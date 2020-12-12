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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры. ВИДЕО

С понедельника Ялта переходит на шестичасовой режим подачи воды. Такой график уже действует в Симферополе и в соседних населенных пунктах.

Об этом говорится в сюжете Ирины Сисак на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с водоснабжением - на грани гуманитарной катастрофы, последние месяцы утверждают оккупационные власти Крыма. А на днях заявили: воду в Ялте будут подавать 6 часов в сутки уже с 14 декабря.

Такой график уже несколько месяцев действует в Симферополе и прилегающих районах. Про горячую воду там уже и забыли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают экономика, туристы и местные жители

Частично воду подвозят в цистернах, об этом рассказывают в кремлевских новостях.

Ситуация критическая, подтверждает украинская сторона. Впрочем, отмечают, засуха - не единственная причина. Последние годы Россия массово переселяет в Крым тысячи своих, увеличивая население.

"По разным оценкам от 200 тысяч до полумиллиона граждан РФ находятся в Крыму, что дает дополнительную нагрузку на водный ресурс", - говорит Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел.

Воду тратят не на нужды людей, объясняют украинские чиновники. В основном используют для предприятий и многочисленных военных баз, которыми после оккупации оброс весь полуостров.

Также читайте: В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером

"Им нужно содержать свои Вооруженные силы, корабли, воздушный компонент, все это требует воды", - отмечает Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"У них хватает средств на то, чтобы проводить там пропаганду и милитаризировать полуостров, но не хватает средств чтобы обеспечить гражданское население", - говорит Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Оккупанта Украина не будет поить - такова официальная позиция украинской власти.

"Мы не можем потакать стране-оккупанту. Вода в Крым попадет сразу же после освобождения Крыма", - говорит Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

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"Согласно международному праву, за поставки гуманитарных ресурсов, в том числе воды, ответственность несет Россия как оккупант", – отмечает Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел.

Но в Кремле об освобождении Крыма и не вспоминают. Зато планируют строить опреснительные предприятия. Их крымчанам обещали еще 6 лет назад. Но наконец вроде бы на это уже есть деньги. Об этом оккупационные власти заявили в ноябре.

"Они планируют делать 4 опреснителя соленой морской воды в Крыму", – рассказывает Алим Алиев, соучредитель общественной организации "Крым SOS".

"Это достаточно дорогостоящие технологии, будут вопросы по тем фирмам, которые будут работать в Крыму, потому что на территории оккупированной международные компании работать не могут", – отмечает Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

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Пока Россия обвиняет Украину в водной блокаде.

"Будут провокации и политические манипуляции, информационные атаки, искажения, конечно", – говорит Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"Наши международные партнеры очень четко поддерживают позицию Украины", – говорит Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Позицию Украины поддерживают и проукраинские крымчане, которые в ожидании освобождения от оккупанта готовы терпеть неудобства с водой.

Также читайте: Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Но даже когда Крым вернется в Украину, пустить воду сразу не удастся. На восстановление инфраструктуры канала понадобится несколько лет.

Автор: 

Крым (26389) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+83
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 1222
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12.12.2020 23:51
+61
Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры - Цензор.НЕТ 72
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12.12.2020 23:38
+42
...воду з батарей іще не випили

Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры - Цензор.НЕТ 3841
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12.12.2020 23:37
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Страница 3 из 3
все что вы тут пишете это все конечно интересно и весело! но главная задача патриотов Украины внимательно следить за тем чтобы наши нынешние гаранты со своим прорашистским оточенням взяли и опять не пустили воду на полуостров!!! а сних станется!!!!
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13.12.2020 12:16 Ответить
У 1917 році, кацапи планували побудувати комунізм.У 2016 році, кацапи планували полетіти на луну.Ось ще в Криму побудують опріснювачі так відразу наступить комунізм.
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13.12.2020 12:20 Ответить
Ну так Украина примет жёсткие и эффективные контрмеры в истинно украинском стиле - в структуре Министерства по вопросам реинкарнации временно оккупированных территорий создаст очередной новый департамент на манер Департамента учёта прогибов, сдвигов и смещений Керченского моста. Шо от того Крыму, реинтеграции и пресной воде - хрен его знает, но в Киеве точно добавится пара-тройка десяточков тёплых кресел в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп Слуг Народа.
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13.12.2020 12:55 Ответить
опріснена вода годиться на технічні потреби , бо вона тяжка.Атоми дейтерію зроблять свою чорну справу з живим організмом
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13.12.2020 13:27 Ответить
Она и считается нечистой..Пускай теперича изменники с россияками ее попьют, поумываются и в унитаз сольют ,.. по цене "минералки",али пивосика..
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13.12.2020 13:47 Ответить
Ну, любі друзі, якщо русня буде сьорбати опріснену чорноморську воду і використовувати її як на расєї, то нашим нащадкам залишиться від Чорного моря ЩОСЬ на кшталт забутого АРАЛЬСЬКОГО, а те, що від моря залишиться, засеруть до невпізнаваності і неможливості відновити.
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13.12.2020 13:37 Ответить
Доведеться копати нове УКРАЇНСЬКЕ МОРЕ.
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13.12.2020 13:39 Ответить
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 80
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13.12.2020 14:31 Ответить
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 7498
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13.12.2020 14:32 Ответить
кремляди сейчас в ускоренном режиме будут освоивать те последние деньги, которые еще можно украсть, думаю, что нам это выгодно, чем быстрее все украдут, тем быстрее их снесут.
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13.12.2020 15:12 Ответить
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 6953
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13.12.2020 16:40 Ответить
айнраица
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13.12.2020 20:23 Ответить
Руссокосмонафты тоже весьма удивились, когда обнаружили отверстие в стенке космического корабля, небрежно залепленное смесью гоффна и пластилина.
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14.12.2020 01:13 Ответить
Закончится тем чем и закончилось со строительством моста ПОСТРОИЛИ МОСТ . На цензоре все подвывали что не построят а Россия построила. Тоже самое будет и с опреснительными станциями .РОССИЯ УМЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
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13.12.2020 21:12 Ответить
Да. Мы видели , как вы армянам 'помогли' вопрос с Азербайджаном решить. Наваляли вам по полной программе. Воровать и бухать - в этом вам равных нет. В остальном вы просто лохи.
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14.12.2020 11:29 Ответить
Около трети питьевой воды Израиль получает за счет опреснительных заводов. Предполагается, что в ближайшие три десятилетия доля опресненной воды для питьевых нужд составит около 70%. ТОЖЕ САМОЕ БУДЕТ И В КРЫМУ
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13.12.2020 21:18 Ответить
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 9598
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13.12.2020 21:27 Ответить
В Крысму БУДЕТ ТАК!!!!))))
После смерти *****...вас за ушки притянут до ОПРЕСНИТЕЛЯ!!!))))
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13.12.2020 21:28 Ответить
А будит ли украина к тому моменту как государство скорее всего нет
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13.12.2020 21:36 Ответить
Мы еще на ваших похоронах вместе с Китаем, Японией и прочими соседями спляшем и 3 баяна в хлам порвем!))))
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13.12.2020 21:59 Ответить
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 5381
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13.12.2020 23:27 Ответить
правильно писать, после того, как хайло сдохнет
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14.12.2020 07:33 Ответить
Тут потрібно додати що опріснена вода дуже корисна для здоров'я. Беззубі підводники вам доведуть.
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13.12.2020 23:14 Ответить
Где Израиль, а где рукожопые кацапы. Ждите дождя с тарой
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14.12.2020 11:32 Ответить
они еще срут в дырки какеи опреснители
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13.12.2020 22:30 Ответить
По доброті душевній хочеться порадити кримчанам як подолати кризу. https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly Пробуйте, і все у вас устаканиться.
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13.12.2020 23:09 Ответить
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13.12.2020 23:28 Ответить
На 00:24 Сивохо скривився))) правильно, де сеча, там і сивоха))
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14.12.2020 08:58 Ответить
собираются и построят
не брызгайте желчью
а мы за 30 лет ни одного
моста через Днепр не отремонтировали
стыдно за нас только триндеть
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14.12.2020 10:03 Ответить
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