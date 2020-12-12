Бутусов о срыве операции по вагнеровцам: Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене со стороны Ермака и его попытке скрыть это преступление. ВИДЕО

Именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал представителям белорусской власти о том, что едет опасная группа, к которой "надо присмотреться".

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в разговоре с ведущей программы "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

Отвечая на вопросы по поводу срыва спецоперации по вагнеровцам и по поводу того, кто за это должен нести ответственность, он заявил: "Ложь во время войны по одной из самых резонансных операций, которая имеет приоритетное значение для национальной безопасности, это - уголовное дело и это реальный срок наказания. (...) Дело по вагнеровцам и по измене в Офисе президента - это совершенно не шутка. И это уже в комитете услышал каждый депутат "Слуги народа". Они все это прекрасно знают. Это знает прекрасно Андрей Ермак, Офис президента. Сейчас у них есть очень большая задача - закрыть мне рот, потому что мы понимаем, что это дело началось с моей статьи. Сейчас на обсуждении один из первых вопросов, который был к полковнику, командиру спецподразделения ГУР МО, это - или все, что написано в статье Бутусова, соответствует действительности? То есть они свои вопросы строили на той информации, которую я изложил. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что возбуждено уголовное дело. Она находится сейчас в Государственном бюро расследований под контролем Генеральной прокуратуры Украины. Дело не лежит просто в столе. Оно очень медленно, под большим давлением, но все же немного двигается. (...) Под давлением юридических обстоятельств. Зарегистрировано производство, ему нужно давать ход. Иначе тот, кто его просто уничтожит, закроет, возьмет на себя ответственность за сокрытие преступления".

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По мнению Бутусова, именно глава ОП Ермак напрямую причастен к срыву операции.

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была не конкретная. Но достаточна для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", - отмечает журналист.

"Дело уже идет. То есть это услышали депутаты комитета. Я лично в ближайшие дни после обнародования этих фактов подам заявление в правоохранительные органы о государственной измене со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и его попытке скрыть это преступление, что, на мой взгляд, однозначно говорит о именно его причастности к срыву операции", - добавил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.