38 Ответить
Юра, дави зрадників !
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12.12.2020 23:36 Ответить
Юра, вот зря ты меня не слушаешь...
такие дела тихою сапою
ты ж не актер кино
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13.12.2020 00:36 Ответить
Как интересно...
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13.12.2020 08:41 Ответить
разброд в стране повторяет столетнюю давность и более ранние события - от князя Владимира и, все ниже и ниже, аж до сегодняшнего дня - не идет в Киеве многовековая наука - ни через хлеб, ни через кровь.
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13.12.2020 10:34 Ответить
зелики ему ничег не дадут максимум кто ему может помочь -- это он сам или собственник Цензора или Порошенко или запрос в посольство ЮСа или юк (хотя это маловероятно но нужно попробывать
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13.12.2020 12:29 Ответить
Мне кажется прокуратура и суд откажет Бутусову, потому что он не является "субьектом подання", он обычный человек, не госслужащий, досупа к "гостайне" не имеет.....Хотя пусть попробует.
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13.12.2020 12:35 Ответить
да и у нас тоже есть свой троянский конь в виде ермака с заленским(последний может быть просто полезным идиотом)....
походу для Бутусова это дело чести, и он не отступит.....
будьте осторожны Юрий, благое но опасное дело делаете.....
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13.12.2020 13:47 Ответить
Юра, виводь цю паскудь проросійську на білий світ
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13.12.2020 14:28 Ответить
тьотінька-"задавачка питань", здається, вважає, що постійні перебівання гостя студії - це високий клас журналістики
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13.12.2020 18:00 Ответить
Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин - Цензор.НЕТ 5287
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13.12.2020 20:56 Ответить
широка страна моя радная, многа в ней таранов и баранов, предлагающих работу кому-нибудь кое-как и как-нибудь... бутусов все ниже и ниже плинтуса см себя опускает...
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14.12.2020 07:15 Ответить
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