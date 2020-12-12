Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов. ВИДЕО

Все пророссийское влияние в Украине сосредоточено на том, чтобы лояльные к РФ люди, причастные к преступлениям Януковича, сейчас получили рычаги власти.

Такую уверенность главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов высказал в разговоре с ведущей программы "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

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"Мы видим четкий русский след в руководстве и в окружении Зеленского. Олег Татаров - это человек абсолютно пророссийский. Соучастник разгона Майдана, на руках и на языке которого кровь людей, сейчас, при Зеленском, получил наибольшую власть в правоохранительных органах. Татаров тесно связан с русскими. Он связан тоже с бывшим заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым. Он был его официальным адвокатом. То есть это вообще не секрет", - напомнил журналист. Он подчеркнул, что Портнов - также в цепочке российского влияния на президента через главу его Офиса Андрея Ермака.

"То есть создана система влияния для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украины", - заявил Бутусов.

Он отметил, что частью этой системы является Виктор Медведчук, которому действующая власть позволила купить еще один телеканал.

"И он спокойно себя чувствует. Мочит Зеленского, кстати, притом. И сейчас они позволили кандидату пророссийской "Оппозиционные платформы" даже выиграть родной город Зеленского Кривой Рог. Выиграть кандидату ОПЗЖ. То есть даже Зеленский лично агитировал за своего кандидата. И все равно проиграл родной город ОПЗЖ. Почему? Потому что они дают пророссийским силам спокойно работать в Украине. Это тоже часть договоренностей", - уверен журналист.

Он призвал обратить внимание на действия пророссийских чиновников и политиков: "Посмотрим на действия самого Олега Татарова. Вы посмотрите, что делает этот человек. Его обвиняют НАБУ в коррупционном преступлении, в причастности к делу его подельника - он уже задержан по решению антикоррупционного суда. Речь об эксперте МВД. И после этого, как такие сенсационные вещи делаются, сенсационные обвинения, которые требуют высокого внимания, президент Украины молчит. А Олег Татаров пишет в своем Facebook: я борюсь с внешним управлением в Украине".

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Бутусов подчеркнул, что пророссийские силы достаточно мощные и диктуют Зеленскому, что надо делать, какую политику проводить.

"Идет воздействие из Москвы от Козака, от администрации Путина. Мы видим, что расставленные на ключевые должности во время войны чисто пророссийские люди из администрации Януковича. Первый. Заместитель председателя ОП по координации работы правоохранительных органов Олег Татаров - чисто пророссийский человек, с антиамериканскими лозунгами выступает, даже сейчас. Второй. Это председатель комитета по разведке - первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны при президенте Руслан Демченко. То есть Демченко имеет доступ с июня-месяца ко всем разведывательным операциям всех украинских спецслужб. К нему сходится вся информация, так как мы ведем войну с Россией", - сказал журналист.

Он напомнил, что Демченко - автор "Харьковских соглашений, которыми сдали Крым", "известный друг из крупнейших пророссийских ястребов в администрации Януковича".