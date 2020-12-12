Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры. ВИДЕО

С понедельника Ялта переходит на шестичасовой режим подачи воды. Такой график уже действует в Симферополе и в соседних населенных пунктах.

Об этом говорится в сюжете Ирины Сисак на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с водоснабжением - на грани гуманитарной катастрофы, последние месяцы утверждают оккупационные власти Крыма. А на днях заявили: воду в Ялте будут подавать 6 часов в сутки уже с 14 декабря.

Такой график уже несколько месяцев действует в Симферополе и прилегающих районах. Про горячую воду там уже и забыли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители

Частично воду подвозят в цистернах, об этом рассказывают в кремлевских новостях.

Ситуация критическая, подтверждает украинская сторона. Впрочем, отмечают, засуха - не единственная причина. Последние годы Россия массово переселяет в Крым тысячи своих, увеличивая население.

"По разным оценкам от 200 тысяч до полумиллиона граждан РФ находятся в Крыму, что дает дополнительную нагрузку на водный ресурс", - говорит Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел.

Воду тратят не на нужды людей, объясняют украинские чиновники. В основном используют для предприятий и многочисленных военных баз, которыми после оккупации оброс весь полуостров.

Также читайте: В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером

"Им нужно содержать свои Вооруженные силы, корабли, воздушный компонент, все это требует воды", - отмечает Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"У них хватает средств на то, чтобы проводить там пропаганду и милитаризировать полуостров, но не хватает средств чтобы обеспечить гражданское население", - говорит Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Оккупанта Украина не будет поить - такова официальная позиция украинской власти.

"Мы не можем потакать стране-оккупанту. Вода в Крым попадет сразу же после освобождения Крыма", - говорит Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Читайте также: В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов

"Согласно международному праву, за поставки гуманитарных ресурсов, в том числе воды, ответственность несет Россия как оккупант", – отмечает Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел.

Но в Кремле об освобождении Крыма и не вспоминают. Зато планируют строить опреснительные предприятия. Их крымчанам обещали еще 6 лет назад. Но наконец вроде бы на это уже есть деньги. Об этом оккупационные власти заявили в ноябре.

"Они планируют делать 4 опреснителя соленой морской воды в Крыму", – рассказывает Алим Алиев, соучредитель общественной организации "Крым SOS".

"Это достаточно дорогостоящие технологии, будут вопросы по тем фирмам, которые будут работать в Крыму, потому что на территории оккупированной международные компании работать не могут", – отмечает Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Читайте: Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию

Пока Россия обвиняет Украину в водной блокаде.

"Будут провокации и политические манипуляции, информационные атаки, искажения, конечно", – говорит Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"Наши международные партнеры очень четко поддерживают позицию Украины", – говорит Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Позицию Украины поддерживают и проукраинские крымчане, которые в ожидании освобождения от оккупанта готовы терпеть неудобства с водой.

Также читайте: Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Но даже когда Крым вернется в Украину, пустить воду сразу не удастся. На восстановление инфраструктуры канала понадобится несколько лет.